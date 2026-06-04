กทพ.เตรียมมอบแคมเปญ Easy Pass Cash Back 50% เอาใจผู้ใช้ทางพิเศษ

การทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) เตรียมมอบสิทธิประโยชน์ให้แก่ผู้ใช้ทางพิเศษกับแคมเปญ Easy Pass Cash Back 50% สำหรับผู้ชำระค่าผ่านทางด้วยระบบ Easy Pass จะได้รับเงินคืนค่าผ่านทาง 50% พร้อมรับความสะดวก รวดเร็ว ผ่านช่องทางพิเศษที่ไม่ต้องหยุดรับบัตรหรือชำระเงินหน้าด่าน ลดเวลารอคอย และเพิ่มความคล่องตัวในการเดินทางบนทางพิเศษ
สามารถสมัครและรับบัตร Easy Pass ได้ที่ ศูนย์ One Stop Service ชั้น 1 อาคารศูนย์บริหารทางพิเศษ กทพ. , อาคารด่านเก็บค่าผ่านทางพิเศษทุกด่านฯ ทุกสายทาง, ศูนย์ Easy Pass Fast Service จุดพักรถบางนา (ขาออก) หรือสมัครผ่าน แอปพลิเคชัน TrueMoney Wallet
ติดตามแคมเปญและสิทธิประโยชน์เกี่ยวกับ Easy Pass ได้ผ่านเว็บไซต์ https://www.exat.co.th/ เฟซบุ๊ก https://www.facebook.com/ExpresswayThailand/