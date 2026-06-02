การบินไทยเปิดตัว “ROP Smart Miles Pay”ใช้ไมล์จ่ายค่าตั๋วสูงสุด 100%

การบินไทยเปิดตัว “ROP Smart Miles Pay” ทางเลือกใหม่สำหรับสมาชิกรอยัล ออร์คิด พลัส ใช้ไมล์ชำระค่าบัตรโดยสารได้สูงสุด 100% พร้อมยืนยันที่นั่งทันที
บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) เปิดตัว “ROP Smart Miles Pay” ทางเลือกใหม่สำหรับสมาชิกรอยัล ออร์คิด พลัส สามารถนำไมล์สะสมมาชำระค่าบัตรโดยสารการบินไทยได้สูงสุด 100% ของค่าบัตรโดยสาร (ไม่รวมภาษีและค่าธรรมเนียม) พร้อมรับการยืนยันที่นั่งทันที เพิ่มความสะดวกและความยืดหยุ่นในการวางแผนการเดินทาง
ตั้งแต่วันที่ 10 มิถุนายน 2569 เป็นต้นไป สมาชิก ROP สามารถใช้ไมล์สะสมชำระค่าบัตรโดยสารแทนการใช้เงินสด ผ่านเว็บไซต์การบินไทย โดยเลือกช่องทางการชำระเงินแบบ ROP Smart Miles Pay และกำหนดจำนวนไมล์ที่ต้องการใช้ได้ด้วยตนเอง ตั้งแต่ 500 ไมล์ จนถึงจำนวนไมล์สูงสุดที่เทียบเท่าค่าบัตรโดยสารในขณะทำการจอง
นายกิตติพงษ์ สารสมบูรณ์ ประธานเจ้าหน้าที่สายการพาณิชย์ การบินไทย กล่าวว่า “ROP Smart Miles Pay ได้รับการพัฒนาขึ้นเพื่อตอบโจทย์สมาชิกที่ต้องการใช้ไมล์สะสมเป็นทางเลือกในการชำระค่าบัตรโดยสาร โดยเฉพาะในช่วงที่มีความต้องการเดินทางสูง ซึ่งสมาชิกสามารถยืนยันที่นั่งได้ทันที อีกทั้งบัตรโดยสารที่แลกซื้อผ่านโครงการยังสามารถสะสมไมล์จากการเดินทางได้ตามเงื่อนไขของบัตรโดยสาร โดยโครงการ ROP Smart Miles Pay เป็นการยกระดับสิทธิประโยชน์ให้แก่สมาชิก ด้วยการปรับรูปแบบการคำนวณไมล์ให้มีความคุ้มค่าและยืดหยุ่นมากยิ่งขึ้น สมาชิกสามารถใช้ไมล์สะสมในจำนวนที่น้อยลงเมื่อเทียบกับโครงการ Cash Plus Miles เดิม และสามารถเลือกใช้ไมล์สะสมชำระค่าบัตรโดยสารทั้งหมด หรือใช้ร่วมกับเงินสดบางส่วนได้ตามความต้องการ
โครงการ ROP Smart Miles Pay จะเข้ามาแทนที่ Cash Plus Miles ตั้งแต่วันที่ 10 มิถุนายน 2569 เป็นต้นไป และถือเป็นอีกหนึ่งสิทธิประโยชน์พิเศษที่การบินไทยมอบให้แก่สมาชิก เนื่องในโอกาสครบรอบ 33 ปีของรอยัล ออร์คิด พลัส เพื่อขอบคุณสมาชิกที่ให้การสนับสนุนและความไว้วางใจมาโดยตลอด”
การเปิดตัว ROP Smart Miles Pay สะท้อนความมุ่งมั่นของการบินไทยในการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการอย่างต่อเนื่อง พร้อมเพิ่มทางเลือกในการใช้ประโยชน์จากไมล์สะสม เพื่อมอบประสบการณ์การเดินทางที่สะดวก คุ้มค่า และตอบโจทย์ความต้องการของสมาชิกรอยัล ออร์คิด พลัสได้ดียิ่งขึ้น
ผู้สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ THAI Contact Center โทร. +66 (0)2-356-1111 หรือศึกษารายละเอียดเกี่ยวกับ ROP Smart Miles Pay ผ่านเว็บไซต์การบินไทย thaiairways.com