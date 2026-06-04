เดลต้า ประเทศไทย ร่วมจัดแสดงโซลูชันระบบควบคุมอาคารอัตโนมัติแบบบูรณาการ เพื่อการขับเคลื่อนพื้นที่อัจฉริยะ ปลอดภัย และยั่งยืน ในงาน NOVA Expo 2026

กรุงเทพฯ – 4 มิถุนายน 2569 – บริษัท เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ผู้นำระดับโลกด้านการจัดการพลังงานและนวัตกรรมโซลูชันสีเขียวอัจฉริยะ ร่วมจัดแสดงโซลูชันระบบควบคุมอาคารอัตโนมัติแบบบูรณาการ ภายในงาน NOVA Expo 2026 ที่บูธ V9 ฮอลล์ EH103 เพื่อนำเสนอระบบนิเวศด้านอาคารอัตโนมัติแบบบูรณาการสำหรับการใช้งานในสองกลุ่มธุรกิจหลัก ได้แก่ ธุรกิจโรงแรมและการบริการ รวมถึงกลุ่มการแพทย์และการดูแลสุขภาพ ซึ่งครอบคลุมตั้งแต่การควบคุมคุณภาพอากาศภายในอาคาร (Indoor Air Quality หรือ IAQ) การบริหารจัดการพลังงานและควบคุมอาคาร ไปจนถึงเทคโนโลยีความปลอดภัยที่ขับเคลื่อนด้วย AI ระบบตรวจสอบอัตโนมัติ รวมถึงโซลูชันการติดตามอุปกรณ์และบุคลากรทางการแพทย์ นอกจากนี้ เดลต้ายังได้ใช้การประมวลผลข้อมูลแบบเรียลไทม์ ควบคู่ไปกับระบบควบคุมอัจฉริยะและกระบวนการดำเนินงานที่เชื่อมต่อกัน เพื่อช่วยให้เจ้าของและผู้บริหารจัดการอาคารสามารถยกระดับประสบการณ์ของผู้ใช้งานให้รู้สึกสะดวกสบายและปลอดภัย เพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงาน พร้อมเสริมความยืดหยุ่นในการดำเนินงานและสนับสนุนเป้าหมายด้านความยั่งยืน
คุณอาทิตยา สูรพันธุ์ ผู้จัดการประจำประเทศไทย บริษัท เดลต้า ประเทศไทย กล่าวว่า “ในยุคที่ระบบต่าง ๆ ภายในอาคารมีการทำงานเชื่อมต่อกันมากยิ่งขึ้น ลูกค้าจึงเริ่มมองหาโซลูชันที่สามารถทำงานร่วมกันได้อย่างเป็นระบบ เพื่อสร้างคุณค่าการดำเนินงานที่สามารถวัดผลได้อย่างเป็นรูปธรรม โดยภายในงาน NOVA Expo 2026 เดลต้าได้แสดงให้เห็นว่าระบบควบคุมอาคารอัตโนมัติแบบบูรณาการสามารถช่วยให้ลูกค้าในกลุ่มธุรกิจโรงแรมและการบริการ การแพทย์และการดูแลสุขภาพ รวมถึงอาคารพาณิชย์ สามารถสร้างสภาพแวดล้อมภายในอาคารที่ส่งเสริมสุขภาวะและความเป็นอยู่ที่ดีของผู้ใช้งาน ยกระดับความปลอดภัยและการดำเนินงานอย่างชาญฉลาด พร้อมทั้งลดการใช้พลังงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ”
สำหรับงาน NOVA Expo 2026 ในครั้งนี้ เดลต้าได้จัดแสดงโซลูชันหลักทั้ง 6 กลุ่ม ได้แก่
1.โซลูชันการติดตามอุปกรณ์และบุคลากรทางการแพทย์ สำหรับธุรกิจการแพทย์และการดูแลสุขภาพ
โซลูชันการติดตามอุปกรณ์และบุคลากรทางการแพทย์ของเดลต้า ช่วยให้โรงพยาบาลสามารถมองเห็นตำแหน่งของบุคลากร ผู้ป่วย และอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่สำคัญได้แบบเรียลไทม์ ผ่านการบูรณาการระบบระบุตำแหน่ง การแจ้งเตือนเหตุการณ์ และการบริหารจัดการข้อมูลด้วยการมองเห็น (Visual Management) ไว้บนแพลตฟอร์มเดียว เพื่อลดจุดบอดในการดำเนินงาน เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการบุคลากรทางการแพทย์ พร้อมตอบสนองต่อเหตุการณ์ต่าง ๆ ได้รวดเร็วยิ่งขึ้น
2.โซลูชันพื้นที่ส่วนกลางอัจฉริยะสำหรับธุรกิจโรงแรมและการบริการ
โซลูชันอัจฉริยะสำหรับธุรกิจโรงแรมและการบริการของเดลต้า ช่วยยกระดับความสะดวกสบายของผู้มาใช้บริการ รวมถึงเสริมสร้างสุขอนามัยและประสิทธิภาพในการดำเนินงานภายในพื้นที่ส่วนกลาง ผ่านการบูรณาการระบบตรวจวัดคุณภาพอากาศภายในอาคาร เทคโนโลยีฆ่าเชื้อ U+ Care222 ระบบควบคุมแสงสว่าง แผงควบคุมภายในพื้นที่ LPAD-7 และการเชื่อมต่อกับระบบบริหารจัดการอาคาร BMS เพื่อช่วยให้โรงแรมสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการใช้งานและประหยัดพลังงานได้มากขึ้น
3.โซลูชันบริหารจัดการชุมชนอัจฉริยะ
ระบบบริหารจัดการชุมชนอัจฉริยะ หรือ iCMS ของเดลต้า ได้บูรณาการการบริหารจัดการพลังงาน การตรวจสอบความปลอดภัย การจัดการการเข้าออกภายในพื้นที่ และการติดตามสภาพแวดล้อมไว้บนแพลตฟอร์มอัจฉริยะเดียวกัน พร้อมให้ข้อมูลการทำงานเชิงลึกแบบเรียลไทม์ ซึ่งจะช่วยให้ผู้ดูแลระบบสามารถเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงาน ลดการใช้พลังงาน และส่งเสริมการบริหารจัดการอาคารได้ อย่างยั่งยืน
4. โซลูชันการจัดการและควบคุมอาคาร LOYTEC
โซลูชันการจัดการอาคาร LOYTEC ช่วยยกระดับการเชื่อมต่อและการทำงานร่วมกันของระบบต่าง ๆ ภายในอาคาร ผ่านมาตรฐานการสื่อสารหลัก อาทิ BACnet KNX Modbus และ OPC ทั้งนี้ ระบบจัดการอาคารดังกล่าวได้มีการผสานโซลูชันต่าง ๆ เช่น อุปกรณ์ควบคุม LROC-800 ระบบ LWEB-900 อุปกรณ์ ไร้สายอื่น ๆ และแผงควบคุม LPAD-7 ซึ่งจะช่วยให้ผู้ดูแลอาคารเชื่อมต่อระบบต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ยกระดับความสะดวกสบายภายในพื้นที่ และเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงาน
5. ระบบนิเวศอัตโนมัติ VORTEX
ระบบนิเวศอัตโนมัติ VORTEX ของเดลต้า ได้ผสานการใช้โดรน หุ่นยนต์ การวิเคราะห์วิดีโอด้วย AI รวมถึงการบริหารจัดการผ่านระบบคลาวด์ เพื่อยกระดับการรักษาความปลอดภัยและการตรวจสอบอัตโนมัติ โดยโซลูชันดังกล่าวยังสามารถตรวจและดูแลอาคารได้แบบเรียลไทม์ พร้อมตอบสนองต่อเหตุการณ์ต่าง ๆ ได้อย่างรวดเร็ว นอกจากนี้ยังสามารถลดภาระงานของบุคลากรได้ด้วยการตรวจสอบด้านสิ่งแวดล้อม สุขภาพ และความปลอดภัย (Environment, Health, and Safety หรือ EHS) แบบอัตโนมัติ
6. โซลูชันกล้องวงจรปิดรองรับระบบคลาวด์ VORTEX
โซลูชันกล้องวงจรปิดรองรับระบบคลาวด์ VORTEX ได้ผสานการใช้การวิเคราะห์วิดีโอด้วย AI การตรวจจับเหตุการณ์แบบเรียลไทม์ และการบริหารจัดการระบบจากส่วนกลางผ่านคลาวด์ เพื่อยกระดับการรักษาความปลอดภัยเชิงรุก โดยโซลูชันดังกล่าวยังมาพร้อมกับฟีเจอร์ต่าง ๆ เช่น เทคโนโลยีการค้นหาขั้นสูงแบบ Semantic Search กระบวนการตรวจสอบเหตุการณ์ด้วย Cross-camera Investigation และระบบการเชื่อมต่ออุปกรณ์มาตรฐาน ONVIF ที่จะช่วยเพิ่มความรวดเร็วในการตอบสนองและบริหารจัดการระบบรักษาความปลอดภัยในหลายพื้นที่ได้อย่างยืดหยุ่น
เดลต้าขอเชิญชวนผู้เข้าร่วมงาน NOVA Expo 2026 เยี่ยมชมบูธ V9 ฮอลล์ EH103 เพื่อสัมผัสโซลูชันระบบอาคารอัตโนมัติแบบบูรณาการ ที่ได้รับการออกแบบมาเพื่อช่วยยกระดับพื้นที่อาคารให้ชาญฉลาด ดีต่อสุขภาวะ และยั่งยืนมากยิ่งขึ้น โดยเดลต้าช่วยสนับสนุนลูกค้าในการเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงาน ยกระดับประสบการณ์ของผู้ใช้งาน และขับเคลื่อนเป้าหมายด้านความยั่งยืนในระยะยาว ผ่านการเชื่อมต่อระบบอัจฉริยะ การประมวลผลข้อมูลแบบเรียลไทม์ เทคโนโลยีตรวจสอบและติดตามที่ขับเคลื่อนด้วย AI และระบบอัตโนมัติที่สามารถปรับ ขยายได้
เกี่ยวกับ บมจ. เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
บริษัทฯ เริ่มดำเนินธุรกิจเมื่อปี พ.ศ. 2531 เป็นผู้ผลิตชั้นนำของโลกด้านโซลูชันการจัดการพลังงานและความร้อน โดยเดลต้า ประเทศไทย เป็นบริษัทในเครือของเดลต้า อีเลคโทรนิคส์ อิ้งค์ ด้วยพันธกิจของบริษัทฯ ที่ว่า “มุ่งมั่นสร้างสรรค์ นวัตกรรมการใช้พลังงานสะอาดและเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานเพื่ออนาคตที่ดีกว่า” สะท้อนให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของบริษัทฯ ในการพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อม
ในฐานะที่เป็นผู้ให้บริการโซลูชันการประหยัดพลังงานทางด้านเพาเวอร์อิเล็กทรอนิกส์ และด้วยนวัตกรรมการวิจัยและพัฒนาที่ทันสมัย ธุรกิจหลักของบริษัทฯ แบ่งได้ดังนี้ เพาเวอร์อิเล็กโทรนิคส์ ระบบขับเคลื่อนรถยนต์ไฟฟ้า ออโตเมชัน และระบบโครงสร้างพื้นฐาน บริษัทฯ มีสำนักงานขายมากมายในภูมิภาคหลักทั่วโลก โรงงานผลิตในอินเดีย สโลวาเกีย และประเทศไทย ศูนย์วิจัยพัฒนาและออกแบบในไทย อินเดีย เยอรมันและอื่น ๆ อีกมากมายในหลายประเทศ
เดลต้าเป็นบริษัทอุตสาหกรรมชั้นนำที่ได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางทั้งในประเทศและในภูมิภาค โดยได้รับการเชิดชูเกียรติจากนานาสถาบัน อาทิ รางวัลองค์กรธุรกิจแห่งอาเซียนด้านสุดยอดนวัตกรรม รางวัลบริษัทจดทะเบียนด้านผลการดำเนินงานดีเด่นจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และรางวัลอุตสาหกรรมยอดเยี่ยมจากนายกรัฐมนตรี.
ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเดลต้าฯ สามารถเยี่ยมชมได้ที่ http://www.deltathailand.com
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