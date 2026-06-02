คืนผิวจราจร”พระราม 2”ช่องทางหลัก ติดตั้งชิ้นส่วน M 82 ตอน 7 เสร็จ ปิดเบี่ยงเฉพาะกลางคืน ช่วงพอร์โต้ชิโน่-ปตท.ท่าจีน

“กรมทางหลวง”แจ้งติดตั้งชิ้นส่วนมอเตอร์เวย์ M 82 ตอน 7 ช่วงก่อนข้ามแม่น้ำท่าจีนเสร็จแล้ว คืนผิวจราจรช่องทางหลัก”พระราม 2 “ วิ่งช่วงกลางวัน ส่วนกลางคืนยังปิดเบี่ยง ช่วงพอร์โต้ชิโน่ (กม.25 ) ถึง ปั๊มป.ต.ท.ท่าจีน (กม.32)
วันที่ 2 มิถุนายน 2569 กรมทางหลวง (ทล.) โดย สำนักก่อสร้างสะพาน แจ้งความก้าวหน้าโครงการทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองหมายเลข 82 (M82) ช่วงเอกชัย–บ้านแพ้ว ว่า ปัจจุบันโครงการฯ ได้ดำเนินการยกและติดตั้งชิ้นส่วนโครงสร้างทางยกระดับบริเวณตอน 7 ช่วงก่อนข้ามแม่น้ำท่าจีนแล้วเสร็จ และเมื่อเวลา 05.00 น. ของวันที่ 2 มิถุนายน 2569 ได้คืนผิวจราจรและยกเลิกการปิดเบี่ยงช่องทางหลักในบริเวณดังกล่าวช่วงเวลากลางวันเรียบร้อยแล้ว
ส่วนในช่วงเวลากลางคืน โครงการฯ ยังจำเป็นต้องปิดทางหลัก ช่วงตั้งแต่หน้าพอร์โต้ชิโน่ ที่ กม.25 ถึง บริเวณหน้าปั๊ม ป.ต.ท.ท่าจีน ที่ กม.32 ตามมาตรการความปลอดภัยในการก่อสร้างในส่วนที่เหลือบนโครงสร้างทางยกระดับ อาทิ งานติดตั้งราวสะพาน งานเทคอนกรีตพื้นเชื่อมต่อสะพาน งานติดตั้งรอยต่อพื้นสะพาน งานปูผิวทาง งานตีเส้นจราจร งานติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง รวมไปถึงงานก่อสร้างทางขึ้น–ลงบริเวณหน้าโฮมโปร มหาชัย ซึ่งอยู่ระหว่างเร่งรัดดำเนินการ และอาจมีความจำเป็นต้องปิดเบี่ยงช่องจราจรบนทางคู่ขนานบางส่วน เพื่อเว้นระยะ Safety Zone ให้มีความปลอดภัยในการยกติดตั้งชิ้นส่วนโครงสร้างสำเร็จรูปของโครงการฯ ตอน 4 ในส่วนของทางขึ้น-ลงดังกล่าว
ทั้งนี้ กรมทางหลวงจะวางแผนบริหารจัดการจราจรในช่วงเวลากลางคืนบนถนนพระราม 2 สำหรับงานก่อสร้างโครงการ M82 ในส่วนที่เหลือช่วง กม.25 ถึง กม.32 ให้ดีที่สุด เพื่อลดผลกระทบต่อการเดินทางของพี่น้องประชาชนและให้เกิดความปลอดภัยสูงสุด โดยจะประชาสัมพันธ์ข้อมูลการบริหารจราจรเพื่อให้ประชาชนทราบอย่างต่อเนื่อง เพื่อวางแผนการเดินทางล่วงหน้า สามารถติดตามสภาพการจราจรและสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สายด่วนกรมทางหลวง 1586 โทรฟรีทุกเครือข่าย ตลอด 24 ชั่วโมง