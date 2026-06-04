ยอดขายพิสูจน์คุณภาพ! ROSESELSA ส่ง “CERAMICS MK2” ครองใจผู้ใช้ชาวไทย พร้อมเปิดตัวรุ่นใหม่ “CAMBRIAN” หูฟังครอบหูตัดเสียงรบกวนอย่างเป็นทางการในประเทศไทย

หลังจากเปิดตัวในประเทศไทยเมื่อเดือนตุลาคมปีที่ผ่านมา แบรนด์เครื่องเสียงรุ่นใหม่ ROSESELSA ได้รับการตอบรับอย่างโดดเด่นจากผู้บริโภคชาวไทย ด้วยแนวคิดการผสานเทคโนโลยีเสียงคุณภาพสูงเข้ากับดีไซน์ร่วมสมัย จนสามารถสร้างกระแสในกลุ่มคนรุ่นใหม่และผู้ที่ชื่นชอบเครื่องเสียงได้อย่างรวดเร็ว
หนึ่งในผลิตภัณฑ์ที่ได้รับความนิยมสูงสุดคือ CERAMICS MK2 หูฟัง True Wireless รุ่นเรือธงที่โดดเด่นทั้งด้านดีไซน์และความคุ้มค่า ซึ่งสามารถทำยอดขายในประเทศไทยได้เกือบ 10,000 ชิ้น กลายเป็นอีกหนึ่งไอเทมยอดนิยมของกลุ่ม Gen Z และสายฟังเพลงในไทย
ต่อยอดความสำเร็จดังกล่าว ROSESELSA ประกาศเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ล่าสุด “CAMBRIAN” หูฟังครอบหูไร้สายพร้อมระบบตัดเสียงรบกวน (ANC) อย่างเป็นทางการในประเทศไทย โดยทั้งสองรุ่นวางจำหน่ายแล้วผ่านช่องทางออนไลน์อย่างเป็นทางการบน Shopee, Lazada และ TikTok Shop เพื่อมอบประสบการณ์การฟังเพลงที่ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ของคนรุ่นใหม่ได้อย่างลงตัว
Jack Long ผู้ก่อตั้ง ROSESELSA กล่าวว่า แบรนด์เชื่อมาตลอดว่า “อุปกรณ์เครื่องเสียงไม่ควรเป็นเพียงสินค้าที่แข่งขันกันด้วยสเปก แต่ควรเป็นส่วนหนึ่งของไลฟ์สไตล์และการใช้ชีวิตของผู้คน” การเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ในครั้งนี้จึงสะท้อนถึงแนวคิดดังกล่าวได้อย่างชัดเจน
CAMBRIAN หูฟังครอบหู ANC รุ่นใหม่ ตอบโจทย์ทุกการใช้งานในชีวิตประจำวัน
CAMBRIAN เปิดตัวในราคาจำหน่ายแนะนำ 1,999 บาท โดยมุ่งเน้นการตอบโจทย์ความต้องการหลักของผู้ใช้งานในด้านการตัดเสียงรบกวน แบตเตอรี่ การสวมใส่ และการสนทนา
ระบบตัดเสียงรบกวน ANC สูงสุด 48dB: CAMBRIAN มาพร้อมระบบ Active Noise Cancellation (ANC) ที่สามารถลดเสียงรบกวนได้สูงสุดถึง 48dB พร้อมโหมดการใช้งาน 4 รูปแบบ ได้แก่ โหมดตัดเสียงรบกวน โหมดลดเสียงลม โหมดปกติ และโหมดรับเสียงภายนอก (Transparency Mode) ช่วยให้การฟังเพลงหรือรับสายมีความชัดเจนยิ่งขึ้น ไม่ว่าจะอยู่บนรถไฟฟ้า BTS/MRT หรือในพื้นที่ที่มีผู้คนพลุกพล่าน
แบตเตอรี่อึดสูงสุด 100 ชั่วโมง: จุดเด่นสำคัญของ CAMBRIAN คือแบตเตอรี่ที่สามารถใช้งานได้ยาวนานสูงสุดถึง 100 ชั่วโมง (ขึ้นอยู่กับรูปแบบการใช้งาน) ช่วยลดความกังวลเรื่องการชาร์จบ่อย เหมาะสำหรับผู้ที่เดินทางเป็นประจำหรือใช้งานต่อเนื่องตลอดวัน
น้ำหนักเบา สวมใส่สบาย: ตัวหูฟังมีน้ำหนักเพียงประมาณ 270 กรัม มาพร้อมฟองน้ำเมมโมรีโฟม รองรับการสวมใส่เป็นเวลานาน รวมถึงดีไซน์พับเก็บได้และหมุนปรับองศาได้ ช่วยเพิ่มความสะดวกในการพกพา
ระบบไมโครโฟน 5 ตัว พร้อมฟังก์ชันอัจฉริยะ: CAMBRIAN ติดตั้งระบบ 5-Mic ENC ช่วยลดเสียงรบกวนระหว่างการสนทนา ทำให้เสียงพูดชัดเจนแม้อยู่ในสภาพแวดล้อมที่มีเสียงดัง นอกจากนี้ยังรองรับการเชื่อมต่อพร้อมกัน 2 อุปกรณ์ และโหมดเกมมิ่ง Low Latency สำหรับการใช้งานที่หลากหลาย
สำหรับผู้ใช้งานในเมืองใหญ่ที่ต้องเผชิญกับเสียงรบกวนตลอดวัน CAMBRIAN จึงเปรียบเสมือนพื้นที่ส่วนตัวเคลื่อนที่ ที่ช่วยให้สามารถดื่มด่ำกับเสียงเพลงได้ทุกที่ทุกเวลา
CERAMICS MK2 หูฟัง True Wireless รุ่นยอดนิยมที่ครองใจผู้ใช้ชาวไทย
ด้วยยอดขายสะสมเกือบ 10,000 ชิ้น ในประเทศไทย CERAMICS MK2 ได้รับการยอมรับในฐานะหูฟัง True Wireless ที่ตอบโจทย์ทั้งการเรียน การทำงาน และการออกกำลังกาย
ดีไซน์ 3 สี ตอบรับทุกสไตล์: CERAMICS MK2 มีให้เลือก 3 สี ได้แก่ Black, White และ Purple โดดเด่นด้วยโทนสีเรียบหรูและดีไซน์ทันสมัย เหมาะกับการใช้งานในชีวิตประจำวัน
คุณภาพเสียงระดับ Hi-Res: รองรับมาตรฐานเสียงคุณภาพสูง พร้อมการถอดรหัสเสียงผ่าน LDAC และ AAC ถ่ายทอดรายละเอียดของดนตรีได้อย่างครบถ้วนและเป็นธรรมชาติ
Bluetooth 6.0 และโหมดเกมมิ่ง Low Latency: โดดเด่นด้วยเทคโนโลยี Bluetooth 6.0 ที่ให้การเชื่อมต่อเสถียรและประหยัดพลังงาน รองรับโหมดเกมมิ่งที่มีค่าความหน่วงต่ำเพียง 47ms รวมถึงการเชื่อมต่อพร้อมกัน 2 อุปกรณ์
ANC และแบตเตอรี่ใช้งานยาวนาน: รองรับระบบตัดเสียงรบกวนสูงสุด -40dB ANC พร้อมแบตเตอรี่รวมสูงสุด 45 ชั่วโมง และมาตรฐานกันน้ำ IPX4 เหมาะสำหรับการใช้งานในชีวิตประจำวันและกิจกรรมกลางแจ้ง
ช่องทางจำหน่าย: ROSESELSA ทั้งสองรุ่นวางจำหน่ายแล้วผ่านช่องทางออนไลน์อย่างเป็นทางการในประเทศไทย
- ROSESELSA CERAMICS MK2 หูฟัง True Wireless พร้อมระบบ ANC รุ่นยอดนิยม ยอดขายเกือบ 10,000 ชิ้น
- ROSESELSA CAMBRIAN Hi-Res ANC หูฟังครอบหูไร้สายรุ่นใหม่ พร้อมแบตเตอรี่สูงสุด 100 ชั่วโมง ราคาพิเศษช่วงโปรโมชัน 6.6 เพียง 1,690 บาท
สามารถสั่งซื้อได้ที่ร้านค้า ROSESELSA Official Store บน Shopee, Lazada และ TikTok Shop
ROSESELSA เป็นแบรนด์เครื่องเสียงที่มุ่งเน้นการผสานคุณภาพเสียงระดับสูง ดีไซน์ที่โดดเด่น และแนวคิดด้านไลฟ์สไตล์เข้าด้วยกัน โดยมีเป้าหมายในการทำให้ประสบการณ์เสียงคุณภาพดีเป็นสิ่งที่เข้าถึงได้ง่ายสำหรับคนรุ่นใหม่ทั่วโลก ผ่านนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่พัฒนาอย่างต่อเนื่อง สามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และข่าวสารต่างๆ ของแบรนด์ได้ผ่านช่องทางอย่างเป็นทางการ ได้ที่ ROSESELSA Global Official Website：global.roseselsa.com / ROSESELSA Thailand TikTok：www.tiktok.com/@roseselsa.th / ROSESELSA Official Facebook：www.facebook.com/RoseselsaThailand / ROSESELSA Thailand ins：www.instagram.com/roseselsa_thailand