เปิดฉาก TFBO + ASEAN Retail 2026 งานแสดงสินค้าเพื่อธุรกิจแฟรนไชส์และค้าปลีกยิ่งใหญ่ที่สุดในภูมิภาค

ขานรับตลาดแฟรนไชส์ประเทศไทยเติบโตต่อเนื่องและมีมูลค่ารวมสูงกว่า 3 แสนล้านบาท กวิน อินเตอร์เทรด ร่วมกับพันธมิตรภาครัฐ-เอกชน จัด 2 งานแสดงสินค้าเพื่อธุรกิจแฟรนไชส์และค้าปลีกยิ่งใหญ่ที่สุดในภูมิภาค ภายใต้ชื่อ TFBO 2026 และ ASEAN Retail 2026 ขนทัพสินค้าและบริการกว่า 300 แบรนด์ชั้นนำจากทั้งไทยและต่างประเทศ จัดแสดงพร้อมเปิดโอกาสให้ผู้ที่อยากมีธุรกิจเป็นของตนเองหรือกำลังมองหาตัวช่วยเพิ่มยอดขายได้เลือกแบบครบวงจร ชูไฮไลต์กิจกรรมสัมมนากับกูรูระดับประเทศ ห้ามพลาดกับโซน DBD Franchise Pavilion โดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า นำ 40 แฟรนไชส์ไทยน่าลงทุนมาจัดแสดงพร้อมจัดเวิร์คชอป รวมถึงพาวิลเลียนจากมาเลเซีย และ ไต้หวัน ที่รวมแบรนด์แฟรนไซส์น่าสนใจให้เลือกเจรจาธุรกิจอย่างใกล้ชิด ระหว่างวันที่ 4-7 มิถุนายน 2569 ณ ฮอลล์ EH 101-102 ไบเทค บางนา คาดมีผู้สนใจเข้าชมงานตลอด 4 วันรวม 18,000 คน สร้างเม็ดเงินลงทุนสะพัดกว่า 500 ล้านบาท
นายพูนพงษ์ นัยนาภากรณ์ อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ กล่าวระหว่างเป็นประธานเปิดงานแฟรนไชส์และโอกาสทางธุรกิจ Thailand Franchise & Business Opportunities หรือ TFBO 2026 และ ASEAN Retail 2026 งานแสดงเทคโนโลยีเพื่อธุรกิจค้าปลีกและอีคอมเมิร์ซที่ทันสมัยที่สุดในภูมิภาคว่า ในยุคที่เศรษฐกิจโลกมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว การสร้างธุรกิจ ที่ยืดหยุ่นและปรับตัวได้เป็นสิ่งจำเป็น ระบบแฟรนไชส์ถือเป็นโมเดลธุรกิจที่ตอบโจทย์การเติบโตอย่างยั่งยืน โดยเฉพาะสำหรับผู้ประกอบการรายใหม่ ที่สามารถเข้าถึงองค์ความรู้ มาตรฐานการบริหาร และเครือข่ายทางธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ อีกทั้งยังเป็นรากฐานสำคัญของระบบเศรษฐกิจของประเทศ ซึ่งในตลาดแฟรนไชส์ไทยมีมูลค่ามากกว่า 300,000 ล้านบาท เติบโตเฉลี่ยปีละ 15-16 % และมีแบรนด์แฟรนไชส์ต่างประเทศใหม่ๆ เข้ามาตลาดไทยมากขึ้นทุกปี
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์จึงให้ความสำคัญอย่างยิ่ง กับการส่งเสริมธุรกิจแฟรนไชส์ไทยให้มีความเข้มแข็ง ทั้งในด้านคุณภาพ มาตรฐาน และการขยายโอกาสทางการตลาด ผ่านกลไกการพัฒนาองค์ความรู้การยกระดับมาตรฐานแฟรนไชส์ การสร้างโอกาสในการเข้าถึงตลาด รวมถึงการเชื่อมโยงกับภาคเอกชนและพันธมิตรทั้งในประเทศและต่างประเทศ ทำให้สามารถเติบโตได้อย่างยั่งยืนในบริบทของการค้ายุคใหม่
งาน TFBO 2026 ในปีนี้ถือเป็นหมุดหมายสำคัญในการรวมตัวของพี่น้อง แฟรนไชส์ไทย จึงขอถือโอกาสนี้แจ้งข่าวดีและพูดถึงโปรเจกต์สำคัญของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ที่กำลังจะเปิดตัวในเร็วๆ นี้ นั่นก็คือ โครงการ “แฟรนไชส์ คนละครึ่ง พลัส” ภายใต้นโยบาย “ไทยช่วยไทย” ของรัฐบาล ซึ่งหัวใจหลักของโครงการนี้คือการใช้ธุรกิจ แฟรนไชส์เป็น “ทางลัดในการสร้างอาชีพ” ให้กับคนไทย โดยภาครัฐจะช่วยลดภาระให้ กับประชาชนให้สามารถเข้าถึงธุรกิจแฟรนไชส์ได้ง่ายขึ้น ด้วยการอุดหนุนเงินทุนร่วมจ่ายมูลค่าแพ็กเกจลงทุนธุรกิจแฟรนไชส์ให้ครึ่งหนึ่ง หรือ 50% สูงสุดรายละไม่เกิน 10,000 บาท ให้แก่ผู้ที่สนใจลงทุนในธุรกิจแฟรนไชส์ จำนวนไม่น้อยกว่า 10,000 ราย
สำหรับธุรกิจแฟรนไชส์ที่สนใจเข้าร่วมโครงการ กรมฯ จะพิจารณาคัดเลือกแฟรนไชส์ที่มีศักยภาพและพิสูจน์ความสำเร็จมาแล้วระดับหนึ่ง นั่นคือ มีสาขา ของตนเองอย่างน้อย 1 สาขา และมีสาขาแฟรนไชส์ซี 3 สาขาขึ้นไป โดยเฉพาะธุรกิจ แฟรนไชส์ที่ใช้งบลงทุนเริ่มต้นไม่สูง และสามารถเริ่มต้นธุรกิจได้ทันที ซึ่งจะเป็นทางเลือกด้านอาชีพให้กับประชาชนและเป็นกำลังสำคัญในการกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศ
ทั้งนี้เชื่อมั่นว่าธุรกิจแฟรนไชส์ที่มาร่วมออกงาน ล้วนเป็นแบรนด์ ที่มีศักยภาพ และมีความพร้อม ผมจึงขอเชิญชวนทุกท่านมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของโครงการ “แฟรนไชส์คนละครึ่ง พลัส” เพื่อร่วมกันสร้างพลังทางธุรกิจให้กับประชาชนไทย และขยายเครือข่ายแฟรนไชส์ไทยให้เติบโตไปพร้อมกันทั่วประเทศ ซึ่งกรมฯ จะจัดให้มีการชี้แจงรายละเอียดโครงการฯ แก่เจ้าของธุรกิจแฟรนไชส์ที่สนใจปลายเดือนมิถุนายนนี้ และสำหรับเจ้าของธุรกิจแฟรนไชส์ที่สนใจ สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ DBD Pavilion ภายในงานได้เลย
นายกวิน กิตติบุญญา กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท กวิน อินเตอร์เทรด จำกัด กล่าวว่า ธุรกิจแฟรนไชส์ไทย ปี 2568 มูลค่าตลาดรวม 300,000 ล้านบาท เติบโต 15-20% มีคนสนใจลงทุนแฟรนไซส์ต่อเนื่อง โดยมี 673 กิจการ จำนวนรวม 167,723 สาขา ซึ่งแฟรนไซส์ที่ได้รับความนิยม ได้แก่ อาหาร เครื่องดื่ม และบริการ โดยเฉพาะรูปแบบที่ใช้เงินลงทุนต่ำ และที่เป็นอันดับ 1 คือ อาหาร-เบเกอรี่ ซึ่งมีมากถึง 219 กิจการ คิดเป็น 32.54% ด้วยข้อมูลสนับสนุนและปัจจัยแวดล้อม ที่ผู้คนหันมาสนใจและอยากมีธุรกิจของตัวเองเพิ่มขึ้น ทางบริษัทฯ จึงจัด 2 งานแสดงใหญ่พร้อมกัน งานแรกงานแฟรนไชส์และโอกาสทางธุรกิจ Thailand Franchise & Business Opportunities หรือ TFBO 2026 ซึ่งถือเป็นงานแสดงแฟรนไซส์ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยและจัดต่อเนื่องมาเป็นปีที่ 22 ภายใต้ธีม Franchise Beyond Limits ในงานได้รวบรวมแบรนด์แฟรนไซส์ชั้นนำกว่า 200 แบรนด์ จากไทยและอีก 8 ประเทศ ได้แก่ ไต้หวัน มาเลเซีย เกาหลี ญี่ปุ่น จีน สิงคโปร์ ออสเตรเลีย และสเปน เข้ามาร่วมจัดแสดงแฟรนไชส์และเปิดโอกาสให้ผู้สนใจและอยากเริ่มต้นทำธุรกิจได้เจรจาธุรกิจกับเจ้าของแบรนด์หรือผู้บริหารแบบครบจบในงานเดียว
งานแฟรนไซส์และค้าปลีก นำเสนอสินค้าและบริการครอบคลุมใน 14 หมวดหมู่ธุรกิจหลัก (14 Key Business Categories) แบ่งออกเป็นกลุ่มหลักๆ ได้แก่
กลุ่มธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม (F&B Sector)
1.Food and Beverage — ธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม
2.Bubble Tea — ธุรกิจชานมไข่มุก
3.Coffee — ธุรกิจกาแฟ
4.Bakery — ธุรกิจเบเกอรี
กลุ่มธุรกิจบริการและไลฟ์สไตล์ (Services & Lifestyle Sector)
5.Education — ธุรกิจการศึกษาและสถาบันกวดวิชา
6.Laundromats — ธุรกิจร้านสะดวกซัก
7.Car care — ธุรกิจคาร์แคร์และศูนย์ดูแลรถยนต์
8.Retail — ธุรกิจค้าปลีก
กลุ่มระบบและโซลูชันเพื่อการพาณิชย์ (Commercial Solutions & Systems)
9.Vending Machines — ธุรกิจตู้จำหน่ายสินค้าอัตโนมัติ
10.OEM Manufacturing — ธุรกิจรับจ้างผลิตสินค้า (OEM)
11.POS Systems — ระบบบริหารจัดการร้านค้าและการขายหน้าร้าน (POS)
12.Food Equipment — อุปกรณ์และเครื่องจักรสำหรับธุรกิจอาหาร
กลุ่มการลงทุนและที่ปรึกษา (Investment & Advisory)
13.Franchise Consulting — ธุรกิจที่ปรึกษาด้านแฟรนไชส์
14.Real Estate Investment — ธุรกิจการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์
ในส่วนของงาน ASEAN Retail 2026 จัดขึ้นพร้อมกัน ภายใต้ธีม Retail XI – Experience. Expansion. E-Commerce Excellence นำเสนอเทคโนโลยีเพื่อธุรกิจค้าปลีกและอีคอมเมิร์ซที่ทันสมัยที่สุด พร้อมรวบรวมสินค้าและบริการทั้ง POS, ERP, CRM, AI, Martech อุปกรณ์ไลฟ์สด โซลูชันอี-คอมเมิร์ซ ระบบชำระเงิน ระบบบริหารคลังสินค้า ตู้จำหน่ายสินค้าอัตโนมัติ ตู้ลอคเกอร์อัตโนมัติ Digital Signage จอ LED เทคโนโลยีสื่อสารหน้าร้านอัจฉริยะ และอื่นๆ อีกมากมายกว่า 100 แบรนด์ชั้นนำจากไทย จีน ญี่ปุ่น ไต้หวัน มาจัดแสดงสินค้าและบริการเพื่อธุรกิจค้าปลีกแบบครบวงจรทุกระดับตั้งแต่โมเดริน์เทรด ศูนย์การค้า ซุปเปอร์มาร์เกต ร้านค้าปลีกทุกกลุ่ม
โดยทั้งสองงานนี้ได้รับการสนับสนุนจากองค์กรรวมถึงสื่อพันธมิตร พร้อมกันนี้ ทางกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ยังได้ร่วมนำสุดยอด 40 แฟรนไชส์ไทยน่าลงทุน มาจัดแสดงภายใต้ DBD Franchise Pavilion 2026 อีกทั้งยังมีกิจกรรมจากศิลปิน ดารา นักขายตัวท็อปของวงการ รวมถึงกูรูด้านการเงิน การลงทุน ที่พร้อมมาแชร์ความรู้ ประสบการณ์ ในบรรยากาศที่สนุกสนานอีกด้วย
นายกวิน กล่าวเสริมว่า ภายในงานยังมีพาวิลเลียนของต่างประเทศอีก 2 โซน คือ TAIWAN PAVILLIONS และ MALAYSIA PAVILLIONS ซึ่งทั้งมาเลเซียและไต้หวัน ได้รับการสนับสนุนจากทางภาครัฐ นำแบรนด์แฟรนไซส์แบรนด์ดัง ทั้งอาหาร เครื่องดื่ม บริการต่างๆ มานำเสนอเปิดโอกาสให้คนไทยได้จับจองขยายสาขาและเป็นเจ้าของธุรกิจหลากหลาย อย่างไรก็ตาม ด้วยแบรนด์สินค้าและบริการที่น่าสนใจระดับประเทศและระดับนานาชาติมารวมกันให้เลือกชมเลือกเจรจาธุรกิจครบจบในที่เดียว รวมถึงกิจกรรมสัมมนาให้ความรู้ และเวิร์คชอปมากมาย คาดว่าตลอด 4 วันของการจัดงานจะมีผู้สนใจเข้าชมงานรวม 18,000 คน จากกว่า 30 ประเทศ และสร้างเม็ดเงินลงทุนสะพัดมากกว่า 500 ล้านบาท.