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CRG ปิดฉาก CHABUTON ในไทย16 ปี สาขาสุดท้ายเซ็นทรัลลาดพร้าว14 มิ.ย.

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



CHABUTON (ชาบูตง) แบรนด์ราเมนต้นตำรับจากประเทศญี่ปุ่น เตรียมอำลาตลาดประเทศไทย หลังสร้างความประทับใจให้กับแฟนราเมนชาวไทยมายาวนานกว่า 16 ปี โดยสาขาสุดท้าย ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลลาดพร้าว จะเปิดให้บริการวันสุดท้ายในวันที่ 14 มิถุนายน 2569 ทั้งนี้ ชาบูตงเปิดให้บริการสาขาแรกในประเทศไทยเมื่อปี พ.ศ. 2553 ที่สยามสแควร์ ซอย 3 ก่อนขยายสาขาสูงสุดเกือบ 20 สาขาทั่วประเทศ สะท้อนความนิยมของราเมนสไตล์ญี่ปุ่นแท้ในกลุ่มผู้บริโภคชาวไทยตลอดหลายปีที่ผ่านมา


ด้วยคอนเซ็ปต์ “Original Taste from Japan” ชาบูตงโดดเด่นด้วยน้ำซุปสูตรต้นตำรับที่ผ่านการปรุงอย่างพิถีพิถัน เพื่อให้ได้รสชาติเข้มข้น กลมกล่อม และมีเอกลักษณ์เฉพาะตัว เสิร์ฟพร้อมเส้นราเมนคุณภาพ และหมูชาชูเนื้อนุ่มที่ผ่านการปรุงอย่างประณีตในทุกขั้นตอน นอกจากนี้ ชาบูตงยังได้รับการยอมรับในระดับสากล การันตีคุณภาพโดย “เชฟยาสุจิ โมริซึมิ” ผู้ชนะจากรายการ “TV Champion” การแข่งขันสุดยอดเชฟราเมนชื่อดังของประเทศญี่ปุ่น ส่งผลให้แบรนด์ได้รับความนิยมอย่างต่อเนื่อง ทั้งในประเทศญี่ปุ่นและอีกหลายประเทศทั่วโลก

เพื่อเป็นการขอบคุณลูกค้าชาวไทยที่ให้การสนับสนุนมาตลอดกว่า 16 ปี ชาบูตงได้จัดโปรโมชั่นพิเศษส่งท้าย มอบฟรีหมูชาชู 3 ชิ้น สำหรับเมนูที่ร่วมรายการ ได้แก่ Original Ramen ขนาดปกติ (regular) หรือ ขนาดใหญ่พิเศษ (Extra), Shoyu Ramen, Spicy Shoyu Ramen, Katsu-o-bushi Ramen และ Tomyum Chashu ให้ลูกค้าได้ฟินเต็มคำกับราเมนแชมป์เปี้ยนแบบจุใจยิ่งกว่าเดิม ตั้งแต่วันนี้ – 14 มิถุนายน 2569 ที่ CHABUTON สาขาเซ็นทรัลลาดพร้าว และสาขาเกทเวย์ เอกมัย
ทั้งนี้ สาขาเกทเวย์ เอกมัย จะเปิดให้บริการวันสุดท้ายในวันที่ 10 มิถุนายน 2569 และสาขาเซ็นทรัลลาดพร้าว ซึ่งเป็นสาขาสุดท้ายในประเทศไทย จะเปิดให้บริการวันสุดท้ายในวันที่ 14 มิถุนายน 2569



CRG ปิดฉาก CHABUTON ในไทย16 ปี สาขาสุดท้ายเซ็นทรัลลาดพร้าว14 มิ.ย.
CRG ปิดฉาก CHABUTON ในไทย16 ปี สาขาสุดท้ายเซ็นทรัลลาดพร้าว14 มิ.ย.
CRG ปิดฉาก CHABUTON ในไทย16 ปี สาขาสุดท้ายเซ็นทรัลลาดพร้าว14 มิ.ย.