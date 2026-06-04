เครือข่ายพันธมิตรท่องเที่ยว-เกษตร-อาหาร จับมือต่อยอด "น้ำพริกแม่ปราณี" สืบสานมรดกรสชาติอาหารไทย

นครราชสีมา – น้ำพริกแม่ปราณี ผลิตภัณฑ์อาหารไทยจากอำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา ที่ได้รับความนิยมจากผู้บริโภคมาอย่างต่อเนื่องยาวนานกว่า 30 ปี ก้าวสู่บทใหม่ของการพัฒนาแบรนด์ผ่านความร่วมมือระหว่างภาคการท่องเที่ยว เกษตรกรรม และอุตสาหกรรมอาหาร นำโดยสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดนครราชสีมา, สมาคมการท่องเที่ยวเขาใหญ่, ชมรมผู้ประกอบการร้านอาหารอำเภอปากช่อง, สวนเอเดน ออร์แกนิกส์, กลุ่มโรงแรมแกรนด์สิริ เขาใหญ่ และมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา เพื่อร่วมกันอนุรักษ์และต่อยอดมรดกอาหารไทยควบคู่กับการยกระดับคุณภาพผลิตภัณฑ์ พัฒนาห่วงโซ่อุปทานจากวัตถุดิบท้องถิ่น ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอาหาร (Gastronomy Tourism) รวมถึงต่อยอดสู่ตลาดของฝากและของขวัญองค์กร เพื่อสร้างคุณค่าและโอกาสทางเศรษฐกิจให้แก่ชุมชนท้องถิ่นอย่างยั่งยืน
ความร่วมมือครั้งนี้เกิดขึ้นจากความตั้งใจร่วมกันในการอนุรักษ์และต่อยอดภูมิปัญญาอาหารไทย โดยเฉพาะ “น้ำพริก” ซึ่งเป็นอาหารที่สะท้อนวัฒนธรรม วิถีชีวิต และความหลากหลายของวัตถุดิบในแต่ละภูมิภาคของประเทศ ให้สามารถตอบโจทย์ผู้บริโภคในยุคปัจจุบันได้มากยิ่งขึ้น โดยยังคงเอกลักษณ์และรากฐานทางวัฒนธรรมไว้อย่างครบถ้วน
ดร. วัชรี ปรัชญานุสรณ์ ประธานกรรมการบริหาร บริษัท น้ำพริกแม่ปราณี จำกัด และประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดนครราชสีมา และผู้ก่อตั้งโรงแรมเดอะเปียโน เขาใหญ่ กล่าวว่า “อาหารไทยไม่ได้เป็นเพียงเรื่องของรสชาติ แต่เป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่สะท้อนภูมิปัญญาของผู้คนในแต่ละท้องถิ่น น้ำพริกแม่ปราณีถือเป็นหนึ่งในผลิตภัณฑ์ที่มีเรื่องราวและมีความผูกพันกับชุมชนปากช่องมายาวนาน เราจึงต้องการร่วมกันรักษาอัตลักษณ์ดังกล่าว พร้อมพัฒนาให้สอดคล้องกับมาตรฐานการผลิตและความต้องการของผู้บริโภคในปัจจุบัน เพื่อให้อาหารไทยยังคงคุณค่าและสามารถส่งต่อไปสู่คนรุ่นต่อไปได้อย่างยั่งยืน”
นายณรงค์ฤทธิ์ สุขไชยปราการ ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจและพันธมิตร บริษัท น้ำพริกแม่ปราณี จำกัด และผู้ก่อตั้งสวนเอเดน ออร์แกนิกส์ จะเข้ามามีบทบาทสำคัญในการพัฒนาวัตถุดิบและห่วงโซ่อุปทาน ส่งเสริมการใช้วัตถุดิบคุณภาพจากเกษตรกรและเครือข่ายผู้ผลิตในชุมชน สนับสนุนแนวทางการเกษตรที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และเชื่อมโยงการผลิตอาหารเข้ากับการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก เพื่อให้เกิดการกระจายรายได้และสร้างมูลค่าเพิ่มแก่ผลผลิตทางการเกษตรของท้องถิ่น
นางสาวพันชนะ วัฒนเสถียร นายกสมาคมการท่องเที่ยวเขาใหญ่และประธานชมรมผู้ประกอบการร้านอาหารอำเภอปากช่อง กล่าวเสริมว่า “การส่งเสริมน้ำพริกแม่ปราณีให้เป็นที่รู้จักในวงกว้าง ไม่ใช่แค่การขายผลิตภัณฑ์ แต่คือการดึงจุดแข็งของ 'Soft Power' ด้านอาหารถิ่นของปากช่องให้โดดเด่นขึ้นมา ในฐานะตัวแทนผู้ประกอบการ เราพร้อมสนับสนุนการนำผลิตภัณฑ์นี้เข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของเส้นทางท่องเที่ยวเชิงอาหาร (Gastronomy Tourism) ซึ่งจะช่วยสร้างรายได้กลับคืนสู่ชุมชนและยกระดับมาตรฐานผู้ผลิตในพื้นที่อย่างเป็นรูปธรรม”
ขณะเดียวกัน นางสาวประไพพิศ จารุวดีรัตนา กรรมการที่ปรึกษา บริษัท น้ำพริกแม่ปราณี จำกัด และกรรมการบริหารกลุ่มโรงแรมแกรนด์สิริ เขาใหญ่ เน้นย้ำถึงบทบาทการเชื่อมโยงการท่องเที่ยวว่า ทางกลุ่มโรงแรมพร้อมสนับสนุนการนำเสนอผลิตภัณฑ์อาหารไทยที่มีเรื่องราวและคุณค่าทางวัฒนธรรม ให้เป็นส่วนหนึ่งของประสบการณ์การบริการและการท่องเที่ยวในพื้นที่เขาใหญ่ เพื่อให้นักท่องเที่ยวได้สัมผัสถึงอัตลักษณ์ความอร่อยที่แท้จริงของปากช่อง
การพัฒนาผลิตภัณฑ์บนพื้นฐานของภูมิปัญญาและงานวิจัย
อีกหนึ่งแนวทางสำคัญของโครงการ คือการนำองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์อาหารและงานวิจัยมาสนับสนุนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ โดยได้รับความร่วมมือทางวิชาการจากสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ในการศึกษาและพัฒนาด้านสูตรผลิตภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ และมาตรฐานการผลิต เพื่อให้ผลิตภัณฑ์มีคุณภาพสม่ำเสมอ สะดวกต่อการบริโภค และสามารถรักษารสชาติอันเป็นเอกลักษณ์ของอาหารไทยไว้ได้อย่างเหมาะสม
ส่งเสริมอาหารไทยผ่านผลิตภัณฑ์ของฝากและของขวัญองค์กร
นอกเหนือจากการจำหน่ายภายใต้แบรนด์น้ำพริกแม่ปราณี โครงการยังมุ่งพัฒนาผลิตภัณฑ์ในรูปแบบของฝากและของขวัญองค์กร (Corporate Gifts) ที่สะท้อนเสน่ห์ของอาหารไทยและวัตถุดิบพื้นบ้าน โดยเปิดรับการผลิตในรูปแบบ OEM สำหรับองค์กร หน่วยงาน และแบรนด์ที่ต้องการนำเสนออัตลักษณ์อาหารไทยในนามของตนเอง ไม่ว่าจะเป็นของที่ระลึกสำหรับงานอีเวนต์ ของขวัญองค์กร หรือสินค้าส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ในขณะเดียวกัน บริษัทฯ ยังเปิดรับตัวแทนจำหน่ายทั่วประเทศ เพื่อร่วมกันกระจายผลิตภัณฑ์อาหารไทยคุณภาพสู่ผู้บริโภคในทุกภูมิภาค สร้างโอกาสทางธุรกิจให้แก่ผู้ประกอบการท้องถิ่น และขยายการรับรู้คุณค่าของอาหารถิ่นปากช่องในวงกว้างยิ่งขึ้น
ความร่วมมือในครั้งนี้จึงไม่เพียงเป็นการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร แต่ยังเป็นการเชื่อมโยงภาคการท่องเที่ยว ภาคเกษตรกรรม ภาควิชาการ และผู้ประกอบการอาหารเข้าด้วยกัน เพื่อร่วมกันอนุรักษ์ สืบสาน และสร้างคุณค่าใหม่ให้กับมรดกอาหารไทยบนพื้นฐานของวัตถุดิบท้องถิ่น ภูมิปัญญาชุมชน และการพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยนับจากนี้ บริษัท น้ำพริกแม่ปราณี จำกัด จะดำเนินงานภายใต้ทีมบริหารชุดใหม่ที่พร้อมขับเคลื่อนองค์กรสู่บทบาทที่ยิ่งใหญ่กว่าเดิม
เกี่ยวกับน้ำพริกแม่ปราณี
น้ำพริกแม่ปราณี เป็นผลิตภัณฑ์น้ำพริกจากอำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา ที่ได้รับความนิยมจากผู้บริโภคในท้องถิ่นมายาวนานกว่า 30 ปี ด้วยรสชาติที่สะท้อนอัตลักษณ์อาหารไทยและการคัดสรรวัตถุดิบจากท้องถิ่น ปัจจุบันได้รับการสนับสนุนจากเครือข่ายพันธมิตรด้านการท่องเที่ยว เกษตรกรรม อาหาร และสถาบันการศึกษา เพื่อร่วมกันสืบสานมรดกอาหารไทย ควบคู่กับการพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์และการสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจให้แก่ชุมชนอย่างยั่งยืน
ที่ตั้งสำนักงานใหญ่และโรงงานผลิต: บริษัท น้ำพริกแม่ปราณี จำกัด เลขที่ 1/12 ถนนหนองกะจะ ตำบลปากช่อง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา 30130
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