”สบพ.”ครบ 65 ปี ลุยยกระดับมาตรฐานสู่"ศูนย์ฝึกอบรมการบิน” ปี 70 จ่อเปิดหลักสูตร์”โดรน-ซีเพลน”หนุนท่องเที่ยวรูปแบบใหม่

สบพ.ครบรอบ 65 ปี “ภัทรพงศ์”ดันสู่ World-Class Aviation Training Hub แห่งภูมิภาค ขยายศักยภาพรับนักเรียนนานาชาติ พัฒนาหลักสูตรรับเทคโนโลยีการบินใหม่ “โดรน-ซีเพลน” และความปลอดภัยทางไซเบอร์ พร้อมผุดไอเดียตั้ง Business Unit สร้างรายได้เพิ่ม
วันที่ 4 มิ.ย. 2569 นายภัทรพงศ์ ภัทรประสิทธิ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม เปิดเผยภายหลังเป็นประธานในงานวันคล้ายวันสถาปนา สถาบันการบินพลเรือน (สบพ.) ครบรอบ 65 ปี ว่า สบพ. เป็นกลไกสำคัญในการพัฒนาบุคลากรด้านการบิน และเป็นหัวใจหลักในการสนับสนุนเป้าหมายของรัฐบาลในการผลักดันประเทศไทยสู่การเป็นศูนย์กลางการบินของภูมิภาค (Aviation Hub) กระทรวงคมนาคมมีเป้าหมายยกระดับ สบพ. จากสถาบันการศึกษาด้านการบินสู่ World-Class Aviation Training Hub ที่ได้รับการยอมรับทั้งในภูมิภาค และระดับสากล เพื่อรองรับการเติบโตของอุตสาหกรรมการบินและการท่องเที่ยว ซึ่งเป็นเป็นรากฐานสำคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ
โดยได้ให้นโยบายแก่ สบพ. พัฒนาสู่การเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้และฝึกอบรมด้านการบินของภูมิภาค (Aviation Training Center) ที่รองรับผู้เรียนจากทั่วโลก ครอบคลุมทุกสาขาวิชาชีพด้านการบิน เพื่อยกระดับประเทศไทยให้เป็นแหล่งพัฒนาบุคลากรการบินชั้นนำของภูมิภาคและของโลก พร้อมกันนี้ ได้ผลักดันให้ สบพ. ศึกษาแนวทางและความเป็นไปได้ในการจัดตั้ง หน่วยธุรกิจ (Business Unit) เพื่อบริหารจัดการทรัพยากรและศักยภาพที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด สร้างรายได้กลับคืนสู่องค์กร ลดการพึ่งพางบประมาณภาครัฐ และนำรายได้ไปพัฒนาคุณภาพการศึกษา บุคลากร และเทคโนโลยีการฝึกอบรมอย่างต่อเนื่อง
ทั้งนี้ สบพ. มีจุดแข็งจากมาตรฐานระดับสากลดึงดูดผู้เรียนจากทั้งในและต่างประเทศ พร้อมพัฒนาหลักสูตรรองรับเทคโนโลยีการบินแห่งอนาคต อาทิ Drone, Seaplane, eVTOL และ Cybersecurity ด้านการบิน รวมถึงเชื่อมโยงความร่วมมือกับสายการบินและศูนย์ซ่อมบำรุงอากาศยาน (MRO) เพื่อผลิตบุคลากรที่ตรงกับความต้องการของตลาดอุตสาหกรรมการบิน
“สบพ.อยู่ระหว่างจัดทำหลักสูตรนักบินซีเพลน ซึ่งเป็นการบินที่สนับสนุนการท่องเที่ยวในอีกรูปแบบหนึ่งโดยเฉพาะพื้นที่ทะเล ภาคใต้ และการเชื่อมต่อการเดินทางท่องเที่ยวจากเมืองหลักสู่เมืองรอง ซึ่งจะเป็นกลุ่มนักท่องเที่ยวที่มีศักยภาพ มีกำลังซื้อสูง ขณะที่ลงทุนโครงสร้างพื้นฐานไม่มาก”
“ในปี 2568 สบพ.ได้รับการจัดอันดับให้เป็น “มหาวิทยาลัยรัฐชั้นนำด้านการบินที่คนอยากเรียนมากที่สุดของประเทศ” (อันดับ 1) จาก Thailand Education Ranking (TER) สะท้อนถึงความเชื่อมั่นของนักเรียน ผู้ปกครอง และภาคอุตสาหกรรมที่มีต่อคุณภาพการศึกษาและมาตรฐานการผลิตบุคลากรของสถาบัน”นายภัทรพงศ์ กล่าว
นอกจากนี้ สบพ.ยังได้รับการรับรองมาตรฐาน TCAR PEL-Part 147 จาก สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย (CAAT) หรือกพท. เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2569 ครอบคลุมการฝึกอบรมรวม 11 หลักสูตร ทั้งกลุ่มหลักสูตรพื้นฐาน (BASIC) และหลักสูตรอื่นๆ (OTHERS) และ EASA Part-147 จากองค์การความปลอดภัยด้านการบินแห่งสหภาพยุโรป (EASA) เมื่อวันที่ 7 มกราคม 2569 สะท้อนถึงศักยภาพในการสร้าง “มาตรฐานคู่ขนาน” ระหว่างไทยและสากล สอดคล้องกับนโยบาย 6 ด้านที่มอบให้ สบพ. ดำเนินการ ทั้งการยกระดับโครงสร้างพื้นฐาน พัฒนาบุคลากร ผลิตกำลังคนรองรับอุตสาหกรรมการบินยุคใหม่ เสริมสร้างภาพลักษณ์ระดับนานาชาติ ช่วยเพิ่มโอกาสการจ้างงานให้กับผู้สำเร็จการศึกษาทั้งในประเทศและต่างประเทศ ตลอดจนสร้างความเชื่อมั่นให้แก่สายการบิน องค์กรซ่อมบำรุงอากาศยาน และผู้ประกอบการด้านการบินทั่วโลก
@คาดกลางปี 70 เริ่มรับหลักสูตร”ซีเพลน”รุ่นแรกได้
น.ส.วราภรณ์ เต็มแก้ว รองผู้ว่าการฝ่ายบริหาร รักษาการแทนผู้ว่าการ สบพ.กล่าวว่า ปัจจุบันอยู่ระหว่างการจัดทำหลักสูตร นักบินซีเพลน ซึ่งจะเสร็จภายในปี 2569 โดยนำหลักสูตรจากมัลดีฟส์ที่มีการใช้เครื่องซีเพลนกันอย่างแพร่หลาย มาปรับใช้สำหรับประเทศไทย และหารือกับ ทาง CAAT ว่าจะต้องนำหลักสูตร ขอการรับรองอย่างไร จึงคาดว่าจะสามารถเริ่มรับ นักเรียนหลักสูตรดังกล่าวได้ช่วงกลางปี 2570 โดยเป็นหลักสูตรระยะสั้น
@ศูนย์ฝึกการบิน”หัวหิน”คืบหน้า 50% เสร็จกลางปี 70 ลุยฝึกนักบินป้อนตลาดการบิน
ส่วนการพัฒนาศูนย์ฝึกการบิน อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์ฝึกการบินหัวหินและสิ่งก่อสร้างประกอบพร้อมครุภัณฑ์ ระยะที่ 1 วงเงินประมาณ 414.4 ล้านบาทการก่อสร้าง มีความคืบหน้า 48-50% คาดว่า จะแล้วเสร็จ เดือนก.ค. 2570 ส่วนระยะที่ 2 การปรับปรุง แฮงก้า สำหรับจอดและซ่อมบำรุงอากาศยาน วงเงิน 130.87 ล้านบาทได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว กำหนดเสร็จเดือนก.ค. 2570 เช่นกัน ให้เพิ่มศักยภาพในการฝึกอบรมนักบิน โดนเป็นอาคารเรียนและฝึกอบรมที่มีความทันสมัย
“ปัจจุบันศูนย์ฝึกบินหัวหิน สามารถผลิตนักบินได้สูงสุดประมาณ125-150 คนต่อปี ทั้งนี้ การพัฒนาอาคาและอุปกรณ์การสอนให้มีความทันสมัยมากขึ้น เป็นองค์ประกอบหนึ่งในการเพิ่มศักยภาพในการผลิตบุคลกรการบิน และนักบิน ซึ่งอีกเรื่องสำคัญ คือ การฝึกบินที่จะเกี่ยวข้องกับการใช้พื้นที่ห้วงอากาศร่วมกันกับการบินด้านความมั่นคงและเชิงพาณิชย์ด้วย
ปัจจุบันสบพ. มีเครื่องบินจำนวน 14 ลำ โดยมีแผนในการจัดหาจำนวน 8 ลำ เพื่อทดแทนเครื่องบินเดิมที่มีอายุใช้งานนาน โดยในปี 2569 จำนวน 4 ลำ วงเงินประมาณ 122 ล้านบาท ปี 2570 จัดหาอีกจำนวน 4 ลำ วงเงิน 125 ล้านบาท