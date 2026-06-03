นักธุรกิจไทย-อินเดียจับมือสร้างฐานประกอบแบตเตอรี่-ระบบกักเก็บพลังงานในอินเดีย ภายใต้แบรนด์ SANYO SMI × KENESIS ขยายตลาดสู่ยุโรป

นักธุรกิจไทยจับมือพันธมิตรอินเดีย ภายใต้แบรนด์ SANYO SMI × KENESIS เดินหน้าสร้างฐานประกอบแบตเตอรี่และระบบกักเก็บพลังงานในอินเดีย มุ่งขยายตลาดยุโรป
วันที่ 3 มิถุนายน 2569 ดร.สุมิท แช่มประสิทธิ์ ประธานคณะกรรมการ บริษัท ซันโย เอส.เอ็ม.ไอ. (ประเทศไทย) จำกัด เปิดเผยว่า กระแสการเปลี่ยนผ่านสู่พลังงานสะอาด (Energy Transition) กำลังผลักดันให้ระบบกักเก็บพลังงานด้วยแบตเตอรี่ (Battery Energy Storage System : BESS) กลายเป็นหนึ่งในอุตสาหกรรมที่เติบโตเร็วที่สุดของโลก โดยเฉพาะในกลุ่มพลังงานหมุนเวียน ศูนย์ข้อมูล (Data Center) ระบบโครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะ และอุตสาหกรรมที่ต้องการความมั่นคงด้านพลังงาน ซึ่งบริษัท ซันโย เอส.เอ็ม.ไอ. (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งดำเนินธุรกิจด้านการบริหารจัดการพลังงาน (Energy Service Company : ESCO) มาตั้งแต่ปี 2016 ได้กำหนดเป้าหมายในการขยายธุรกิจพลังงานสะอาดทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศอย่างต่อเนื่อง โดยให้การสนับสนุนด้านองค์ความรู้ เทคโนโลยี มาตรฐานผลิตภัณฑ์ และเครือข่ายทางธุรกิจ เพื่อส่งเสริมให้ผู้ประกอบการไทยสามารถขยายธุรกิจสู่ตลาดต่างประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ล่าสุด บริษัทได้สนับสนุนการขยายธุรกิจของ นายธีธัน ชัชธนปฐวี และกลุ่มพันธมิตรในประเทศอินเดีย ภายใต้แบรนด์ SANYO SMI × KENESIS เพื่อพัฒนาธุรกิจแบตเตอรี่ลิเธียม ระบบกักเก็บพลังงาน และโซลูชันพลังงานสะอาดในตลาดอินเดียและตลาดต่างประเทศ
นายธีธัน ชัชธนปฐวี ผู้บริหารด้านพลังงานจากประเทศไทย และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO) บริษัท SANYO S.M.I. – KENESIS INDIA PRIVATE LIMITED เปิดเผยว่า บริษัทได้ร่วมมือกับกลุ่มนักลงทุนและพันธมิตรทางธุรกิจในประเทศอินเดีย เพื่อพัฒนาและขยายธุรกิจแบตเตอรี่ลิเธียม ระบบกักเก็บพลังงาน (BESS) และโซลูชันด้านพลังงานสะอาด ภายใต้แบรนด์ SANYO SMI × KENESIS โดยมีเป้าหมายใช้อินเดียเป็นศูนย์กลางด้านการประกอบ การบริการ และการขยายตลาดไปยังภูมิภาคต่าง ๆ ของโลก
นายธีธัน กล่าวว่า อินเดียถือเป็นหนึ่งในประเทศที่มีศักยภาพสูงสุดด้านพลังงานสะอาด จากการเติบโตอย่างต่อเนื่องของพลังงานหมุนเวียน การลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐาน และการขยายตัวของอุตสาหกรรม Data Center และเทคโนโลยี AI ซึ่งล้วนต้องการระบบกักเก็บพลังงานที่มีประสิทธิภาพสูงและมีความน่าเชื่อถือ
“อินเดียไม่ได้เป็นเพียงตลาดขนาดใหญ่เท่านั้น แต่ยังเป็นศูนย์กลางการผลิตและวิศวกรรมที่สำคัญของโลก เราเห็นโอกาสในการสร้างฐานการประกอบและศูนย์บริการที่สามารถรองรับทั้งตลาดภายในประเทศและตลาดส่งออก โดยเฉพาะในยุโรป ตะวันออกกลาง และแอฟริกา ซึ่งมีความต้องการระบบกักเก็บพลังงานเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว”
ด้าน นาง Anjana Tiwana ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน (Chief Financial Officer : CFO) บริษัท SANYO S.M.I. – KENESIS INDIA PRIVATE LIMITED กล่าวว่า ความร่วมมือในครั้งนี้ถือเป็นก้าวสำคัญในการสร้างรากฐานทางธุรกิจและการลงทุนระยะยาวในประเทศอินเดีย ซึ่งเป็นหนึ่งในตลาดพลังงานที่เติบโตเร็วที่สุดของโลก
“เรามองเห็นศักยภาพของตลาดระบบกักเก็บพลังงานและพลังงานสะอาดในอินเดีย รวมถึงโอกาสในการขยายธุรกิจไปยังยุโรป ตะวันออกกลาง และแอฟริกา โดยการผสานจุดแข็งด้านการเงิน การบริหารจัดการ และเครือข่ายพันธมิตรระหว่างประเทศ จะช่วยสนับสนุนการเติบโตของบริษัทในระยะยาว และสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักลงทุนและพันธมิตรทางธุรกิจในอนาคต”
นาง Anjana Tiwana กล่าวเพิ่มเติมว่า บริษัทมีเป้าหมายพัฒนาโครงสร้างการลงทุนและการดำเนินงานให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากล เพื่อรองรับการเติบโตของอุตสาหกรรมพลังงานสะอาด และสร้างความแข็งแกร่งให้กับแบรนด์ SANYO SMI × KENESIS ในตลาดโลก
ด้าน ดร.สุมิท แช่มประสิทธิ์ กล่าวเพิ่มเติมว่า อุตสาหกรรมระบบกักเก็บพลังงานกำลังมีบทบาทสำคัญต่ออนาคตของระบบไฟฟ้าทั่วโลก เนื่องจากเป็นเทคโนโลยีหลักที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานหมุนเวียน ลดความผันผวนของระบบไฟฟ้า และสนับสนุนการเติบโตของเศรษฐกิจดิจิทัล
“ความร่วมมือระหว่างผู้เชี่ยวชาญจากประเทศไทยและพันธมิตรในประเทศอินเดียครั้งนี้ ถือเป็นอีกก้าวสำคัญของการสร้างเครือข่ายธุรกิจพลังงานในระดับนานาชาติ และเป็นโอกาสในการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านพลังงานไปสู่ตลาดที่มีศักยภาพสูงทั่วโลก”
ทั้งนี้ ความร่วมมือดังกล่าวสะท้อนให้เห็นถึงศักยภาพของผู้ประกอบการไทยในการสร้างเครือข่ายธุรกิจระดับสากล และเป็นอีกหนึ่งก้าวสำคัญของ SANYO SMI ในการขยายบทบาทสู่ตลาดพลังงานแห่งอนาคต ซึ่งกำลังเป็นหนึ่งในอุตสาหกรรมยุทธศาสตร์ที่ได้รับการจับตามองจากนักลงทุนทั่วโลก
ล่าสุด นายธีธัน เปิดเผยเพิ่มเติมว่า ปัจจุบันบริษัทมีแผนพัฒนาศูนย์ประกอบและศูนย์บริการด้านระบบกักเก็บพลังงานในประเทศอินเดีย เพื่อรองรับโครงการพลังงานหมุนเวียน ภาคอุตสาหกรรม ศูนย์ข้อมูล และระบบสาธารณูปโภคขนาดใหญ่ พร้อมทั้งพัฒนาบุคลากรด้านวิศวกรรมและบริการหลังการขาย เพื่อรองรับการเติบโตของตลาดในระยะยาว
นอกจากตลาดอินเดียแล้ว บริษัทมีเป้าหมายขยายการดำเนินธุรกิจไปยังประเทศต่าง ๆ ในยุโรป ตะวันออกกลาง และแอฟริกา ซึ่งกำลังเร่งลงทุนในระบบพลังงานสะอาดและโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงาน เพื่อรองรับเป้าหมายการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก การสร้างความมั่นคงทางพลังงาน และการพัฒนาที่ยั่งยืนในอนาคต
การขยายธุรกิจในครั้งนี้นับเป็นอีกก้าวสำคัญของความร่วมมือระหว่างผู้เชี่ยวชาญด้านพลังงานจากประเทศไทยและพันธมิตรในประเทศอินเดีย ภายใต้แบรนด์ SANYO SMI × KENESIS ที่มุ่งพัฒนาเทคโนโลยีด้านแบตเตอรี่และระบบกักเก็บพลังงาน เพื่อรองรับความต้องการของตลาดพลังงานโลกที่กำลังเติบโตอย่างรวดเร็วในทศวรรษข้างหน้า