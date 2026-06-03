คนไทยเปลี่ยนพฤติกรรมเที่ยวเอเชีย เที่ยวเมืองรอง “ญี่ปุ่น-จีน-เกาหลีใต้”

Traveloka เผยนักท่องเที่ยวไทยเปลี่ยนพฤติกรรมเที่ยวเอเชีย หันมาเที่ยวเมืองรองในญี่ปุ่น จีน และเกาหลีใต้มากขึ้น มองหาประสบการณ์ท้องถิ่นแทนการเที่ยวเมืองหลวงTraveloka เปิดตัวแคมเปญ Mid-Year Sale 6.6 พร้อมเผยข้อมูลการเดินทางที่สะท้อนความนิยมในการสัมผัสวัฒนธรรมท้องถิ่น แหล่งอาหารขึ้นชื่อ และจุดหมายปลายทางเมืองรองที่กำลังมาแรง
Traveloka แพลตฟอร์มท่องเที่ยวครบวงจรชั้นนำแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เผยข้อมูลเชิงลึกด้านพฤติกรรมผู้บริโภคล่าสุด ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงที่น่าสนใจของนักท่องเที่ยวไทยในการเดินทางท่องเที่ยวภายในภูมิภาค แม้เมืองหลวงยอดนิยมในเอเชียจะยังคงเป็นจุดหมายปลายทางอันดับต้น ๆ แต่นักท่องเที่ยวชาวไทยจำนวนมากเริ่มมองหาประสบการณ์ใหม่ ๆ นอกเส้นทางท่องเที่ยวเดิม ด้วยการเดินทางสู่เมืองรองที่มอบโอกาสในการสัมผัสวัฒนธรรมท้องถิ่นและวิถีชีวิตของผู้คนได้อย่างลึกซึ้งมากยิ่งขึ้น
ข้อมูลการจองของ Traveloka พบว่า ญี่ปุ่นยังคงเป็นจุดหมายปลายทางในฝันอันดับต้น ๆ ของนักท่องเที่ยวไทย อย่างไรก็ตาม รูปแบบการเดินทางกำลังเปลี่ยนแปลงไป จากเดิมที่เน้นเมืองยอดนิยมอย่างโตเกียวและโอซาก้า สู่การเดินทางไปยังเมืองรองที่ได้รับความสนใจเพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้ชัด ไม่ว่าจะเป็นซัปโปโร ฟุกุโอกะ และนาโกย่า เทรนด์ดังกล่าวสะท้อนถึงกลุ่มนักท่องเที่ยวไทยที่เคยเดินทางไปญี่ปุ่นมาแล้วหลายครั้ง และกำลังมองหาประสบการณ์ที่แตกต่างและตอบโจทย์ความสนใจเฉพาะตัวมากยิ่งขึ้น
นางสาวทิภาพร ดวงมาก ผู้จัดการประจำประเทศไทย (Country Manager) ของ Traveloka กล่าวว่า “เรากำลังเห็นการเปลี่ยนแปลงที่น่าสนใจของนักท่องเที่ยวไทย จากการท่องเที่ยวเพื่อเก็บจุดเช็กอินยอดนิยม สู่การออกเดินทางเพื่อสัมผัสวัฒนธรรมและประสบการณ์ท้องถิ่นอย่างแท้จริง ในฐานะผู้เชี่ยวชาญด้านการเดินทางในภูมิภาค เราติดตามพฤติกรรมและความสนใจของนักเดินทางอย่างใกล้ชิด เพื่อนำเสนอทางเลือกที่เหมาะสมทั้งเที่ยวบิน ที่พัก และกิจกรรมท่องเที่ยว ไม่ว่าจะเป็นการตามหาบ่อน้ำพุร้อนที่ซ่อนตัวอยู่ในเมืองเล็ก ๆ หรือการออกตระเวนชิมอาหารท้องถิ่น Traveloka มุ่งมั่นที่จะช่วยให้การเดินทางเพื่อค้นพบประสบการณ์เหล่านี้เป็นเรื่องง่าย สะดวก และคุ้มค่ามากยิ่งขึ้น”
ภาพรวมจุดหมายปลายทางยอดนิยมในเอเชียที่กำลังมาแรงบน Traveloka
• Japan’s Regional Hot Spots: Thai travelers are seeking hyper-local flavors and slower-paced vibes, such as chasing winter festivals and hot springs in Sapporo, diving into the legendary Hakata Ramen food-stall culture in Fukuoka, or tasting the unique culinary heritage of Nagoya, known as Nagoya Meshi.
• เมืองรองในญี่ปุ่นที่โดดเด่นด้วยเอกลักษณ์เฉพาะถิ่น
นักท่องเที่ยวไทยกำลังมองหาประสบการณ์ที่สะท้อนเสน่ห์ท้องถิ่นมากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นการเดินทางไปสัมผัสเทศกาลฤดูหนาวและแช่ออนเซ็นในซัปโปโร ลิ้มลองวัฒนธรรมร้านอาหารสตรีทฟู๊ดชื่อดังในฮากาตะในฟุกุโอกะ หรือสัมผัสกับเมนูสุดเอกลักษณ์ที่มีต้นกำเนิดในนาโกย่า ที่เรียกว่า นาโกย่าเมชิ ซึ่งเป็นวัฒนธรรมอาหารที่มีชื่อเสียงเฉพาะพื้นที่
• เมืองไลฟ์สไตล์ในจีนที่กำลังได้รับความนิยม
ปัจจัยสนับสนุนจากมาตรการยกเว้นวีซ่าช่วยกระตุ้นให้นักท่องเที่ยวไทยขยายการเดินทางนอกเหนือจากเซี่ยงไฮ้และปักกิ่ง ไปสู่เมืองที่มีวัฒนธรรมอาหารโดดเด่นและไลฟ์สไตล์ร่วมสมัยอย่างเฉิงตู กว่างโจว และเซินเจิ้น
• South Korea’s Scenic Getaways: Beyond the retail pull of Seoul, coastal and scenic destinations like Busan, Daegu, Jeju, and Yeosu are gaining massive traction for their nature retreats, wellness spots, and K-drama backdrops.
• เมืองท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติในเกาหลีใต้
นอกเหนือจากเสน่ห์ด้านการช้อปปิ้งของกรุงโซล เมืองท่องเที่ยวริมทะเลและจุดหมายปลายทางที่มีธรรมชาติสวยงามอย่างปูซาน แทกู เชจู และยอซู กำลังได้รับความนิยมเพิ่มขึ้นอย่างมาก โดยเฉพาะในกลุ่มผู้ที่มองหาการพักผ่อนท่ามกลางธรรมชาติ แหล่งท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ และตามรอยสถานที่ถ่ายทำซีรีส์เกาหลีชื่อดัง
ความนิยมที่เพิ่มขึ้นของเมืองรองในเอเชียยังสะท้อนถึงการเติบโตของกลุ่มนักท่องเที่ยวไทยที่เดินทางซ้ำ (Repeat Travelers) ซึ่งต้องการก้าวข้ามเส้นทางท่องเที่ยวแบบเดิม และค้นหาจุดหมายปลายทางที่มอบประสบการณ์ท้องถิ่นที่แท้จริงมากยิ่งขึ้น
Traveloka Mid-Year Sale 6.6 มอบความคุ้มค่าให้กับนักเดินทางที่พร้อมวางแผนล่วงหน้าเพื่อตอบรับความต้องการที่เปลี่ยนแปลงไปของนักท่องเที่ยว และความนิยมที่เพิ่มขึ้นของโปรโมชั่นที่มอบความคุ้มค่าสูงสุด Traveloka จึงเปิดตัวแคมเปญ Mid-Year Sale 6.6 ระหว่างวันที่ 2 – 6 มิถุนายน 2569 พร้อมส่วนลดสูงสุดถึง 50% เพื่อช่วยให้นักเดินทางชาวไทยสามารถวางแผนทริปในอนาคตและจองการเดินทางในราคาที่คุ้มค่ายิ่งขึ้นสำหรับช่วงวันหยุดและฤดูกาลท่องเที่ยวที่กำลังจะมาถึงทั่วเอเชีย โดยข้อเสนอพิเศษภายในแคมเปญประกอบด้วย
• ส่วนลดเที่ยวบินสูงสุด 1,000 บาท
• โรงแรมและกิจกรรมท่องเที่ยว ราคาเริ่มต้นเพียง 66 บาท
• ส่วนลดพิเศษสำหรับทั้งเส้นทางในประเทศและต่างประเทศ ครอบคลุมจุดหมายปลายทางยอดนิยม เช่น ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ ไต้หวัน ฮ่องกง จีน ออสเตรเลีย และอีกมากมาย
ด้วยความเข้าใจอย่างลึกซึ้งในพฤติกรรมของนักเดินทางในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เครือข่ายพันธมิตรที่ครอบคลุมทั่วภูมิภาค และเทคโนโลยีแพลตฟอร์มที่ทันสมัย Traveloka ยังคงมุ่งมั่นในการเป็นผู้ช่วยด้านการเดินทางที่นักท่องเที่ยวไทยไว้วางใจ เพื่อมอบประสบการณ์การเดินทางที่ตอบโจทย์ความต้องการเฉพาะบุคคล คุ้มค่า และเปิดโอกาสให้ผู้เดินทางได้ค้นพบประสบการณ์ใหม่ ๆ อย่างแท้จริง ทั้งในเอเชียและจุดหมายปลายทางอื่น ๆ ทั่วโลก