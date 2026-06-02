โปรแกรม Oligio X ต่างจากโปรแกรม Oligio เดิมอย่างไร? เปรียบเทียบจุดเด่นก่อนตัดสินใจทำ

สำหรับใครที่คุ้นเคยกับหัตถการยกกระชับผิวแบบไม่ผ่าตัด คงเคยได้ยินถึงโปรแกรม Oligio X ซึ่งเป็นเครื่องยกกระชับหน้าที่พัฒนาต่อยอดจากโปรแกรม Oligio เดิม ด้วยความเสถียรของพลังงานและระบบความเย็นที่ช่วยให้ผิวรู้สึกสบายมากขึ้นในระหว่างการทำ โปรแกรม Oligio X ยังมาพร้อมเทคโนโลยีที่ช่วยกระตุ้นการสร้างคอลลาเจน ฟื้นฟูความยืดหยุ่นของผิว กรอบหน้าให้ดูมีมิติและดูเป็นธรรมชาติ ทำให้โปรแกรม Oligio X เป็นทางเลือกที่น่าสนใจสำหรับผู้ที่ต้องการเก็บเหนียงและทำกรอบหน้าชัด ๆ โดยไม่ต้องพักฟื้น
โปรแกรม Oligio X คืออะไร?
โปรแกรม Oligio X เป็นหัตถการยกกระชับผิวที่ใช้พลังงานคลื่นวิทยุ Monopolar RF ซึ่งได้รับการพัฒนาต่อยอดจากโปรแกรม Oligio รุ่นก่อน โดยออกแบบมาเพื่อแก้ไขปัญหาผิวหย่อนคล้อยและโครงสร้างผิวที่เปลี่ยนไปตามวัยโดยไม่ต้องศัลยกรรมหรือพักฟื้นนาน
โปรแกรม Oligio X ทำงานโดยส่งพลังงานความร้อนลงลึกสู่ชั้นหนังแท้ (Dermis) และชั้นไขมันใต้ผิว เพื่อกระตุ้นให้คอลลาเจนและอีลาสตินภายในผิวถูกจัดเรียงใหม่และผลิตเพิ่มขึ้น ซึ่งช่วยให้ผิวแน่นขึ้น เรียบเนียนขึ้น และกรอบหน้าดูชัดขึ้น โปรแกรม Oligio X จึงเหมาะสำหรับคนที่มีปัญหาแก้มห้อยและกรอบหน้าไม่ชัด ผิวหย่อนคล้อยระดับเล็กน้อยถึงปานกลางและต้องการการฟื้นฟูผิวที่มีประสิทธิภาพโดยรวมแบบไม่ต้องผ่าตัด
เปรียบเทียบโปรแกรม Oligio X กับ Oligio เดิม ต่างกันตรงไหนบ้าง?
โปรแกรม Oligio X เป็นการพัฒนาต่อยอดจากโปรแกรม Oligio เดิม โดยมีความแตกต่างหลัก ๆ ที่ช่วยให้การยกกระชับผิวมีประสิทธิภาพและสบายผิวมากขึ้น ซึ่งข้อแตกต่างระหว่างโปรแกรม Oligio x vs Oligio ดังนี้
• เทคโนโลยีคลื่นวิทยุ RF ลึกและแม่นยำกว่า
โปรแกรม Oligio X ใช้คลื่น Monopolar RF ที่สามารถส่งพลังงานลงลึกถึงชั้นหนังแท้และชั้นไขมันใต้ผิวได้มากขึ้น เมื่อเทียบกับโปรแกรม Oligio รุ่นเดิม ทำให้สามารถกระตุ้นการสร้างคอลลาเจนได้เต็มประสิทธิภาพ ผิวจึงแน่นและยกกระชับได้ชัดเจนกว่า
• เทคโนโลยี GXG Dual-Mode ควบคุมพลังงานที่เสถียรขึ้น ยกระดับประสิทธิภาพยกกระชับขึ้น
โปรแกรม Oligio X มีจุดเด่นอย่างเทคโนโลยี GXG Dual-Mode ส่งพลังงาน 2 ระดับ สลับ 3 สเต็ป ช่วยให้พลังงานลงสู่ชั้นผิวได้ครอบคลุม เสถียร ความร้อนไม่กระจุกที่เดียว จึงสามารถเพิ่มความแรงของพลังงานได้โดยไม่เจ็บผิว
• ระบบความเย็นที่เพิ่มความสบายระหว่างทำ
โปรแกรม Oligio X มีการพัฒนาระบบความเย็น (Cooling System) ที่ช่วยให้ผิวรู้สึกสบาย ลดความร้อนและไม่เจ็บขณะทำหัตถการ แตกต่างจากโปรแกรม Oligio เดิมที่ระบบเย็นอาจน้อยกว่า
• ผลลัพธ์ผิวกระชับและกรอบหน้าชัดเจนขึ้น
ด้วยการจัดเรียงคลื่นพลังงานและการกระตุ้นคอลลาเจนที่ดีขึ้น ทำให้โปรแกรม Oligio X ฟื้นฟูสภาพผิวได้ดีขึ้น ลดเลือนริ้วรอยเล็ก ๆ และทำให้กรอบหน้าชัด หน้าวีเชฟชัดเจน โดยเฉพาะช่วงแก้มและเหนียงเมื่อเทียบกับรุ่นเดิม
• เวลาพักฟื้นสั้นและไม่ต้องผ่าตัด
โปรแกรม Oligio X เป็นหัตถการยกกระชับแบบไม่ผ่าตัดเช่นเดียวกับรุ่นเดิม แต่ด้วยความแม่นยำของการยิงพลังงานลงสู่ชั้นผิวที่ดีขึ้น และระบบทำความเย็นที่ช่วยลดความเจ็บขณะทำได้ดีกว่า ทำให้ผู้ทำหัตถการสามารถกลับไปใช้ชีวิตประจำวันได้ทันที โดยมีผลข้างเคียงน้อยลง
โปรแกรม Oligio X เหมาะกับใคร?
โปรแกรม Oligio X เหมาะกับผู้ที่มีปัญหาผิว หรือมีความต้องการดังต่อไปนี้
• ผู้ที่มีผิวหย่อนคล้อยเล็กน้อยถึงปานกลาง
• ผู้ที่ต้องการยกกรอบหน้าและคางชัดเจนขึ้น
• ผู้ที่เริ่มมีริ้วรอยเล็ก ๆ บนใบหน้าและลำคอ
• ผู้ที่ต้องการฟื้นฟูคอลลาเจนและเพิ่มความยืดหยุ่นให้กับผิว
• ผู้ที่มีไขมันสะสมใต้ผิว โดยเฉพาะบริเวณแก้ม หรือเหนียง
• ผู้ที่ต้องการปรับรูปหน้าให้เล็กลงและผิวแน่นขึ้นแต่ไม่ต้องการผ่าตัดหรือใช้เวลาพักฟื้นนาน
โปรแกรม Oligio X ต่างจากเครื่องยกกระชับอื่นอย่างไร?
โปรแกรม Oligio X vs Thermage
โปรแกรม Oligio X ใช้คลื่น Monopolar RF ส่งพลังงานลงลึกถึงชั้นหนังแท้และไขมันใต้ผิว พร้อมระบบความเย็น ทำให้รู้สึกสบายขณะทำและฟื้นฟูคอลลาเจนให้ผิวกระชับเรียบเนียนขึ้น ในขณะที่โปรแกรม Thermage ใช้คลื่น RF เช่นกัน แต่รูปแบบพลังงานจะเป็นก้อนใหญ่ ทำให้บางครั้งความรู้สึกสบายขณะทำอาจน้อยกว่า โปรแกรม Oligio X
โปรแกรม Oligio X vs Volnewmer
โปรแกรม Oligio X ส่งพลังงานลงลึกอย่างสม่ำเสมอ พร้อมระบบ Cooling ช่วยลดความเจ็บ เหมาะกับผู้ที่อยากเห็นผลชัดแต่กังวลเรื่องความรู้สึกเจ็บ ขณะที่โปรแกรม Volnewmer ใช้หัวทิปทองคำและระบบลมเป่าต่อเนื่อง แม้ช่วยกระชับผิวได้ดี แต่โปรแกรม Oligio X มีข้อได้เปรียบตรงที่ปรับโหมดพลังงานได้ละเอียดตามบริเวณผิว ทำให้ผลลัพธ์อยู่ได้นาน
โปรแกรม Oligio X vs Morpheus8
โปรแกรม Oligio X เป็นเครื่องยกกระชับที่ใช้เทคนิคการส่งพลังงานจากภายนอกเข้าสู่ผิวชั้นใน ในขณะที่โปรแกรม Morpheus8 เป็นเครื่องยกกระชับที่ใช้ Microneedling หรือเข็มขนาดเล็กในการนำส่งคลื่นพลังงานลงสู่ชั้นผิว
โปรแกรม Oligio X vs Ultraformer III
โปรแกรม Oligio X ใช้ Monopolar RF ส่งพลังงานลึกถึงชั้นไขมันใต้ผิวเพื่อยกกระชับ ลดไขมัน และฟื้นฟูคอลลาเจนโดยไม่ต้องพักฟื้น ส่วนโปรแกรม Ultraformer III ใช้คลื่นอัลตราซาวนด์ HIFU ในการยกกระชับผิวชั้น SMAS
ทั้งนี้ คลินิกหลายแห่งมักแนะนำทำโปรแกรม Ultraformer III ควบคู่กับโปรแกรม Oligio X เพื่อเน้นแก้ปัญหาผิวหย่อนคล้อยใต้คาง เหนียงย้อย ให้กรอบหน้าชัด เรียวเล็กลงชัด
ก่อนทำโปรแกรม Oligio X ควรรู้อะไรบ้าง?
• ควรประเมินสภาพผิวกับแพทย์ก่อนทำ เพื่อวางแผนรักษาและปรับพลังงานให้เหมาะสม
• แจ้งประวัติทางสุขภาพให้แพทย์ทราบ โดยเฉพาะผู้ที่ฝังอุปกรณ์การแพทย์ในร่างกาย
• หลีกเลี่ยงการใช้ผลิตภัณฑ์ผลัดเซลล์ผิว การทำหัตถการที่ระคายเคืองผิว รวมถึงการอยู่กลางแจ้งก่อนทำหัตถการ เนื่องจากอาจทำให้ผิวระคายเคืองมากขึ้นเมื่อทำหัตถการ
• ผลลัพธ์ขึ้นอยู่กับสภาพผิวของแต่ละบุคคล แต่โดยทั่วไปมักเห็นผลต่างประมาณ 30%
• หลังทำอาจมีอาการแดงหรือร้อนเล็กน้อย แต่สามารถหายได้เอง
เลือกคลินิกทำโปรแกรม Oligio X อย่างไรให้มั่นใจ
หากกำลังสนใจยกกระชับผิว อยากลดคางสองชั้นด้วยโปรแกรม OligioX การเลือกคลินิกเป็นขั้นตอนสำคัญที่ช่วยให้ผลลัพธ์หลังทำออกมาถูกใจและปลอดภัย
• ตรวจสอบว่าเป็นคลินิกหรือสถานพยาบาลที่มีใบอนุญาตถูกต้อง
• เลือกคลินิกที่มีแพทย์เป็นผู้ประเมินก่อนทำ
• ดูรีวิวจากผู้ใช้บริการจริง มีรูปก่อนและหลังทำที่น่าเชื่อถือ
• ตรวจสอบว่าใช้เครื่อง Oligio X ที่ได้มาตรฐานหรือไม่
• เลือกคลินิกที่มีบริการดูแลหลังทำหัตถการ มีการติดตามผลลัพธ์จากแพทย์ต่อเนื่อง
โปรแกรม Oligio X เป็นเทคโนโลยียกกระชับผิวที่ใช้พลังงานคลื่น Monopolar RF ส่งลงลึกถึงชั้นหนังแท้และไขมันใต้ผิว ช่วยกระตุ้นการสร้างคอลลาเจน ฟื้นฟูความยืดหยุ่นของผิว และปรับกรอบหน้าให้ชัดเจนขึ้นโดยไม่ต้องผ่าตัดหรือพักฟื้นนาน พร้อมกับระบบ Cooling ที่ช่วยให้สบายผิวขณะทำ ตอบโจทย์ผู้ที่มีผิวหย่อนคล้อย เริ่มมีริ้วรอย หรือกรอบหน้าไม่ชัดเจน
