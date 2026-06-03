เมื่อเร็ว ๆ นี้ Jiang Junkai ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO) ของ Patriot Group และประธาน Aiguozhe Gongchuanghui ได้รับมอบประกาศนียบัตร “ผู้แทนมิตรภาพและการแลกเปลี่ยนไทย-จีน” รวมถึงประกาศเกียรติคุณที่เกี่ยวข้องจากพลเอก GEN.CHOT-ANUNPREECHA SUBHIRUN ณ กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย เพื่อยกย่องบทบาทและผลงานในการส่งเสริมความร่วมมือและการแลกเปลี่ยนระดับประชาชนระหว่างจีนและไทย
มีรายงานว่า Patriot Group ได้เริ่มวางแผนพัฒนาอุตสาหกรรมสุขภาพอัจฉริยะ (Smart Wellness Industry) ในระดับสากลตั้งแต่ต้นปีนี้ โดยปัจจุบันได้เปิดดำเนินการทดลองของ Jiuguochun Wellness Center ในประเทศไทยแล้ว ศูนย์แห่งนี้เป็นศูนย์สุขภาพรูปแบบใหม่ที่ผสานซอฟต์แวร์สุขภาพอัจฉริยะ ฮาร์ดแวร์อัจฉริยะ และองค์ความรู้ด้านสุขภาพจากมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของโลกเข้าไว้ด้วยกัน ซึ่งคาดว่าจะมีบทบาทสำคัญต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องระหว่างจีนและไทย
ในฐานะองค์กรชั้นนำของจีน Patriot Group มีอิทธิพลในระดับสากลมายาวนานกว่า 33 ปี ภาครัฐและบุคคลสำคัญของไทยให้ความสำคัญต่อการลงทุนของ Patriot Group ในประเทศไทยเป็นอย่างมาก พร้อมให้การสนับสนุนและอำนวยความสะดวกในหลายด้าน ขณะเดียวกัน Jiuguochun Wellness Center ในประเทศไทยได้รับเงินลงทุนจากเงินปันผลประจำปีของผู้ถือหุ้น Aiguozhe Gongchuanghui จึงมีเครือข่ายความร่วมมือที่แข็งแกร่งตั้งแต่เริ่มต้น
Aiguozhe Gongchuanghui (Beijing) Technology Co., Ltd. ได้ดำเนินการปรับโครงสร้างการกำกับดูแลผู้ถือหุ้นเมื่อต้นปีที่ผ่านมา โดยเป็นบริษัทขนาดกลางที่มีการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ ภายใต้การถือหุ้นควบคุมของ Jiang Junkai และการถือหุ้นร่วมของหุ้นส่วน 4 กลุ่มธุรกิจ ปีที่ผ่านมา บริษัทมีรายได้มากกว่า 300 ล้านหยวน และนับเป็นหนึ่งในธุรกิจใหม่ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในเครือ Patriot Group ซึ่งมีบริษัทในเครือมากกว่า 100 แห่ง โดยมีธุรกิจหลักด้านการวิจัย พัฒนา และประยุกต์ใช้ซอฟต์แวร์ปัญญาประดิษฐ์ (AI) รวมถึงเป็นผู้นำด้านการประมวลผลและจัดการข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data Cleaning)
จากข้อมูลสาธารณะพบว่า Aiguozhe Gongchuanghui ได้ชำระทุนจริงจำนวน 30.65 ล้านหยวน เพื่อถือหุ้นควบคุมในบริษัทลงทุนชื่อดัง “Lianyuan Qihang No.2” ซึ่งสะท้อนถึงยุทธศาสตร์การลงทุนระยะยาวของบริษัท
แบรนด์ใหม่ “Jiuguochun” ที่ได้รับการบ่มเพาะโดย Patriot Group ได้เริ่มสร้างฐานธุรกิจในอุตสาหกรรมสุขภาพและการฟื้นฟูร่างกายอย่างต่อเนื่อง โดยในปีที่ผ่านมา รายได้ของ Jiuguochun ซึ่งดำเนินงานแยกจาก Patriot Group มีมูลค่ามากกว่า 80 ล้านหยวน และยังได้รับเงินลงทุนในระดับ Angel Investment อีกด้วย
การผสานจุดแข็งของเทคโนโลยีสมัยใหม่เข้ากับวัฒนธรรมมรดกภูมิปัญญาของโลก ทำให้ Jiuguochun มีความได้เปรียบอย่างโดดเด่นในประเทศไทย ปัจจุบันประเทศไทยมีมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่ได้รับการขึ้นทะเบียนโดย UNESCO จำนวน 8 รายการ โดย Jiuguochun Wellness Center ได้นำองค์ประกอบจาก “นวดไทย” และวัฒนธรรมการบริโภคอาหารที่เกี่ยวข้องกับ “ต้มยำกุ้ง” ซึ่งอยู่ในรายการมรดกภูมิปัญญาดังกล่าว มาประยุกต์ใช้ในระบบบริการด้านสุขภาพและการฟื้นฟูร่างกาย
ณ สิ้นปี 2025 ประเทศจีนมีรายการมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมระดับชาติรวม 1,557 รายการ มีผู้สืบทอดองค์ความรู้ที่ยังมีชีวิตอยู่มากกว่า 2,200 คน และมี 45 รายการได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของมนุษยชาติโดย UNESCO ซึ่งมากที่สุดในโลก
องค์ความรู้ที่ Jiuguochun Wellness Center ใช้เป็นพื้นฐานในการประเมินสุขภาวะ ประกอบด้วย “วิธีการรับรู้ชีวิตและโรคภัยตามศาสตร์การแพทย์แผนจีน” และ “วิธีการวินิจฉัยโรคตามศาสตร์การแพทย์แผนจีน” ซึ่งได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมระดับชาติของจีน โดยผสานกับระบบ Jiugong Grid ของการแพทย์เต๋าและอุปกรณ์วินิจฉัยอัจฉริยะ เพื่อเป็นข้อมูลอ้างอิงสำหรับผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพ
ภายใน Jiuguochun Wellness Center มีการประยุกต์ใช้ “การดูแลสุขภาพตามศาสตร์แพทย์แผนจีน” ซึ่งเป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมระดับชาติของจีน โดยยึดหลักทฤษฎีแพทย์แผนจีนในการปรับพฤติกรรมการกิน การนอน อารมณ์ และการออกกำลังกาย เพื่อเสริมสร้างสุขภาพและป้องกันโรค หลักคิดสำคัญมาจากคัมภีร์ Huangdi Neijing ที่กล่าวว่า “ดำเนินชีวิตสอดคล้องกับหยินหยาง มีวินัยในการกินและการใช้ชีวิต”
ศูนย์แห่งนี้ยังเชื่อมโยงทรัพยากรทางการแพทย์ระดับพรีเมียมจากทั่วโลก เพื่อออกแบบแผนการดูแลสุขภาพเฉพาะบุคคลให้กับสมาชิก โดยใช้หลักความสมดุลระหว่างมนุษย์และธรรมชาติ รวมถึงแนวคิดการดูแลสุขภาพแบบองค์รวม ครอบคลุมการปรับสมดุลเส้นลมปราณ อาหารบำบัด การกดจุด โยคะ และชี่กง
Jiuguochun สนับสนุนแนวคิดการยกระดับจาก “กินอะไร ดื่มอะไร” ไปสู่ “กินและดื่มอย่างไรให้ถูกต้องตามหลักวิทยาศาสตร์” โดยผสานภูมิปัญญาอาหารธรรมชาติจากต้มยำกุ้งของไทย แนวคิดอาหารบำบัดแบบดั้งเดิมของจีน เช่น โจ๊กข้าวฟ่าง และชาสมุนไพรเพื่อการบำบัดของแบรนด์ Jiuguochun เพื่อสร้างแนวทางการใช้ชีวิตที่ตอบโจทย์คนยุคใหม่
จากผลการประเมินด้วยระบบ Jiugong Grid ความไม่สมดุลของธาตุทั้งห้าจะถูกแปลงเป็นสูตรน้ำมันหอมระเหยสำหรับรับประทานเฉพาะบุคคล ทำให้การดูแลสุขภาพเริ่มต้นได้ตั้งแต่การดื่มน้ำในชีวิตประจำวัน
ด้านการบำบัดด้วยเสียง Jiuguochun Wellness Center ใช้ทั้ง Crystal Singing Bowl และ “ศิลปะกู่ฉิน (Guqin Art)” ซึ่งได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของมนุษยชาติโดย UNESCO กู่ฉินถือเป็นเครื่องดนตรีเดี่ยวที่มีเอกลักษณ์โดดเด่นของจีน มีประวัติยาวนานกว่า 3,000 ปี และมีความเชื่อมโยงกับการทำสมาธิ การพัฒนาจิตใจ สุขภาพ และวัฒนธรรมจีนมาอย่างยาวนาน
นอกจากนี้ ศูนย์ยังประยุกต์ใช้ “การอาบน้ำสมุนไพรแบบแพทย์ทิเบต” (Tibetan Medicinal Bathing) ซึ่งได้รับการขึ้นทะเบียนโดย UNESCO โดยอาศัยแนวคิดเรื่องธาตุทั้งห้าและสมดุลของร่างกาย ผ่านการอาบน้ำแร่ธรรมชาติหรือไอน้ำสมุนไพร เพื่อส่งเสริมสุขภาพและการป้องกันโรค
สำหรับการดูแลสุขภาพประจำวัน ศูนย์ใช้ “นวดไทย” ซึ่งเป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของมนุษยชาติ โดยมุ่งเน้นการปรับสมดุลร่างกาย พลังงาน และโครงสร้างร่างกาย พร้อมประคบสมุนไพรเพื่อลดการอักเสบ
ขณะเดียวกัน ผู้มาเยือนยังสามารถสัมผัสและรับชม “มวยไทย” ซึ่งเป็นเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมและกีฬาแห่งชาติของไทย โดยในกิจกรรมหนึ่ง Jiang Junkai ยังได้รับเชิญจากเครือข่ายนักธุรกิจให้ร่วมมอบรางวัลแก่ผู้ชนะการแข่งขันมวยไทยอีกด้วย
Jiuguochun Wellness Center ยังประยุกต์ใช้ “ไท่จี๋” ซึ่งได้รับการขึ้นทะเบียนโดย UNESCO โดยยึดหลักปรัชญาหยินหยางและความกลมกลืนระหว่างมนุษย์กับธรรมชาติ เพื่อส่งเสริมสุขภาพกายและใจ
นอกจากนี้ “การฝังเข็มและรมยา (Acupuncture and Moxibustion)” ซึ่งเป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของมนุษยชาติ ก็ได้รับการนำมาใช้ในศูนย์อย่างแพร่หลาย โดยเชื่อว่าการกระตุ้นเส้นลมปราณสามารถช่วยกระตุ้นกลไกการปรับสมดุลของร่างกายและส่งเสริมสุขภาพได้
ผู้ใช้บริการยังสามารถเลือกใช้บริการ “การจัดกระดูกแบบแพทย์แผนจีน” และ “Hetu Luoshu Wellness Therapy” ซึ่งเป็นภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่ได้รับการขึ้นทะเบียนในระดับท้องถิ่นของจีน
บริการของ Jiuguochun แบ่งตามกลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ การบำบัดสำหรับเด็กและครอบครัว การบำบัดแบบส่วนตัวสำหรับสุภาพสตรี การดูแลผู้ที่มีภาวะความดันโลหิตสูง ไขมันสูง และน้ำตาลสูง รวมถึงการฟื้นฟูสุขภาพสำหรับนักท่องเที่ยวและผู้พักผ่อน
ในฐานะศูนย์สุขภาพภายใต้กลุ่มธุรกิจเทคโนโลยี ผู้ใช้บริการจะพบอุปกรณ์อัจฉริยะจำนวนมาก เช่น Tesla Sleep Device, Smart Ring, Smart Moxibustion Device และ Aura & Chakra Analyzer ซึ่งพัฒนาโดยผู้เชี่ยวชาญจากสหราชอาณาจักร ไทย และจีน ร่วมกับวิศวกร แพทย์ และผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน
ระบบดังกล่าวผสานการทำงานของ Aura Camera, Palm Aura Scanner และ Brainwave Monitoring Device เพื่อเก็บข้อมูลชีวภาพหลายมิติและวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างสภาวะทางกายภาพกับพลังงานของร่างกาย ก่อนจัดทำรายงานด้านสมดุลหยินหยาง สมดุลกายใจ ขนาดสนามพลังงาน ระดับความเครียด อารมณ์ และสถานะของจักระทั้ง 7 จุด เพื่อให้ผู้เชี่ยวชาญนำไปวิเคราะห์ต่อไป
Jiuguochun Wellness Center ยังส่งเสริมกิจกรรมผ่านการบรรยายสาธารณะ ค่ายบำบัด 3 วัน 2 คืน โปรแกรมท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ รวมถึงกิจกรรมพิเศษ “Patriot Festival” ซึ่งจัดขึ้นต่อเนื่องเป็นปีที่ 7 และได้กลายเป็นแนวทางการใช้ชีวิตที่ได้รับความสนใจในหลายประเทศทั่วโลก
สำหรับปีนี้ ในประเทศไทยได้ประกาศธีมของ Patriot Festival ว่า
“Love the World, Love Health, Love Intelligence”
ภายในกิจกรรม Patriot Festival ครั้งที่ 7 ในประเทศไทย เราได้เห็นว่าจีนและไทยกำลังใช้พลังของมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมร่วมกัน เพื่อเปิดมิติใหม่แห่งการบำบัดอัจฉริยะของโลก