ล้มแก้สัญญา”ไฮสปีด 3 สนามบิน” ไม่เอาสร้างไปจ่ายไป รฟท.รอ”ซี.พี.”เสนอทางออกใหม่

“คมนาคม”ตัดจบเกมยื้อแก้สัญญา”ไฮสปีด 3 สนามบิน” ไม่เอาสร้างไปจ่ายไป บีบ”ซี.พี.”เสนอทางออกใหม่ ถ้าจะทำต่อ หลัง”พิพัฒน์”เปิดทางขอเลิกสัญญาได้ ล่าสุด “อัยการสูงสุด”เพิ่งตอบกลับรฟท.เห็นชอบร่างสัญญาฉบับแก้ไข
นายอนันต์ โพธิ์นิ่มแดง รองผู้ว่าการการรถไฟแห่งประเทศไทย รักษาการในตำแหน่งผู้ว่าการการรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) เปิดเผยถึงความคืบหน้าการแก้ไขสัญญาร่วมลงทุนโครงการรถไฟความเร็วสูงเชื่อมสามสนามบิน (ดอนเมือง - สุวรรณภูมิ - อู่ตะเภา) มูลค่า 224,544.36 ล้านบาท ระหว่างการรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) และบริษัท เอเชีย เอราวัน จำกัด (ซีพี.) ว่า จากที่รฟท. ได้ส่งหนังสือหารือและทำความเข้าใจกับทางอัยการสูงสุด ในการแก้ไขสัญญาฯ ซึ่งทางอัยการสูงสุดเคยมีข้อสังเกต 18 ข้อในร่างสัญญาใหม่ ซึ่งทำความเข้าใจแล้วเหลือ 1 ข้อ เรื่องการเสนอคณะรัฐมนตรี (ครม.) ที่ให้ทบทวนและดำเนินการให้ครบถ้วน โดยสถานะล่าสุดทาง อัยการสูงสุดได้ตอบเห็นชอบร่างสัญญาฯ กลับมาที่รฟท.แล้ว
โดยได้รายงานความความคืบหน้าให้ที่ประชุมคณะกรรมการการรถไฟแห่งประเทศไทย (บอร์ด รฟท.) ครั้งที่ 7/2569 เมื่อวันที่ 29 พ.ค. 2569 ที่มีนายปิยพงษ์ จิวัฒนกุลไพศาล อธิบดีกรมทางหลวง (ทล.) เป็นประธานรับทราบแล้ว รวมถึงนโยบายล่าสุดของรัฐบาล ที่ไม่เห็นด้วยกับการแก้เงื่อนไขสัญญาเป็น สร้างไปจ่ายไป และให้ รฟท.หารือกับ เอกชนคู่สัญญาเกี่ยวกับหลักการแก้ไขมติ คณะรัฐมนตรี (ครม.) โดยให้เอกชนทบทวนอีกครั้ง ซึ่ง รฟท. สำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (สกพอ. หรือ EECO) และ บจ.เอเชีย เอรา วัน ได้มีการประชุมร่วมกันเมื่อวันที่ 8 พ.ค. 2569 แจ้งเงื่อนไขดังกล่าวให้เอกชนพิจารณา ขณะนี้อยู่ระหว่างรอเอกชนตอบกลับ หากทางเอกชนแจ้งกลับมาจะมีการรายงานต่อ สกพอ.และคณะกรรมการกำกับสัญญาฯ ต่อไป
“นโยบายปัจจุบัน ไม่เห็นด้วยในการแก้สัญญารถไฟเชื่อม 3 สนามบิน รฟท.ได้แจ้งเอกชนให้ทบทวนแล้ว ขณะนี้อยู่ระหว่างรอทางเอกชนเสนอแนวทางเพื่อที่จะให้เดินหน้าโครงการต่อไป”นายอนันต์กล่าว
รายงานข่าวแจ้งว่า ก่อนหน้านี้ นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รองนายกรัฐมตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทวงคมนาคม ระบุว่า หากเอกชนเห็นว่า ทำต่อไม่ไหว อยากจะขอยกเลิกสัญญาก็สามารถแจ้งมาได้ ส่วนเมื่อวันที่ 8 พ.ค.2569 ที่ผ่านมา สาระสำคัญที่ รฟท. ,สกพอ.และเอกชน หารือกันส่วนหนึ่ง คือหากโครงการไฮสปีด 3 สนามบินยังไม่เริ่มก่อสร้างและจะยืดเยื้อต่อไป รฟท.จะนำเนื้องานที่เป็นโครงสร้างร่วมระหว่าง ไฮสปีด 3 สนามบิน กับรถไฟไทย-จีน สัญญา 4-1 และ รถไฟสีแดง (Missing Link) มาก่อสร้างเอง รวมถึงการปรับแบบช่วงลอดใต้รันเวย์สนามบินอู่ตะเภา ซึ่งคาดว่าจะทำให้วงเงินลงทุนของไฮสปีด 3 สนามบิน ลดลงเกือบ 5 หมื่นล้านบาท
ด้านนายจุฬา สุขมานพ เลขาธิการคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (สกพอ.หรือ EECO) กล่าวว่า ในวันที่ 5 มิ.ย. 2569 นี้ คณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (กพอ.หรือบอร์ด EEC) ที่มีนายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รองนายกรัฐมตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทวงคมนาคม เป็นประธาน จะมีการประชุมแต่ยังไม่มี วาระการหารือ เกี่ยวกับโครงการรถไฟความเร็วสูงเชื่อม 3 สนามบิน แต่อย่างใด
ซึ่งปัจจบัน ฝ่ายนโยบาย มีทิศทางเกี่ยวกับโครงการฯชัดเจนว่า จะไม่แก้สัญญาเงื่อนไขการเงิน เป็นก่อสร้างไปจ่ายไป ซึ่งอยู่ระหว่างนัดหารือร่วมกัน 3 ฝ่าย คือ EEC, การรถไฟฯ และเอกชนคู่สัญญา ว่าทางเอกชนฯจะมีข้อเสนอหรือทางเลือกอื่นหรือไม่
เลขาฯอีอีซี กล่าวว่า ส่วนที่อัยการสูงสุดได้ตอบกลับมายังรฟท.โดยเห็นชอบร่างสัญญาใหม่แล้วนั้น เรื่องนี้ เป็นไปตามขั้นตอนหลังจากที่ก่อนหน้านั้นบอร์ดอีอีซี เห็นชอบหลักการแก้ไขสัญญาฯ แต่ตอนนี้ ฝ่ายรัฐบาลไม่เห็นด้วยกับการแก้ไขสัญญาแล้ว ต้องมาติดตามกันต่อว่า ถ้าแนวทางแก้สัญญาไปไม่ได้ จะมีทางเลือกไหนที่จะไปต่อ และนำมาคุยกันก่อน โดยทาง ซี.พี.ต้องเสนอทางเลือกมา และต้องติดตามว่า รฟท.-ซี.พี.จะนัดหารือร่วมกันอีกเมื่อไหร่
เลขาฯอีอีซีกล่าวว่า สำหรับ การประชุมบอร์ดอีอีซีวันที่ 5 มิ.ย. นี้มี วาระสำคัญคือ การพิจารณาสิทธิประโยชน์ในโครงการพัฒนาสนามบินอู่ตะเภาและเมืองการบินภาคตะวันออก มูลค่าโครงการ 290,000 ล้านบาท ให้บริษัท อู่ตะเภา อินเตอร์เนชั่นแนล เอวิเอชั่น จำกัด หรือ UTA (ประกอบด้วยบมจ.การบินกรุงเทพ, บมจ.บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้ง และบมจ.สเตคอน กรุ๊ปหรือซิโน-ไทย ) ผู้รับสัมปทาน รวมถึงผลการเจรจาอื่นๆ อันเป็นผลสืบเนื่องจากมติครม.และเป็นไปตามขั้นตอนหลังจากที่ UTA ตกลงเริ่มงาน (Notice to Proceed: NTP) เมื่อวันที่ 3 เม.ย. 2569 ที่ผ่านมา โดยเรื่องสิทธิประโยชน์เพื่อเดินหน้าหาผู้เข้ามาลงทุนในการพัฒนาพื้นที่เมืองการบิน
ผู้สื่อข่าวถามว่า ประเด็นปัญหาโครงการไฮสปีดเชื่อม 3 สนามบิน ล่าสุด นโยบายไม่แก้สัญญาฯ นั้น ทาง UTA ได้มีข้อเสนอหรือขอหารือเพิ่มเติมเข้ามาหรือไม่ นายจุฬากล่าวว่า ไม่มีเพราะหนึ่งในเงื่อนไข NTP เริ่มงาน ของ UTA มีการสละเงื่อนไขที่เกี่ยวกับรถไฟความเร็วสูงเชื่อม 3 สนามบิน ถือเป็นอันจบไปแล้ว ตอนนี้ถ้าไม่มีรถไฟความเร็วสูง เอกชนก็ทำงานต่อไป แต่ยอมรับว่า การมีโครงการรถไฟความเร็วสูงเชื่อม 3 สนามบิน จะเป็นส่วนช่วยโครงการสนามบินอู่ตะเภา ในทางกลับกัน การที่โครงการสนามบินอู่ตะเภาเริ่มไปก่อน มองว่าอาจจะมีส่วนช่วยโครงการรถไฟความเร็วสูงเชื่อม 3 สนามบินให้เดินหน้าก็ได้