การรถไฟฯ ร่วมเป็นเจ้าภาพพิธีบำเพ็ญกุศล พระบรมศพ “สมเด็จพระพันปีหลวง"

การรถไฟแห่งประเทศไทย ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาต ร่วมเป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลพระบรมศพ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
วันนี้ (4 มิถุนายน 2569) นายอนันต์ โพธิ์นิ่มแดง รองผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทย รักษาการในตำแหน่งผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) พร้อมด้วยคณะผู้บริหารระดับสูงของการรถไฟแห่งประเทศไทย ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ร่วมเป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระบรมศพ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท ในพระบรมมหาราชวัง
ในการนี้ คณะผู้บริหารการรถไฟฯ ได้ร่วมพิธีด้วยความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ และน้อมรำลึกถึงพระราชกรณียกิจนานัปการที่ทรงบำเพ็ญเพื่อประโยชน์สุขของพสกนิกรชาวไทย อันเป็นคุณูปการต่อประเทศชาติและประชาชนอย่างอเนกอนันต์