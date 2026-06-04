BioActive+ ฉลองครบรอบ 1 ปี ยอดขายทะลุ 3 ล้านชิ้น เปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ เดินหน้าสู่ผู้นำ Wellness Lifestyle

ท่ามกลางกระแสการเติบโตของอุตสาหกรรม Wellness ทั่วโลก และผู้บริโภคที่หันมาให้ความสำคัญกับการดูแลสุขภาพแบบองค์รวมมากขึ้น BioActive+ (ไบโอแอคทีฟ พลัส) แบรนด์ผลิตภัณฑ์สุขภาพระดับพรีเมียม ฉลองครบรอบ 1 ปีของการดำเนินธุรกิจในประเทศไทย พร้อมประกาศวิสัยทัศน์การก้าวสู่การเป็นผู้นำด้าน Wellness Lifestyle ผ่านการผสานนวัตกรรมสุขภาพ การดูแลตัวเองแบบองค์รวม และคอมมูนิตี้สุขภาพสำหรับคนรุ่นใหม่ โดยจัดงาน BioActive+ City อย่างยิ่งใหญ่ ณ The River Park ศูนย์การค้าไอคอนสยาม พร้อมขนทัพพรีเซนเตอร์นำโดย คิมเบอร์ลี่ แอน โวลเทมัส, เบ็คกี้-รีเบคก้า แพทรีเซีย อาร์มสตรอง, มีน-นิชคุณ ขจรบริรักษ์ และศิลปินดาราชื่อดังร่วมสร้างสีสันคับคั่ง ตอกย้ำกลยุทธ์การตลาดที่มุ่งเข้าถึงผู้บริโภคหลากหลายเจเนอเรชัน
รายงาน Future of Wellness ของ McKinsey & Company ระบุว่าตลาด Wellness ทั่วโลกมีมูลค่ารวมกว่า 2 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐ ขณะที่รายงานจาก Global Wellness Institute (GWI) ระบุว่า ประเทศไทยเป็นหนึ่งในตลาดสุขภาพที่เติบโตโดดเด่นสูงที่สุดของโลก โดยมีมูลค่าตลาดรวมสูงถึง 1.4 ล้านล้านบาท สะท้อนแนวโน้มผู้บริโภคที่หันมาให้ความสำคัญกับการดูแลสุขภาพเชิงป้องกัน (Preventive Health) คุณภาพชีวิต และการมีสุขภาวะที่ดีในระยะยาวมากขึ้น
เปิดสูตรสำเร็จ 1 ปี ดันยอดขายทะลุ 3 ล้านชิ้น ผ่านพลังแบรนด์ เซเลบริตี้ และคอมมูนิตี้
จากโอกาสการเติบโตอันมหาศาลดังกล่าว BioActive+ สามารถสร้างการเติบโตอย่างรวดเร็วในตลาดไทย ตลอดระยะเวลาเพียง 1 ปีที่ผ่านมา แบรนด์สามารถจำหน่ายผลิตภัณฑ์ได้แล้วกว่า 3 ล้านชิ้น สะท้อนการตอบรับจากผู้บริโภคที่มองหาผลิตภัณฑ์สุขภาพคุณภาพควบคู่กับไลฟ์สไตล์ที่เข้าถึงได้ โดยหนึ่งในแรงขับเคลื่อนสำคัญคือการลงทุนด้านการสร้างแบรนด์อย่างต่อเนื่อง ผ่านการผสานกลยุทธ์การตลาดทั้ง Branding, Celebrity Marketing, Lifestyle Experience, Community Engagement และการสื่อสารแบบครบวงจร (360-Degree Communication) โดยเฉพาะแคมเปญไวรัล ‘อย่าลืม Drop & Drink’ ที่ช่วยสร้างการจดจำแบรนด์ในกลุ่มคนรุ่นใหม่ ควบคู่กับการทำตลาดผ่านสื่อ OOH และ DOOH ทั่วกรุงเทพมหานคร รวมถึงแคมเปญ ‘What’s 28’ ล่าสุดที่ขับเคลื่อนด้วย Curiosity Marketing จนทำให้ BioActive+ สามารถสร้างการรับรู้แบรนด์ในวงกว้างและเข้าถึงผู้บริโภคกลุ่มใหม่ได้อย่างต่อเนื่อง
ดร.วาสนา อินทะแสง ผู้ก่อตั้งบริษัท ไบโอแอคทีฟ พลัส จำกัด กล่าวว่า “สิ่งที่ BioActive+ กำลังทำ ไม่ใช่แค่การสร้างแบรนด์อาหารเสริม แต่คือการสร้าง Wellness Lifestyle Ecosystem ที่คนสามารถ connect ได้ทั้งในเรื่องสุขภาพ ความงาม การใช้ชีวิต และ Community เราต้องการเปลี่ยนภาพจำของแบรนด์สุขภาพ จากสิ่งที่ดูจริงจัง ให้กลายเป็นเรื่องที่สนุก มีสไตล์ และเข้าถึงได้สำหรับคนรุ่นใหม่”
เจาะลึก 3 นวัตกรรมใหม่ ขับเคลื่อนด้วย Insight ผู้บริโภค
จากผลสำรวจของ McKinsey พบว่าสุขภาพลำไส้ (Gut Health) และการดูแลข้อต่อ (Joint Care) เป็นประโยชน์ด้านสุขภาพที่ผู้บริโภคยุคใหม่มองหาและให้ความสำคัญเป็นลำดับต้นๆ BioActive+ จึงเดินหน้าเปิดตัว 3 ผลิตภัณฑ์ไฮไลต์ในกลุ่ม Innovative Nutrition เพื่อตอบโจทย์ดีมานด์ดังกล่าวอย่างตรงจุด โดยคาดว่าจะช่วยขยายฐานลูกค้าใหม่เข้าสู่แบรนด์เพิ่มขึ้นกว่า 40%
TRIBIOTIC 28 นวัตกรรม Gut Microbiome Care ภายใต้แนวคิด ‘ชีวิตสนุก ลำไส้สบาย’ ที่รวม Pre-Pro-Post Biotic มากถึง 28 สายพันธุ์ เพื่อดูแลสมดุลลำไส้และระบบภายในสำหรับคนเมืองยุคใหม่
TRIBIOTIC PRO นวัตกรรมด้าน Gut Wellness ที่ชูสโลแกน ‘ลำไส้ดี แอคทีฟ x3’ ที่ดูแลทั้งระบบขับถ่าย สมดุลภายใน และภูมิคุ้มกัน เน้นเจาะกลุ่มเฉพาะผู้เป็นโรคลำไส้แปรปรวน (IBS)
Juvecol นวัตกรรม Purified Proteoglycan จากประเทศญี่ปุ่น เพื่อการดูแลกระดูกและข้อต่อสำหรับผู้มี Active Lifestyle และผู้ที่ต้องการดูแลการเคลื่อนไหวในระยะยาว
การเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ทั้ง 3 รายการนี้ สะท้อนการต่อยอดพอร์ตโฟลิโอจากกลุ่มผลิตภัณฑ์ Concentrated Liquid เพื่อความงาม สู่บทบาทของแบรนด์ที่ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์การดูแลสุขภาพในทุกมิติ
เชื่อมออนไลน์สู่ออฟไลน์ สเกลธุรกิจครอบคลุมกว่า 15,000 จุดจำหน่ายทั่วประเทศ
ในแง่ของช่องทางการจัดจำหน่ายและการตลาด BioActive+ ได้ทลายกรอบจากจุดเริ่มต้นที่เป็นแบรนด์ออนไลน์ สู่การสเกลธุรกิจผ่านกลยุทธ์ Omni-channel อย่างเต็มรูปแบบ ปัจจุบันผลิตภัณฑ์ของแบรนด์วางจำหน่ายทั้งในช่องทาง ออนไลน์ผ่านแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซชั้นนำ และช่องทางออฟไลน์ผ่านร้านค้าสุขภาพและความงาม รวมถึง Retail, Modern Trade และ Convenience Store ชั้นนำอย่าง 7-Eleven และ EVEANDBOY รวมแล้วกว่า 15,000 จุดจำหน่ายทั่วประเทศ สร้างความได้เปรียบในการเข้าถึงผู้บริโภคได้อย่างสะดวกในทุกทัชพอยท์ พร้อมรองรับการเติบโตของแบรนด์ในระยะยาว
สร้าง Immersive Experience ผ่าน BioActive+ City พร้อมต่อยอด Community-Led Growth ด้วย BIVE+ Club
เพื่อตอกย้ำภาพลักษณ์แบรนด์ไลฟ์สไตล์ BioActive+ ได้เฉลิมฉลองครบรอบ 1 ปีด้วยการเนรมิตพื้นที่ The River Park ไอคอนสยาม ให้เป็นโลกแห่ง BioActive+ City: Where Better Living Begins นำเสนอประสบการณ์แบบ Immersive Wellness Lifestyle ที่ผสานสุขภาพ ความงาม และการใช้ชีวิตเข้าไว้ด้วยกัน ผ่านกิจกรรม Wellness Activation, Lifestyle Experience และ Community Gathering หลากหลายรูปแบบ พร้อมกันนี้ได้เปิดตัว BIVE+ Club (Beyond Wellness Community) คอมมูนิตี้ของคนรุ่นใหม่ที่ผนึก Wellness, Beauty และ Sport ผ่านกิจกรรมที่จะจัดขึ้นอย่างต่อเนื่อง เช่น City Run, Wellness Workshop และ Recovery Experience เพื่อสร้าง Brand Loyalty และดึงผู้บริโภคให้เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของ Ecosystem ของแบรนด์ในระยะยาว
นอกจากนี้ BioActive+ ยังเดินหน้าขยายบทบาทของแบรนด์สู่การสร้างผลกระทบเชิงบวกต่อสังคม ผ่านแนวคิด CSR & Wellness for Society ด้วยแคมเปญ Got it Empty! ที่ให้ลูกค้านำหลอดเปล่าจากการรับประทาน Concentrated Liquid มาแลกสินค้ากลับไปได้ เพื่อต้องการส่งต่อโอกาสในการมีสุขภาพที่ดีให้เข้าถึงผู้คนในวงกว้างมากขึ้น โดยเชื่อว่าสุขภาพที่ดีไม่ควรเป็นเรื่องไกลตัว หรือเข้าถึงได้เฉพาะบางกลุ่มเท่านั้น