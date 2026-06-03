แวะปั๊มด่วน!พรุ่งนี้ดีเซลขึ้น 80 สต.-เบนซินโซฮอล์เพิ่ม 40สต./ลิตร

PTT Station และบางจาก ปรับราคาขายปลีกน้ำมัน กลุ่มเบนซินและแก๊สโซฮอล์ทุกชนิด เพิ่มขึ้น 0.40 บาทต่อลิตร เว้นพรีเมียม GSH95 คงเดิม ส่วนกลุ่มดีเซลทุกชนิด เพิ่มขึ้น 0.80 บาทต่อลิตร เว้นพรีเมียมดีเซล คงเดิม มีผล 4 มิ.ย. 2569 เวลา 05.00 น. เป็นต้นไป
โดยราคาขายปลีกจะเป็นดังนี้ ULG = 52.89 บาท, GSH95 = 43.30 บาท, E20 = 38.30 บาท, E85 = 34.24 บาท, GSH91 = 42.93 บาท, พรีเมียม GSH95 = 50.99 บาท, HSD B7 = 41.50 บาท, HSD B20 = 36.00 บาท, พรีเมียมดีเซล = 58.25 บาท โดยราคาขายปลีกข้างต้นยังไม่รวมภาษีบำรุงกรุงเทพมหานคร