SCGD คว้ารางวัล CSR-DIW Continuous Award 2025 ตอกย้ำความรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม

SCGD เดินหน้าขับเคลื่อนการเติบโตควบคู่ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง ล่าสุด 5 โรงงานภายใต้ธุรกิจกระเบื้องและสุขภัณฑ์ในประเทศไทย ได้รับรางวัล CSR-DIW Continuous Award 2025 จากกรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม สะท้อนความมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม พร้อมสร้างอีกหนึ่งความสำเร็จด้วยการเป็นผู้ผลิตสุขภัณฑ์รายแรกของไทยที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน Zero Waste to Landfill ระดับ Platinum จากสถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ (MASCI)
โรงงานทั้ง 5 แห่งที่ได้รับรางวัล ได้แก่ บริษัท เอสซีจี เซรามิกส์ จำกัด (มหาชน) โรงงานหินกอง บริษัท เอสซีจี เซรามิกส์ จำกัด (มหาชน) โรงงานหนองแค 1 บริษัท โสสุโก้ เซรามิค จำกัด บริษัท สยามซานิทารีแวร์อินดัสทรี จำกัด และบริษัท สยามซานิทารีแวร์อินดัสทรี (หนองแค) จำกัด รางวัลดังกล่าวสะท้อนถึงความมุ่งมั่นของ SCGD ในการขับเคลื่อนองค์กรให้เติบโตควบคู่ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง โดยเป็นเครื่องยืนยันถึงมาตรฐานการดำเนินธุรกิจที่เป็นมิตรต่อชุมชน มีการกำกับดูแลกิจการที่ดี และมุ่งสร้างประโยชน์ร่วมกันอย่างยั่งยืน
ขณะเดียวกัน บริษัท สยามซานิทารีแวร์อินดัสทรี จำกัด และบริษัท สยามซานิทารีแวร์อินดัสทรี (หนองแค) จำกัด ยังได้รับการรับรองมาตรฐาน Zero Waste to Landfill ระดับ Platinum จากสถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ (MASCI) นับเป็นผู้ผลิตสุขภัณฑ์รายแรกของประเทศไทยที่ได้รับการรับรองในระดับดังกล่าว ซึ่งเป็นเครื่องพิสูจน์ถึงความมุ่งมั่นในการจัดการกากอุตสาหกรรมอย่างมีประสิทธิภาพ โดยสามารถจัดการของเสียทั้งที่เป็นอันตรายและไม่เป็นอันตรายโดยไม่มีการฝังกลบมากกว่า 99% และมีการนำกากอุตสาหกรรมไปใช้เป็นพลังงานเพียง 0.05% เท่านั้น
ภายใต้แนวคิด Circular Economy บริษัทได้นำกากอุตสาหกรรมทั้งหมดเข้าสู่กระบวนการ Reuse และ Recycle เพื่อเป็นวัตถุดิบสำหรับอุตสาหกรรมอื่น ๆ ช่วยลดปริมาณของเสียที่ต้องกำจัด พร้อมเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยเปลี่ยน “ของเสีย” ให้กลายเป็น “ทรัพยากร” ที่มีคุณค่าในกระบวนการผลิตใหม่
การได้รับการรับรองจาก MASCI สะท้อนถึงระบบการจัดการที่เป็นไปตามมาตรฐานสากล มีความโปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ พร้อมตอกย้ำความมุ่งมั่นของ SCGD ในการพัฒนากระบวนการผลิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง
ความสำเร็จทั้งการได้รับรางวัล CSR-DIW Continuous Award 2025 และการรับรอง Zero Waste to Landfill ระดับ Platinum ถือเป็นอีกหนึ่งก้าวสำคัญในการขับเคลื่อนองค์กรสู่การเติบโตอย่างยั่งยืน และแสดงให้เห็นถึงผลลัพธ์ของการดำเนินธุรกิจที่คำนึงถึงสังคม สิ่งแวดล้อม และการสร้างคุณค่าร่วมในระยะยาว