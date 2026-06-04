TOA น้อมถวายพระราชกุศลและถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบรมราชินี

บริษัท ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) หรือ TOA นำโดย คุณละออ ตั้งคารวคุณ รองประธานผู้ก่อตั้งบริษัทฯ พร้อมด้วย คุณจตุภัทร์ ตั้งคารวคุณ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ ดร.อรุณี ตั้งคารวคุณ เข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ จำนวน 149 รูป เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 4 รอบ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี 3 มิถุนายน 2569 โดยมี นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี พร้อมด้วยภริยา เป็นประธานในพิธี ณ มณฑลพิธีท้องสนามหลวง
จากนั้นได้นำคณะผู้บริหารและพนักงาน TOA ทูลเกล้าฯ ถวายแจกันดอกไม้เบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี และร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคล ณ ศาลาสหทัยสมาคม ในพระบรมมหาราชวัง เพื่อแสดงความจงรักภักดี และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้
TOA ขอน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายพระพรชัยมงคล ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอพระองค์ทรงพระเจริญ มีพระพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรง ทรงพระเกษมสำราญ และทรงเป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทยตลอดไป