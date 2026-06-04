ครั้งแรกในไทย! บลูริง เอ็นเนอร์จี โพรไวเดอร์ ปฏิวัติวงการพลังงาน ทลายกำแพงติดโซลาร์เซลล์ราคาแพง ส่งโมเดล Subscription เริ่มต้นรายเดือน 699 บาท สอดรับยุคเศรษฐกิจฝืด ราคาพลังงานพุ่ง
ปฏิเสธไม่ได้ว่าวิกฤตพลังงานและราคาค่าไฟฟ้าที่พุ่งสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง กำลังส่งผลต่อภาคครัวเรือนและกลายเป็นต้นทุนถาวรที่ประชาชนต้องแบกรับ ล่าสุดบริษัท บลูริง เอ็นเนอร์จี โพรไวเดอร์ จำกัด (BlueRing Energy Provider) ผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการพลังงานสะอาด พลิกโฉมการเข้าถึงพลังงานทดแทนในประเทศไทย เปิดตัวโมเดลธุรกิจอัจฉริยะ "BlueRing Solar Subscription" โซลูชั่นการติดตั้งโซลาร์เซลล์แบบรายเดือนครั้งแรกในไทย เข้าถึงง่ายและคุ้มค่าสูง มุ่งตอบโจทย์เจ้าของบ้านยุคใหม่ ช่วยลดภาระค่าไฟได้ทันที โดยไม่ต้องแบกรับต้นทุนค่าติดตั้งก้อนใหญ่ ชูแพ็คเกจเริ่มต้นเพียง 699 บาทต่อเดือน ประหยัดสูงสุด 1,200 บาท เปลี่ยนส่วนต่างค่าไฟให้เป็นเงินออม สอดรับสภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบัน พร้อมส่งเสริมการสร้างพลังงานสะอาด ลดมลภาวะ เพื่อความยั่งยืนของสิ่งแวดล้อม มั่นใจได้รับการตอบรับอย่างดีเยี่ยมหลังเปิดตัวอย่างเป็นทางการ ตั้งเป้าสมาชิก 50,000 ในปี 2569
นายเกียรติศักดิ์ ศรีสุริยาภรณ์ หัวหน้าฝ่ายพัฒนาธุรกิจ บริษัท บลูริง เอ็นเนอร์จี โพรไวเดอร์ จำกัด เปิดเผยว่า ปัจจุบันทั่วโลกกำลังประสบปัญหาวิกฤตพลังงานอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ เช่นเดียวกับประเทศไทยที่อยู่ในภาวะเศรษฐกิจชะลอตัวทำให้ค่าครองชีพพุ่งสูงขึ้นจนรายรับไม่สมดุลกับรายจ่าย ค่าไฟฟ้าที่ปรับตัวสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องตามสภาพอากาศที่ร้อนระอุทุกฤดูกาล ส่งผลให้ปริมาณการใช้ไฟฟ้าในภาคครัวเรือนพุ่งสูงเป็นประวัติการณ์ รัฐบาลจึงสนับสนุนให้ประชาชนหันมาติดตั้งโซลาร์เซลล์มากขึ้น ด้วยสาเหตุข้างต้นบริษัทฯ จึงพัฒนาโซลูชันใหม่ของการติดตั้งโซลาร์เซลล์ เพื่อก้าวข้ามข้อจำกัดด้านเงินในการลงทุนติดตั้ง ด้วยการเปิดตัวระบบสมาชิก (Subscription) เป็นเจ้าแรกในประเทศไทย เริ่มต้นรายเดือนเพียง 699 บาท ประหยัดสูงสุด 1,200 บาท ซึ่งจะช่วยเปลี่ยนรายจ่ายค่าไฟเป็นเงินออม โดยคำนวณอัตราการประหยัดรายจ่ายค่าไฟฟ้าได้ประมาณ 40 - 50% ทำให้การมีโซลาร์เซลล์ในครัวเรือนเป็นเรื่องง่ายขึ้นมาก พร้อมดูแลรักษาฟรีตลอดอายุสัญญาและเปิดโอกาสให้ลูกค้าเป็นเจ้าของระบบได้ทันทีเมื่อครบสัญญา ในราคาเพียง 199 บาท รวมทั้งทุกท่านจะได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการลดฝุ่น PM 2.5 ช่วยขับเคลื่อนพลังงานสะอาดและสร้างความยั่งยืนให้กับสิ่งแวดล้อมไปพร้อมๆ กัน
โดยในช่วงหลังเปิดตัวเน้นสร้างฐานลูกค้าในพื้นที่กรุงเทพและปริมณฑลเป็นหลัก ที่สำคัญลูกค้าของบลูริงยังมั่นใจในมาตรฐานความปลอดภัยของกลุ่มผลิตภัณฑ์ทั้งหมดที่ผ่านการรับรองระดับสากลอย่าง IEC และ TÜV พร้อมโครงสร้างอุปกรณ์ที่ทนทานต่อสภาพอากาศด้วยมาตรฐานสูงถึง IP67 และ IP68 มั่นใจได้ในความปลอดภัยของระบบไฟฟ้าในบ้านอย่างแท้จริง
“ด้วยความเข้าใจในความต้องการของคนยุคใหม่ในสภาวะเศรษฐกิจชะลอตัว จึงพัฒนาระบบ Subscription ตามแนวคิด “พลังงานสะอาดที่ทุกคนเข้าถึงได้ แบบไร้ความเสี่ยง (Risk-Free)” ที่มาพร้อมจุดเด่นเหนือกว่าระบบการให้บริการเดิมๆ ได้แก่ สมัครรับบริการ และติดตั้งได้ง่ายๆ ไม่ต้องเสียเงินก้อนหลักแสน, ทันทีที่ติดตั้งเสร็จจะช่วยประหยัดค่าไฟทันที, การันตีความคุ้มค่า เพราะช่วยเปลี่ยน ‘ค่าไฟที่เป็นภาระ’ ให้กลายเป็น ‘กำไรจากค่าไฟที่ลดลง’ ได้ทันทีตั้งแต่วันแรก โดยที่ลูกค้าไม่ต้องแบกรับความเสี่ยงใดๆ ทั้งเรื่องระยะเวลาการคืนทุน หรือค่าใช้จ่ายแฝงในการดูแลรักษาและบริการหลังการขาย ยิ่งไปกว่านั้นเพื่อความอุ่นใจขั้นสุดในการใช้งานระยะยาว บลูริงยังมอบการรับประกันและความมั่นใจด้วยวงเงินประกันภัยความรับผิดชอบจากอัคคีภัย สูงสุดถึง 100 ล้านบาท บรรเทาความกังวลเรื่องเหตุไม่คาดคิดให้กับผู้พักอาศัยได้อย่างแท้จริง ซึ่งลูกค้าสามารถตรวจสอบจำนวนเงิน และหน่วยไฟที่ประหยัดได้แบบ Real-time ผ่านแอปพลิเคชัน, หมดกังวลเรื่องค่าใช้จ่ายบานปลาย เพราะเราดูแลให้ครบ จบทุกขั้นตอนโดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม รวมทั้งเมื่อลูกค้าจ่ายรายเดือนจนครบกำหนดสัญญา จะได้รับสิทธิ์การเป็นเจ้าของระบบโดยสมบูรณ์ ในราคาเพียง 199 บาท” นายเกียรติศักดิ์ กล่าว
นอกจากนี้เพื่อรองรับไลฟ์สไตล์ยุคดิจิทัลอย่างแท้จริงของลูกค้า บลูริงได้พัฒนา 'BlueRing Application' แอปพลิเคชันอัจฉริยะที่ช่วยจัดการทุกอย่างให้ครบจบในที่เดียว (All-in-One Service) ผ่าน 5 ฟังก์ชันการใช้งาน ได้แก่
1. Track & Save: ตรวจสอบยอดการผลิตไฟฟ้าจากโซลาร์เซลล์และคำนวณจำนวนเงินที่ประหยัดได้ ในแต่ละรอบบิลแบบ Real-time
2. Status Alert: มั่นใจในความปลอดภัยด้วยระบบตรวจสอบสถานะการทำงานของแผงโซลาร์เซลล์ ว่าทำงานปกติหรือไม่ ตลอด 24 ชั่วโมง
3. One-Stop Service: สะดวกสบายกับการชำระค่าบริการรายเดือนผ่านแอปพลิเคชันได้ทันที พร้อมช่องทางติดต่อเจ้าหน้าที่เพื่อแจ้งปัญหาหรือรับบริการหลังการขายได้ตลอด 24 ชั่วโมง
4. Eco-Impact: ร่วมภูมิใจกับการเซฟปอดคนไทยด้วยระบบคำนวณแบบ เรียลไทม์ว่าบ้านของคุณช่วยลด การปล่อยฝุ่นมลพิษ PM 2.5 ไปได้แล้วเท่าไหร่
5. Data Privacy & Security: มั่นใจในความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล ด้วยระบบที่พัฒนาขึ้นภายใต้มาตรฐานกฎหมาย PDPA และการบริหารจัดการของ BlueRing แต่เพียงผู้เดียว เพื่อให้ลูกค้ามั่นใจได้สูงสุด ในระบบจัดเก็บข้อมูลที่มีความปลอดภัยสูง
ในช่วงเปิดตัวจัดเต็มโปรโมชั่นสุดพิเศษ ผู้สมัครใช้บริการ 1,000 ท่านแรก รับสิทธิ์ใช้งานฟรี 2 เดือน สำหรับผู้ที่สนใจเปลี่ยนหลังคาบ้านเป็นแหล่งผลิตรายได้ และร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการขับเคลื่อนพลังงาน สะอาด สามารถดูรายละเอียดได้ที่ www.bluering.co.th, Facebook : https://www.facebook.com/bluering.solar, Line ID : @bluering หรือแจ้งขอรับการติดตั้งได้ที่ โทร 02-028-7770 (วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 09.00 - 18.00 น.)