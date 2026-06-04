เจ้าท่าฯ เพิ่มดีกรีเสริมทักษะบุคลากรพาณิชยนาวี เร่งเสริมศักยภาพกองเรือไทยทันสถานกาณ์โลก

“เจ้าท่า”เร่งเสริมศักยภาพกองเรือไทย รับภูมิรัฐศาสตร์โลกเปลี่ยน เพิ่มความเชี่ยวชาญบุคลากรพาณิชยนาวี เดินเรือยกระดับความปลอดภัย ภายใต้เกณฑ์มาตรฐานสากล สร้างความเชื่อมั่นขนส่งทางน้ำ และระบบโลจิสติกส์โลก และลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมยั่งยืน
นายกริชเพชร ชัยช่วย อธิบดีกรมเจ้าท่า (จท.) เปิดเผยว่า กรมเจ้าท่าได้วางเป้าหมายการเสริมศักยภาพการเดินเรือให้มีขีดความสามารถการแข่งขัน เพื่อรองรับรองรับการเติบโตของอุตสาหกรรมขนส่งทางน้ำและโลจิสติกส์ ซึ่งปัจจุบันการวางระบบขนส่งทางน้ำนับเป็นโครงสร้างพื้นฐานทางเศรษฐกิจที่สำคัญของประเทศ ที่มีแนวโน้มการขยายตัวอย่างต่อเนื่อง ประกอบกับกฎเกณฑ์การเดินเรือใหม่ ที่มีความเข้มข้น ในเรื่องของความปลอดภัย อีกทั้งทั่วโลกยังต้องเผชิญกับภาวะการเปลี่ยนแปลงของภูมิรัฐศาสตร์ ที่ต้องมีการวางแผนอย่างรัดกุม ซึ่งในส่วนของแผนการเดินเรือ ต้องมีการปรับตัวให้สอดรับกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้น ดังนั้นจำเป็นต้องเร่งเพิ่มศักยภาพ และทักษะให้กับบุคลากรมีความเชี่ยวชาญ และมีมาตรฐานในการเดินเรือที่สูงขึ้น สอดรับกับเกณฑ์มาตรฐานสากล ควบคู่ไปกับการคำนึงถึงผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม จากการเดินเรือ ดังนั้นการผลิตบุคลากรด้านพาณิชยนาวีของไทย จะต้องมีการผสมผสานองค์ความรู้ด้านต่างๆ รวมถึงการนำเทคโนโลยี ระบบดิจิทัลมาใช้การปฏิบัติงานในการเสริมศักยภาพความเข้มแข็งของกองเรือพาณิชยนาวีให้เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม
ทั้งนี้ องค์ประกอบที่สำคัญในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน เพื่อดำเนินกิจการพาณิชยนาวี ที่ต้องพัฒนาอย่างครบถ้วน ประกอบด้วย การพัฒนากองเรือพาณิชย์ ท่าเรือน้ำลึก ระบบโลจิสติกส์ทางทะเล และกำลังคนประจำเรือ เพื่อยกระดับพาณิชยนาวีไทย ให้มีความก้าวหน้าอย่างต่อเนื่อง สามารถรองรับการขนส่งทางทะเลทั้งภายในประเทศและระหว่างประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งไทยได้วางรากฐานการพัฒนาบุคลากรมาอย่างยาวนาน โดยการจัดตั้งศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี เพื่อเป็นกลไกการขับเคลื่อน และพัฒนาอุตสาหกรรมพาณิชยนาวีให้สามารถแข่งขันในระดับนานาชาติได้อย่างยั่งยืน
สำหรับ การคัดเลือกบุคลากรเข้าสู่อุตสาหกรรมเดินเรือ นอกจากจะต้องมีความรู้และทักษะวิชาชีพตามมาตรฐานสากลแล้ว ยังจำเป็นต้องได้รับการปลูกฝังระเบียบวินัย ความรับผิดชอบ ความตรงต่อเวลา ความอดทน ภาวะผู้นำ และความประพฤติอันเหมาะสม เพื่อเป็นคุณลักษณะพื้นฐานของนักเดินเรือมืออาชีพ และเป็นพลังสำคัญในการพัฒนาพาณิชยนาวีไทยให้ก้าวหน้าอย่างมั่นคงต่อไปในอนาคต