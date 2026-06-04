บีทีเอส กรุ๊ปฯ เดินหน้าหนุนใช้จักรยานเชื่อมต่อระบบรถไฟฟ้า

บีทีเอส กรุ๊ปฯ เดินหน้าสนับสนุนการใช้จักรยานเชื่อมต่อระบบรถไฟฟ้า เพื่อยกระดับกรุงเทพฯ สู่เมืองคาร์บอนต่ำ มุ่งสู่ Net Zero
นายดาเนียล รอสส์ ผู้อำนวยการใหญ่สายการลงทุน และหัวหน้าฝ่ายพัฒนาเพื่อความยั่งยืน บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) หรือ บีทีเอส กรุ๊ปฯ พร้อมด้วยนายสุมิตร ศรีสันติธรรม กรรมการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน บีทีเอส กรุ๊ปฯ และผู้อำนวยการใหญ่สายปฏิบัติการ บริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ร่วมเปิดงาน “Active Transit Bangkok: Bicycle and Public Transport 2026” เนื่องในโอกาส วันจักรยานโลกประจำปี 2026 (World Bicycle Day 2026) จัดขึ้นโดย United Kingdom Partnering for Accelerated Climate Transition (UK PACT) พร้อมด้วยพันธมิตรชั้นนำจากทั้งภาครัฐ และภาคเอกชน เข้าร่วมงาน ณ ห้อง Auditorium ชั้น 33 อาคารบีทีเอส วิชันนารี ปาร์ค
การจัดงานในครั้งนี้ เพื่อให้ทุกหน่วยงานร่วมกันหารือ และขับเคลื่อนการใช้จักรยานเป็นพาหนะทางเลือกในการเดินทางเพื่อลดปัญหาการจราจรในเขตเมือง มลพิษทางอากาศ และปัญหาโลกร้อน โดยหนึ่งในไฮไลต์สำคัญของงานคือการเสวนาเพื่อหารือแนวทางการเชื่อมโยงการเดินทางด้วยจักรยานเข้ากับระบบขนส่งสาธารณะ โดยเฉพาะระบบรถไฟฟ้า เพื่อสร้างการเดินทางแบบไร้รอยต่อ กระตุ้นการใช้ขนส่งมวลชน และขับเคลื่อนกรุงเทพมหานครสู่ระบบคมนาคมที่ยั่งยืน และปล่อยคาร์บอนต่ำ
นายดาเนียล กล่าวว่า ภารกิจของบีทีเอส กรุ๊ปฯ คือการพัฒนาระบบขนส่งมวลชนหลักของคนกรุงเทพฯ และปริมณฑลให้ปลอดภัย ไร้รอยต่อ และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม การบูรณาการร่วมกันของทุกภาคส่วน เพื่อผลักดันการใช้จักรยานเชื่อมต่อการเดินทางกับระบบรถไฟฟ้าจึงเป็นสิ่งจำเป็น และเป็นหนึ่งในกุญแจสำคัญที่จะสร้างการเดินทางอย่างยั่งยืน พร้อมมุ่งสู่เป้าหมาย Net Zero ของประเทศไทยในปี พ.ศ. 2593 สอดรับกับเมืองต่าง ๆ ทั่วโลก ที่กำลังขับเคลื่อนไปสู่ระบบขนส่งคาร์บอนต่ำกันมากขึ้น
ด้านนายสุมิตร กล่าวว่า ปัจจุบันเส้นทางรถไฟฟ้าที่อยู่ในความดูแลของบริษัทฯ มีมาตรการอำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้จักรยานอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะผู้ใช้จักรยานพับได้ ซึ่งสามารถนำจักรยานเข้าสู่ระบบรถไฟฟ้าบีทีเอส, รถไฟฟ้ามหานคร สายนัคราพิพัฒน์ (สายสีเหลือง) และรถไฟฟ้ามหานคร สายวิวัฒน์นคร (สายสีชมพู) ได้ตลอดเวลาทำการ โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย เพื่อส่งเสริมการเดินทางเชื่อมต่อ และสนับสนุนการใช้จักรยานในชีวิตประจำวัน
สำหรับจักรยานที่ไม่สามารถพับได้ ปัจจุบันรถไฟฟ้าบีทีเอสอนุญาตให้นำเข้าสู่ระบบได้ในวันจันทร์ - ศุกร์ ตั้งแต่เปิดให้บริการจนถึงเวลา 06.30 น. และตั้งแต่เวลา 22.00 น. จนถึงปิดให้บริการ ขณะที่ในวันเสาร์ - อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ สามารถนำเข้าสู่ระบบได้ตั้งแต่เปิดให้บริการจนถึงเวลา 09.00 น. และตั้งแต่เวลา 22.00 น. จนถึงปิดให้บริการ ส่วนรถไฟฟ้ามหานคร สายนัคราพิพัฒน์ (สายสีเหลือง) และสายวิวัฒน์นคร (สายสีชมพู) ปัจจุบันยังไม่อนุญาตให้นำจักรยานที่ไม่สามารถพับได้เข้าสู่ระบบ
@เวทีเสวนา เสนอ ทบทวนการนำจักรยานที่ไม่สามารถพับได้เข้าระบบบีทีเอส
ทั้งนี้ ในการเสวนาได้มีผู้เข้าร่วมเสนอให้บริษัทฯ พิจารณาทบทวนแนวทางการนำจักรยานที่ไม่สามารถพับได้เข้าสู่ระบบรถไฟฟ้า เพื่อเพิ่มทางเลือกในการเดินทางเชื่อมต่อ ซึ่งบริษัทฯ จะนำข้อเสนอดังกล่าวกลับไปศึกษาเพิ่มเติม รวมถึงสำรวจความคิดเห็นจากทั้งกลุ่มผู้ใช้จักรยาน และผู้โดยสารทั่วไป เพื่อหาแนวทางที่เหมาะสม และเป็นธรรมต่อทุกฝ่าย โดยคำนึงถึงความสะดวกสบาย ความปลอดภัย และประสิทธิภาพในการให้บริการเป็นสำคัญ
ในส่วนของจุดจอดจักรยานบริเวณสถานีรถไฟฟ้าบางแห่งที่อาจยังไม่เพียงพอต่อความต้องการ บริษัทฯ พร้อมหารือร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อเพิ่มจำนวนจุดจอดจักรยาน และยกระดับมาตรการด้านความปลอดภัย เพื่อสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้ใช้งาน รวมถึงอาจพัฒนาพื้นที่ดังกล่าวให้สามารถรองรับบริการซ่อมบำรุงจักรยานเบื้องต้นในอนาคต เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้เดินทางมากยิ่งขึ้น
นายสุมิตร กล่าวเพิ่มเติมว่า จักรยานถือเป็นระบบขนส่งรอง (Feeder System) ที่มีบทบาทสำคัญในการเชื่อมต่อการเดินทางกับระบบขนส่งมวลชนหลักอย่างรถไฟฟ้า ช่วยเพิ่มความสะดวกในการเดินทางระหว่างสถานีกับที่พักอาศัย สถานศึกษา หรือสถานที่ทำงาน อีกทั้งยังเป็นรูปแบบการเดินทางที่ปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในปริมาณต่ำ จึงมีส่วนช่วยลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ส่งเสริมการเดินทางอย่างยั่งยืน และยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในเขตเมืองได้ในระยะยาว
นอกจากนี้ ภายในงานยังมีการบรรยายพิเศษเกี่ยวกับปัญหา อุปสรรค และโอกาสการเติบโตของการใช้จักรยานในเขตเมือง โดย นายธีรเมศร์ เลิศเศวตพงศ์ ผู้แทนภาคีจักรยานเมืองกรุงเทพฯ (BUCA) พร้อมด้วยการแนะนำท่าออกกำลังกายเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนปั่นจักรยาน โดย นายวราวุธ จงเจริญ (โค้ชต้น) ผู้เชี่ยวชาญด้านการฝึกสอนปั่นจักรยานจาก คิวบิก ฟิตเนส ปิดท้ายด้วยกิจกรรม Workshop แบ่งกลุ่มผู้ร่วมงาน เพื่อร่วมกันหาแนวทางขับเคลื่อนให้จักรยานกลายเป็นหนึ่งในระบบการเดินทางหลักของคนกรุงเทพฯ