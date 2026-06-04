‘air-x GO’ ดึง ‘ต่อ ธนภพ’ นั่งแท่นพรีเซ็นเตอร์ ชูคอนเซปต์ “No Pause Generation”

หากพูดถึงแบรนด์ “air-x” (แอร์-เอ็กซ์) เชื่อว่าผู้บริโภคส่วนใหญ่ต่างนึกถึงยาแก้ท้องอืด ท้องเฟ้อ ที่อยู่คู่ครอบครัวไทยมาอย่างยาวนาน แต่ล่าสุด บริษัท อาร์เอ็กซ์ จำกัด (R.X. Company) บริษัทยาสัญชาติไทย ได้สร้างปรากฏการณ์ใหม่อีกครั้งด้วยการเปิดตัว “air-x GO” (แอร์-เอ็กซ์ โก) ยาแก้ท้องอืด ท้องเฟ้อ ชนิดน้ำ รสมะนาว ในรูปแบบซองพกพา ซึ่งถือเป็นนวัตกรรมเจ้าแรกในประเทศไทย เปิดตัวไปในวันที่ 23 พฤษภาคม 2569 ที่โรงแรมโฟร์ซีซั่น กรุงเทพฯ
การขับเคลื่อนกลยุทธ์ในครั้งนี้ ไม่เพียงแต่เป็นการพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อตอบสนองต่อพฤติกรรมผู้บริโภคยุคใหม่ที่ต้องการความสะดวกรวดเร็วเท่านั้น แต่ยังเป็นการเปิดตัวพรีเซ็นเตอร์คนล่าสุดที่จะมาร่วมขับเคลื่อนแบรนด์ให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
เติมเต็มกลุ่มลูกค้าใหม่ ย้ำชัด ‘ไม่ได้มาทดแทน แต่มาโตไปด้วยกัน’
สำหรับการเปิดตัวนวัตกรรมชนิดน้ำในครั้งนี้ ทาง บริษัท อาร์เอ็กซ์ จำกัด ได้ให้ข้อมูลสำคัญด้านกลยุทธ์การตลาดว่า การมาของ air-x GO ไม่ได้มีเป้าหมายเพื่อมาแย่งชิงส่วนแบ่งการตลาดผลิตภัณฑ์ชนิดเม็ดเคี้ยว ที่เป็นสินค้าแชมเปี้ยนเดิมของแบรนด์แต่อย่างใด
ในทางกลับกัน การเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่นี้เป็นการขยายฐานลูกค้าเพื่อเข้าถึง "เค้กก้อนใหม่" ในตลาด โดยยาเม็ดเคี้ยวแบบเดิมยังคงตอบโจทย์กลุ่มผู้บริโภคหลักที่คุ้นเคยกับการทานยาที่บ้านหรือพกพาเป็นแผง ส่วน air-x GO ชนิดน้ำแบบซอง จะเข้ามาเพิ่มทางเลือกใหม่ที่สดชื่นยิ่งขึ้น ด้วยจุดเด่นเรื่องรสมะนาวที่อร่อย ทานง่าย และให้ความรู้สึก ลื่นคอ ถือเป็นการเสริมทัพให้แบรนด์แข็งแกร่งและตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์ได้อย่างลงตัว
เมื่ออาการท้องอืดทำให้ชีวิตสะดุด ขจัดปัญหาด้วย ‘air-x GO’ แล้ว ‘ไปต่อ’ กับ ‘ต่อ ธนภพ’
ไฮไลต์สำคัญของการเปิดตัวในครั้งนี้ คือการคว้าตัวนักแสดงหนุ่มชื่อดัง “ต่อ-ธนภพ ลีรัตนขจร” มาดำรงตำแหน่งพรีเซ็นเตอร์อย่างเป็นทางการ ซึ่งผู้อยู่เบื้องหลังการสร้างสรรค์แคมเปญได้นำเสนอแนวคิดผ่านการเชื่อมโยงชื่อของพรีเซ็นเตอร์เข้ากับรูปแบบการใช้ชีวิตของผู้บริโภคได้อย่างสร้างสรรค์
แนวคิดเบื้องหลังการเลือก ‘ต่อ ธนภพ’
ทางแบรนด์มุ่งสื่อสารข้อความสำคัญว่า เมื่อใดที่ผู้บริโภคเผชิญภาวะท้องอืด แน่นท้อง จนทำให้การดำเนินชีวิตหรือกิจกรรมต่าง ๆ ต้องหยุดชะงัก การรับประทาน air-x GO จะช่วยให้ร่างกายกลับมารู้สึกสบายและพร้อมที่จะ “ไปต่อ” ได้ทันที ซึ่งสอดคล้องกับชื่อของพรีเซ็นเตอร์อย่างลงตัว
นอกจากความลงตัวในแง่ของชื่อแล้ว ไลฟ์สไตล์ของ ต่อ ธนภพ ยังสามารถสะท้อนภาพลักษณ์ของคนรุ่นใหม่ที่มีความคล่องตัว เต็มที่กับการทำงาน และมีกิจกรรมที่หลากหลายในแต่ละวัน ซึ่งตรงกับจุดประสงค์ของผลิตภัณฑ์ที่ออกแบบมาเพื่อรองรับวิถีชีวิตที่เร่งรีบ ให้ผู้บริโภคสามารถออกไปใช้ชีวิตต่อได้อย่างราบรื่น
พลิกโฉมสู่ ‘ชนิดน้ำแบบซอง’ นวัตกรรมเพื่อความคล่องตัว
air-x GO ถูกพัฒนาขึ้นเพื่อตอบโจทย์กลุ่มคนวัยทำงานและคนรุ่นใหม่ที่มักเผชิญข้อจำกัดในเรื่องของเวลา รวมถึงความไม่สะดวกในการเคี้ยวยาหรือการหาน้ำดื่มร่วมด้วย โดยมีคุณสมบัติเด่นอันเป็นเอกลักษณ์
- นวัตกรรมเจ้าแรกในไทย: ยาขับลมไซเมธิโคน ในรูปแบบยาน้ำ บรรจุในซองขนาดพกพา
- ความสะดวก: เพียงฉีกซองก็สามารถรับประทานได้ทันที ไม่ต้องผสมน้ำ และไม่ต้องดื่มน้ำตาม
- รับประทานง่าย: พัฒนาสูตรให้มีรสชาติที่ดี รับประทานง่าย ตอบโจทย์ทั้งกลุ่มเยาวชนและผู้ใหญ่
กลยุทธ์ Modernization ยกระดับแบรนด์สู่ความทันสมัย
การเปิดตัว ผลิตภัณฑ์ air-x GO ร่วมกับการแต่งตั้ง ต่อ ธนภพ เป็นพรีเซ็นเตอร์ในครั้งนี้ นับเป็นก้าวสำคัญ ของ บริษัท อาร์เอ็กซ์ จำกัด ในการปรับเปลี่ยนภาพลักษณ์แบรนด์ ให้มีความร่วมสมัย มีพลัง และเข้าถึงกลุ่มผู้บริโภคเจเนอเรชันใหม่ เช่น กลุ่มมิลเลนเนียล และ เจนซี (Gen Z) ได้อย่างตรงจุด พร้อมเปลี่ยนภาพจำของยาสามัญประจำบ้านแบบเดิม ให้กลายเป็นไอเทมสำคัญที่ตอบโจทย์การใช้ชีวิตประจำวัน
สำหรับผู้ที่สนใจ air-x GO ยาแก้ท้องอืด ท้องเฟ้อ ชนิดน้ำ รูปแบบซองพกพาเจ้าแรกในประเทศไทย มีวางจำหน่ายแล้ววันนี้ ณ ร้านขายยาชั้นนำทั่วประเทศ
เพราะทุกจังหวะของชีวิตไม่ควรต้องสะดุด ร่วมสัมผัสประสบการณ์ความสบายท้องและพร้อม "ไปต่อ" กับ air-x GO
ท้องอืด แน่นท้อง ต้อง แอร์-เอ็กซ์