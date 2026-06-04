ฟอร์เบสท์ พร็อพเพอร์ตี้ส์ เปิดตัวแคมเปญ “Forbest Connect & Earn” เดินหน้าสร้างพันธมิตรอสังหาริมทรัพย์ พร้อมยกระดับแพลตฟอร์มค้นหาทรัพย์ตอบโจทย์นักลงทุนยุคใหม่
ฟอร์เบสท์ พร็อพเพอร์ตี้ส์ (Forbest Properties) เดินหน้าขยายเครือข่ายอสังหาริมทรัพย์ เปิดตัวแคมเปญ “Forbest Connect & Earn” โปรแกรมผู้แนะนำทรัพย์สินที่เปิดโอกาสให้ทุกคนสร้างรายได้จากการส่งต่ออสังหาริมทรัพย์คุณภาพ พร้อมยกระดับแพลตฟอร์มค้นหาทรัพย์ผ่านเว็บไซต์ fbforbestproperties.com ด้วยระบบค้นหาตาม “จุดประสงค์การลงทุน” ตอบโจทย์นักลงทุนยุคใหม่ ภายใต้ฐานข้อมูลอสังหาริมทรัพย์คุณภาพกว่า 3,000 รายการ และระบบ Data-Driven Matching ที่นำฐานข้อมูลลูกค้าและนักลงทุนมาต่อยอดในการวิเคราะห์และจับคู่ทรัพย์กับผู้ซื้อที่มีความต้องการตรงกัน ช่วยเพิ่มความแม่นยำในการนำเสนอทรัพย์และยกระดับประสิทธิภาพการซื้อขาย จากประสบการณ์ในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์กว่า 35 ปี
คุณภัทริยา มุนีพีระกุล รองกรรมการผู้จัดการและผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด บริษัท ฟอร์เบสท์ พร็อพเพอร์ตี้ส์ จำกัด เปิดเผยว่า Forbest Properties ดำเนินธุรกิจในฐานะ “ที่ปรึกษาด้านการลงทุนและบริหารการขายอสังหาริมทรัพย์มืออาชีพ” ด้วยประสบการณ์ในตลาดอสังหาริมทรัพย์กว่า 35 ปี พร้อมได้รับความไว้วางใจจากลูกค้ามาอย่างต่อเนื่อง โดยให้บริการครบวงจรทั้งบริการเป็นที่ปรึกษาการซื้อ ขาย เช่า รวมถึงจัดหาผู้รับจำนองและขายฝากอสังหาริมทรัพย์แบบครบวงจร เพื่อตอบโจทย์ทั้งนักลงทุน เจ้าของทรัพย์ และผู้ที่ต้องการขยายโอกาสทางธุรกิจด้านอสังหาริมทรัพย์
ล่าสุด บริษัทเปิดตัวแคมเปญ “Forbest Connect & Earn” โปรแกรมผู้แนะนำทรัพย์สิน ภายใต้แนวคิด “ส่งต่อทรัพย์คุณภาพให้คนที่คุณใส่ใจ” เพื่อเปิดโอกาสให้บุคคลทั่วไปเข้าร่วมเป็นพันธมิตรพิเศษ (Privilege Partner) โดยไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์ด้านอสังหาริมทรัพย์ เพียงรู้จักผู้ที่กำลังมองหาบ้าน ที่ดิน หรืออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน ก็สามารถแนะนำทรัพย์ผ่านแพลตฟอร์มของบริษัทได้ทันที
แคมเปญดังกล่าวพัฒนาภายใต้แนวคิด “Connect & Earn” ที่ต้องการเปลี่ยน “ความปรารถนาดี” ให้เป็น “โอกาส” ผ่านการส่งต่ออสังหาริมทรัพย์คุณภาพจากฐานข้อมูลของบริษัทไปยังผู้ที่กำลังมองหาทรัพย์ที่ตอบโจทย์ โดยผู้สนใจสามารถลงทะเบียนรับรหัส Privilege Partner ผ่าน LINE Official Account : @forbestproperties จากนั้นเลือกแชร์ทรัพย์ที่มีสัญลักษณ์ “Forbest Connect & Earn” ให้กับเพื่อนได้ทันที ผู้แนะนำสามารถตรวจสอบสถานะการดำเนินงานได้ทุกขั้นตอนผ่านระบบที่โปร่งใส และเมื่อปิดการขายพร้อมโอนกรรมสิทธิ์สำเร็จ จะได้รับค่าแนะนำตามมูลค่าทรัพย์ที่ปิดการขาย ตั้งแต่ 5,000 – 60,000 บาท สำหรับทรัพย์มูลค่า 3 – 100 ล้านบาท ภายใต้เงื่อนไขที่บริษัทกำหนด
“เราอยากให้การลงทุนอสังหาริมทรัพย์เป็นเรื่องที่เข้าถึงง่ายขึ้น ทุกคนสามารถเป็นส่วนหนึ่งในการส่งต่อโอกาสการลงทุนให้กับคนรอบตัว และเติบโตไปพร้อมกันผ่านเครือข่ายคุณภาพ” คุณภัทริยา กล่าว
นอกจากนี้ บริษัทยังพัฒนาแพลตฟอร์มค้นหาอสังหาริมทรัพย์ผ่านเว็บไซต์ https://fbforbestproperties.com/ เพื่อยกระดับประสบการณ์การลงทุนและแก้ Pain Point ของผู้ซื้อที่ต้องเผชิญกับข้อมูลอสังหาริมทรัพย์จำนวนมาก โดยนำประสบการณ์กว่า 35 ปี มาพัฒนาระบบค้นหาที่จัดหมวดหมู่ทรัพย์ตาม “จุดประสงค์การลงทุน” ช่วยให้นักลงทุนค้นหาทรัพย์ที่เหมาะสมได้ง่าย แม่นยำ และตอบโจทย์การใช้งานจริงมากยิ่งขึ้น
ปัจจุบันแพลตฟอร์มดังกล่าวรวบรวมอสังหาริมทรัพย์คุณภาพมากกว่า 3,000 รายการ ครอบคลุมทั้งที่ดินสำหรับสร้างบ้านอยู่อาศัย สำนักงาน และพัฒนาโครงการ ที่ดินเพื่อการลงทุนและเก็งกำไร บ้านพักอาศัย อสังหาริมทรัพย์เพื่อปล่อยเช่า สำนักงานให้เช่า ทรัพย์สร้างรายได้ (Income Property) รวมถึงที่ดินสำหรับโครงการแนวราบรายย่อย ตลอดจนบริการขายฝากและรับจำนอง รองรับทั้งนักลงทุนและผู้ต้องการขยายโอกาสทางธุรกิจอสังหาริมทรัพย์อย่างครบวงจร
อีกหนึ่งจุดแข็งสำคัญของบริษัท คือระบบ Data-Driven Matching ที่พัฒนาจากฐานข้อมูลลูกค้าและนักลงทุนที่สะสมมายาวนานกว่า 35 ปี โดยมีการคัดกรองและจัดกลุ่มลูกค้าตามวัตถุประสงค์การลงทุนอย่างละเอียด เพื่อให้สามารถจับคู่ทรัพย์กับผู้ซื้อที่มีความต้องการตรงกันได้อย่างแม่นยำ
“เมื่อมีทรัพย์ใหม่เข้ามา ทีมงานจะวิเคราะห์ทันทีว่าทรัพย์นั้นเหมาะกับนักลงทุนกลุ่มใด ก่อนเชื่อมต่อข้อมูลไปยังลูกค้าเป้าหมายโดยตรง ทำให้สามารถนำเสนอทรัพย์ได้รวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากขึ้น” คุณภัทริยา กล่าว
คุณภัทริยา กล่าวเพิ่มเติมว่า จุดแข็งสำคัญของฟอร์เบสท์ พร็อพเพอร์ตี้ส์ คือการทำงานในฐานะ “ที่ปรึกษาด้านการลงทุนอสังหาริมทรัพย์” มากกว่าการเป็นเพียงนายหน้า โดยทีมงานจะให้คำแนะนำตั้งแต่การประเมินศักยภาพทรัพย์ วิเคราะห์ราคา ความเป็นไปได้ทางการตลาด ตลอดจนวาง Positioning ที่เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย
“ทุกทรัพย์สามารถขายได้ หากตั้งราคาเหมาะสมกับศักยภาพที่แท้จริง สิ่งสำคัญคือการเข้าใจทั้งเจ้าของทรัพย์และนักลงทุน เพื่อให้สามารถนำเสนอทรัพย์ได้ตรงกับความต้องการของตลาดมากที่สุด นี่คือสิ่งที่ทำให้ฟอร์เบสท์ พร็อพเพอร์ตี้ส์ แตกต่าง” คุณภัทริยา กล่าวทิ้งท้าย
สำหรับผู้สนใจเข้าร่วมแคมเปญ “Forbest Connect & Earn” สามารถสมัครผ่าน LINE Official Account : เพื่อเริ่มต้นแนะนำทรัพย์และรับผลตอบแทนได้ทันที
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