ไอคอนสยาม และ ไอซีเอส จัดเต็มความคุ้มกลางปี ชวนอิ่มอร่อย ช็อปสนุก ใช้สิทธิ “ไทยช่วยไทยพลัส” พร้อมโปรโมชั่นพิเศษตลอดแคมเปญ

ไอคอนสยาม และ ไอซีเอส ไลฟ์สไตล์ คอมเพล็กซ์ เติมความสุขกลางปี ชวนทุกคนมาอิ่มอร่อยและเพลิดเพลินกับการช็อปปิงในบรรยากาศสุดครบครัน ด้วยการรวบรวมร้านอาหารและเครื่องดื่มชื่อดังที่เข้าร่วมโครงการ “ไทยช่วยไทยพลัส” ของภาครัฐ ให้เลือกใช้สิทธิได้อย่างเต็มอิ่ม พร้อมจัดเต็มโปรโมชั่นพิเศษตลอดช่วงกลางปี เพื่อกระตุ้นการจับจ่ายและมอบประสบการณ์การใช้ชีวิตที่คุ้มค่ามากยิ่งขึ้น
ทั้งนี้ โครงการ “ไทยช่วยไทยพลัส” เป็นหนึ่งในมาตรการภาครัฐที่มุ่งกระตุ้นเศรษฐกิจและการใช้จ่ายภายในประเทศ ผ่านการสนับสนุนร้านค้า ร้านอาหาร และธุรกิจบริการ โดยประชาชนสามารถใช้สิทธิได้ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน – 30 กันยายน 2569
โดยผู้ได้รับสิทธิจากโครงการไทยช่วยไทยพลัส สามารถใช้สิทธิอิ่มอร่อยและช็อปของฝากสไตล์ไทยกว่า 60 ร้านค้า ณ
เมืองสุขสยาม ชั้น G ไอคอนสยาม โดยมีร้านค้าร่วมโครงการหลากหลาย อาทิ โซนภาคกลาง ได้แก่ ร้านโสภาน้ำปลาหวานทรงเครื่อง, ขนมจีนยายระเบียบ, ขนมไทยลงเรือ, แพรวไพลิน, ชวนหลงกุ่ยช่ายตลาดพลู, แม่โสภาเมี่ยงคำโบราณ, บ้านตลิ่งงาม, ออเรนจี้, ข้าวแต๋นแม่โสภา,โซนอีสาน ได้แก่ ไทเมืองเพีย, สิรินาถทิพย์วดีผ้าไทยฯ, ปลายป่าน,สยามแหนมเนือง, Juicing Session, โซนภาคเหนือ ได้แก่ พรธิราโครเชต์, Grab Handmade, Art & Craft, ลุงเงินกาแฟหม้อดิน, ข้าวซอยลำดวนฟ้าฮ่าม, อารมณ์ดอย, โซนภาคใต้ โชคชนะพล, น้ำชาบังบ่าว, ครัว BARAKAT,
ไม่เพียงเท่านั้นยังมีร้านอร่อยในโซนลานเมือง 1-2 ได้แก่ หอยทอดลุงยาวมหาชัย, โกเฮงเกาเหลาเนื้อตุ๋น, แมลงทอด, อาหารตามสั่ง Hussna, โกวเม เนื้อตุ๋นเอ็นตุ๋น, ทะเลครก@1000ไม้, อาหารตามสั่ง, ร้าน Seafood, Roti Hussna, หมูกรอบเบตง, แมลงทอด - กุ้งเต้น, ขาหมู ตรอกจันทน์, ครัวนลินธรณ์, นายน้อยหมูย่างเมืองตรัง, ผลไม้สด Fresh Fruit, เป็นต้น
ด้าน ไอซีเอส ไลฟ์สไตล์ คอมเพล็กซ์ (ตรงข้ามไอคอนสยาม) ร้านอาหารและเครื่องดื่มเข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัสหลากหลายร้าน ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์ ทั้งสายคาเฟ่ ของหวาน และสายกินตัวจริง เริ่มที่ชั้น G กับ “JD FOODY HOME” ร้านอาหารสไตล์โฮมเมด, “MILLILITRE” คาเฟ่ดีไซน์ทันสมัยสำหรับสายกาแฟ, “OLINO CREPE & TEA (Sweetory & Yogurt)” ร้านเครปและเครื่องดื่มสไตล์ฟิวชัน รวมถึง “SOOD’S”,“อร่อยทุกคำ” ต่อด้วยชั้น 3 กับ “OCHAYA” ร้านชานมและชาไทยยอดนิยมที่มีเมนูหลากหลาย ทั้งชานมไข่มุก ชาผลไม้ ส่วนชั้น 4 พบกับ “Yak Crepe ” ที่โดดเด่นด้วยเครปไส้แน่นกว่า 30 ไส้, ร้าน “Pang Lamoon” และร้านอื่นๆที่ร่วมรายการ รวมถึง “Lotus’s EATERY@ICS” (ตรวจสอบร้านค้าที่ร่วมโครงการ ณ สถานที่) พร้อมสิทธิประโยชน์และโปรโมชันเพิ่มเติมจาก Lotus’s PRIVÉ เพื่อมอบความคุ้มค่าในการใช้จ่ายตลอดแคมเปญ
นอกจากอิ่มอร่อยและใช้สิทธิจากโครงการไทยช่วยไทยพลัสแล้ว ไอคอนสยาม ยังมอบความพิเศษสุดคุ้มอีกต่อ กับแคมเปญ “ช็อปคุ้ม FULL TANK” ตั้งแต่วันนี้– 8 มิถุนายน 2569 แลกรับโค้ดเติมเงินชาร์จรถ EV มูลค่า 150 บาท เมื่อช็อปครบ 7,500 บาทขึ้นไป ด้าน ไอซีเอส ไลฟ์สไตล์ คอมเพล็กซ์ เมื่อช็อปครบ 1,000 บาทขึ้นไป สามารถแลกรับ SIAM GIFT CARD มูลค่า 100 บาท (จำกัด 1 สิทธิ์/ท่าน/ขั้นการซื้อ/วัน รวม 960 สิทธิ์ตลอดรายการ) สำหรับใช้จ่ายครั้งถัดไป 200 บาทขึ้นไป/ใบเสร็จ
ต่อด้วยแคมเปญ ICONSIAM BIG BANG SALE 2026 ระหว่างวันที่ 12 มิถุนายน 2569 ถึง 29 กรกฎาคม 2569 แลกรับ Lotus’s PRIVÉ Gift Card มูลค่า 100 บาท หรือเลือกรับ 1 เมนู (จากร้านค้าที่ร่วมรายการ) และรับเพิ่ม 100 ONESIAM COINS พิเศษสำหรับสมัครสมาชิกใหม่ ONESIAM รับเพิ่ม SIAM GIFT CARD มูลค่า 200 บาท เมื่อช็อปครบ 3,000 บาทขึ้นไป ด้าน “ICS BIG BANG SALE 2026” สมาชิก ONESIAM แลกรับ Lotus’s PRIVÉ Gift Card มูลค่า 100 บาท พร้อมรับเพิ่ม 100 ONESIAM COINS และพิเศษสำหรับสมาชิกใหม่ ONESIAM รับ Lotus’s PRIVÉ Gift Card เพิ่มอีก 100 บาท เมื่อช็อปครบ 1,000 บาทขึ้นไป
ตลอดช่วงกลางปีนี้ ขอชวนทุกคนมาเติมเต็มความสุขทั้งการกิน ช็อป และใช้ชีวิตในแบบที่คุ้มค่ากว่าเดิม ที่ไอคอนสยาม และ ไอซีเอส สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่โทร. 1338 หรือดูรายละเอียดเพิ่มเติมทาง Facebook: ICONSIAM และ ICS