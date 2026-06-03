"สิริพงศ์-สรรเพชญ”ร่วมพิธีเปิดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ เฉลิมพระชนมพรรษา 4 รอบ พระบรมราชินี

“สิริพงศ์-สรรเพชญ”ร่วมพิธีเปิดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 4 รอบ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชนี 3 มิถุนายน 2569
เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2569 เวลา 17.00 น. นายสิริพงศ์ อังคสกุลเกียรติ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม พร้อมด้วย นายสรรเพชญ บุญญามณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม และนายจิระพงศ์ เทพพิทักษ์ รองปลัดกระทรวงคมนาคม ร่วมพิธีเปิดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 4 รอบ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชนี 3 มิถุนายน 2569 โดยมี นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธี ณ แฟชั่นฮอลล์ ศูนย์การค้าสยามพารากอน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
การจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติฯ ในครั้งนี้ นับเป็นโอกาสอันดีที่ประชาชนจะได้มาร่วมชื่นชมพระบารมี และเรียนรู้พระราชกรณียกิจอันทรงคุณค่า ผ่านสื่อการจัดแสดงต่าง ๆ ซึ่งสะท้อนถึงพระปรีชาสามารถ และพระจริยวัตรอันงดงาม เพื่อสร้างแรงบันดาลใจแก่ปวงชนชาวไทย ในการร่วมมือร่วมใจกันทำความดีเพื่อสังคมและประเทศชาติต่อไป
ทั้งนี้ รัฐบาลจัดงานนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 4 รอบ 3 มิถุนายน 2569 ภายใต้ชื่องาน “บรมขัตติยราชนารี คู่บารมีศรีแผ่นดิน” ระหว่างวันที่ 2 - 7 มิถุนายน 2569 ณ บริเวณแฟชั่นฮอลล์ ชั้น 1 ศูนย์การค้าสยามพารากอน เพื่อเผยแพร่พระราชประวัติ พระราชกรณียกิจอันทรงคุณค่า และพระปรีชาสามารถในด้านต่าง ๆ ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ รวมทั้งเปิดโอกาสให้ประชาชนทุกหมู่เหล่าได้ร่วมกันน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายพระพรชัยมงคล และแสดงพลังแห่งความจงรักภักดีและความสามัคคีของคนในชาติ