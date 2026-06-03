CRG ปิดฉาก CHABUTON ในไทย16 ปี สาขาสุดท้ายเซ็นทรัลลาดพร้าว14 มิ.ย.

CHABUTON (ชาบูตง) แบรนด์ราเมนต้นตำรับจากประเทศญี่ปุ่น เตรียมอำลาตลาดประเทศไทย หลังสร้างความประทับใจให้กับแฟนราเมนชาวไทยมายาวนานกว่า 16 ปี โดยสาขาสุดท้าย ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลลาดพร้าว จะเปิดให้บริการวันสุดท้ายในวันที่ 14 มิถุนายน 2569 ทั้งนี้ ชาบูตงเปิดให้บริการสาขาแรกในประเทศไทยเมื่อปี พ.ศ. 2553 ที่สยามสแควร์ ซอย 3 ก่อนขยายสาขาสูงสุดเกือบ 20 สาขาทั่วประเทศ สะท้อนความนิยมของราเมนสไตล์ญี่ปุ่นแท้ในกลุ่มผู้บริโภคชาวไทยตลอดหลายปีที่ผ่านมา
ด้วยคอนเซ็ปต์ “Original Taste from Japan” ชาบูตงโดดเด่นด้วยน้ำซุปสูตรต้นตำรับที่ผ่านการปรุงอย่างพิถีพิถัน เพื่อให้ได้รสชาติเข้มข้น กลมกล่อม และมีเอกลักษณ์เฉพาะตัว เสิร์ฟพร้อมเส้นราเมนคุณภาพ และหมูชาชูเนื้อนุ่มที่ผ่านการปรุงอย่างประณีตในทุกขั้นตอน นอกจากนี้ ชาบูตงยังได้รับการยอมรับในระดับสากล การันตีคุณภาพโดย “เชฟยาสุจิ โมริซึมิ” ผู้ชนะจากรายการ “TV Champion” การแข่งขันสุดยอดเชฟราเมนชื่อดังของประเทศญี่ปุ่น ส่งผลให้แบรนด์ได้รับความนิยมอย่างต่อเนื่อง ทั้งในประเทศญี่ปุ่นและอีกหลายประเทศทั่วโลก
เพื่อเป็นการขอบคุณลูกค้าชาวไทยที่ให้การสนับสนุนมาตลอดกว่า 16 ปี ชาบูตงได้จัดโปรโมชั่นพิเศษส่งท้าย มอบฟรีหมูชาชู 3 ชิ้น สำหรับเมนูที่ร่วมรายการ ได้แก่ Original Ramen ขนาดปกติ (regular) หรือ ขนาดใหญ่พิเศษ (Extra), Shoyu Ramen, Spicy Shoyu Ramen, Katsu-o-bushi Ramen และ Tomyum Chashu ให้ลูกค้าได้ฟินเต็มคำกับราเมนแชมป์เปี้ยนแบบจุใจยิ่งกว่าเดิม ตั้งแต่วันนี้ – 14 มิถุนายน 2569 ที่ CHABUTON สาขาเซ็นทรัลลาดพร้าว และสาขาเกทเวย์ เอกมัย
ทั้งนี้ สาขาเกทเวย์ เอกมัย จะเปิดให้บริการวันสุดท้ายในวันที่ 10 มิถุนายน 2569 และสาขาเซ็นทรัลลาดพร้าว ซึ่งเป็นสาขาสุดท้ายในประเทศไทย จะเปิดให้บริการวันสุดท้ายในวันที่ 14 มิถุนายน 2569