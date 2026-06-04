สมอ. เปิดมาตรการ “กำหนด-กำกับ-กวดขัน” ย้ำเหล็กเส้นในท้องตลาดต้องปลอดภัย 100%

สมอ.ชูมาตรการ “กำหนด-กำกับ-กวดขัน” พลิกโฉมการกำกับสินค้า มอก. ทั้งระบบ เพื่อให้เหล็กเส้นเสริมคอนกรีตต้องมีคุณภาพและปลอดภัยต่อประชาชน
นายเอกนิติ รมยานนท์ เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) เปิดเผยว่า ตามที่ 10 สมาคมเหล็กเสนอให้กระทรวงอุตสาหกรรม พิจารณาบังคับใช้มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.) เพื่อยกระดับความปลอดภัย และควบคุมการผลิตเหล็กเส้นให้มีคุณภาพที่สม่ำเสมอ เพื่อปกป้องความปลอดภัยของประชาชนจากความเสี่ยงที่จะเกิดความเสียหายต่อโครงสร้างพื้นฐานการก่อสร้าง ดังนั้น เพื่อสร้างความมั่นใจสูงสุดให้แก่ประชาชน สมอ. ได้บูรณาการ 3 ประสาน ร่วมกับ กรมโรงงานอุตสาหกรรม (กรอ.) การนิคมอุตสาหกรรม (กนอ.) และสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัด (สอจ.) ปูพรมตรวจเข้มโรงงานผลิตเหล็กเส้นเสริมคอนกรีตในทุกมิติ ทุกโรงงานทั่วประเทศ ซึ่งได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ต้นปี 2569 ซึ่งได้มีคำสั่งให้หยุดประกอบกิจการโรงงานที่ปฏิบัติไม่ถูกต้องตามกฎหมายไปแล้วถึง 3 แห่ง และสั่งให้เร่งปรับปรุงแก้ไขโรงงานให้ถูกต้องตามกฎหมาย พร้อมปกป้องประชาชน
โดยชูมาตรการ “กำหนด-กำกับ-กวดขัน” เพื่อพลิกโฉมเชิงรุกการควบคุมคุณภาพสินค้าเหล็กให้เป็นไปตามมาตรฐานทั้งระบบ
กำหนด: ยกระดับผลิตภัณฑ์เหล็กเส้นเสริมคอนกรีต โดยเพิ่มข้อกำหนดที่เข้มงวดเกี่ยวกับการคัดเลือกเศษเหล็ก บังคับให้กระบวนการผลิตต้องผ่านเตาปรุงน้ำเหล็ก มีการตรวจโครงสร้างทางโลหะวิทยา และจำกัดกรรมวิธีเพิ่มความแข็งแรงแบบ Temp Core
กำกับ: เปลี่ยนรูปแบบจากการตรวจรายปี สู่มาตรการกำกับดูแลตามระดับความเสี่ยง (Risk-based Surveillance) อย่างเข้มข้น โดยเพิ่มความถี่ในการตรวจโรงงานกลุ่มความเสี่ยงสูงให้สอดคล้องกับเทคโนโลยีการผลิต รวมถึงขยายผลการตรวจสอบไปยังร้านจำหน่ายและไซต์งานก่อสร้างร่วมกับเครือข่าย
กวดขัน: หากพบสินค้าตกมาตรฐาน จะต้องถูกระงับการจำหน่ายทันที พร้อมทำการเรียกคืนสินค้า และอายัดทำลายทิ้งภายใน 30 วัน พร้อมกวดขันการบังคับใช้ระบบคิวอาร์โค้ด (QR Code) เพื่อให้ประชาชนหรือวิศวกรผู้ใช้งานสามารถสแกนตรวจสอบข้อมูลความปลอดภัยของเหล็กเส้นได้ด้วยตนเอง
นายเอกนิติ กล่าวว่า สมอ. มุ่งยกระดับอุตสาหกรรมเหล็กด้วยเทคโนโลยีขั้นสูงที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ในการผลิตเหล็กให้มีคุณภาพเป็นไปตามมาตรฐานควบคู่กับการควบคุมความสม่ำเสมอของคุณภาพเหล็กอย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมเตรียมเสนอ “แผนปฏิบัติการระดับชาติเพื่อการเปลี่ยนผ่านเทคโนโลยีการผลิตเหล็ก (National Transition Plan)” ต่อคณะรัฐมนตรี เพื่อแก้ไขปัญหาเชิงโครงสร้างและยกระดับอุตสาหกรรมเหล็กไทย ตลอดจนผลักดันให้เกิดการเปลี่ยนผ่านสู่เทคโนโลยีการผลิตที่ยั่งยืนและมีประสิทธิภาพสูง เพื่อตัดวงจรการผลิตสินค้าด้อยคุณภาพตั้งแต่ต้นน้ำ เกิดประโยชน์กับผู้บริโภคและความปลอดภัยสาธารณะ