“เอ็กโซติค ฟู้ด” โกย 2 พันล.ปี68 รับตลาดซอสเครื่องปรุงทั่วโลกพุ่ง

ผู้จัดการรายวัน 360 - “เอ็กโซติค ฟู้ด” ปั้นแบรนด์ไทยสู่ตลาดโลก ดันซอสพริกศรีราชาไทยสู่ Premium Global Brand ภายใต้แบรนด์ Exotic Food และ Flying Goose ส่งออกกว่า 80 ประเทศ สร้างยอดขายทะลุ 2 พันล้านบาท
นางสาววาสนา จันทรัช ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เอ็กโซติค ฟู้ด จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า ปัจจุบัน ตลาดซอสและเครื่องปรุงอาหารทั่วโลกยังมีมูลค่าสูงและเติบโตต่อเนื่อง จากพฤติกรรมผู้บริโภคที่นิยมทำอาหารรับประทานเอง กระแสอาหารเอเชีย รวมถึงเทรนด์อาหารรสจัดและเผ็ดที่ได้รับความนิยมมากขึ้น โดยเฉพาะกลุ่มซอสพริกศรีราชาที่กลายเป็นหนึ่งในหมวดสินค้าที่เติบโตสูงในตลาดเครื่องปรุงอาหารโลก จากความนิยมของอาหารเอเชียและการนำไปประยุกต์ใช้ได้หลากหลายเมนูในระดับสากล
ข้อมูลจาก IMARC Group ระบุว่า ตลาดซอสพริกทั่วโลกมีมูลค่าประมาณ 5.7 พันล้านดอลลาร์สหรัฐในปี 2025 ขณะที่ Statista ประเมินว่า ตลาดซอสและเครื่องปรุงอาหารทั่วโลกมีมูลค่าราว 280.35 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ และเติบโตเฉลี่ย 6.14% ต่อปี ด้าน Fortune Business Insights คาดว่า ตลาดซอส และเครื่องปรุงอาหารทั่วโลกจะขยายจาก 259 พันล้านดอลลาร์สหรัฐในปี 2024 สู่กว่า 380 พันล้านดอลลาร์สหรัฐภายในปี 2032 สะท้อนแนวโน้มการเติบโตต่อเนื่องของอุตสาหกรรมอาหารโลก จากความนิยมอาหารเอเชียและความต้องการรสชาติที่หลากหลายมากขึ้น
นางสาววาสนา กล่าวว่า บริษัทเลือกบุกตลาดต่างประเทศตั้งแต่ช่วงเริ่มต้นธุรกิจ เพราะมองเห็นว่าเป็นโอกาสแบบ Blue Ocean ที่สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มให้สินค้าไทยได้มหาศาล หากมีการวางตำแหน่งแบรนด์อย่างถูกต้อง โดยกลยุทธ์สำคัญ คือการแต่งตั้งผู้จัดจำหน่ายเพียงรายเดียวในแต่ละประเทศ (Exclusive Distributor) เพื่อสร้างพันธมิตรระยะยาวและเพิ่มประสิทธิภาพในการทำตลาดร่วมกัน ส่งผลให้ปัจจุบันสินค้าของบริษัทวางจำหน่ายผ่านจุดขายกว่า 30,000 แห่งทั่วโลก ผ่านซูเปอร์มาร์เก็ตและโมเดิร์นเทรดชั้นนำในกว่า 80 ประเทศทั่วโลก
“เราไม่ได้ต้องการเป็นเพียงผู้ผลิตสินค้าอาหารไทย แต่ต้องการสร้างแบรนด์ไทยที่ผู้บริโภคทั่วโลกเชื่อมั่นและจดจำได้ ความสำเร็จที่เกิดขึ้นสะท้อนว่าเอสเอ็มอีไทยสามารถสร้างแบรนด์ระดับโลกได้ หากมีคุณภาพ มาตรฐาน และ Brand Value ที่แข็งแรง”
นางสาววาสนา กล่าวว่า ปัจจุบัน สินค้าของ เอ็กโซติค ฟู้ด ทั้งแบรนด์ Flying Goose และ Exotic Food มีตลาดใหญ่อยู่ในทวีปยุโรป และยังเติบโตอย่างต่อเนื่อง และเริ่มมีการขยายตลาดไปยังกลุ่มประเทศใหม่ๆ เช่น ในทวีปแอฟริกา เอเชีย ยุโรปและอเมริกา สะท้อนให้เห็นถึงการเติบโตของวัฒนธรรมอาหารไทยในตลาดโลก และรสชาติอาหารไทยกำลังได้รับความนิยมเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง และมีโอกาสขยายตัวได้อีกมากในอนาคต
เอ็กโซติค ฟู้ด มองว่า “Brand Value” คือหัวใจสำคัญของการสร้างธุรกิจระยะยาว และเป็นสินทรัพย์ที่สร้างความแตกต่างได้มากกว่าการแข่งขันด้านราคา โดยบริษัทใช้กลยุทธ์วาง Positioning ให้สินค้าไทยมีภาพลักษณ์ระดับพรีเมียม ผ่านการออกแบบบรรจุภัณฑ์ให้ทันสมัย สวยงาม และโดดเด่นบนชั้นวางสินค้าในซูเปอร์มาร์เก็ตระดับโลก
ขณะเดียวกันยังคงรักษาเอกลักษณ์รสชาติไทยแท้ พร้อมปรับสินค้าให้ตอบโจทย์พฤติกรรมผู้บริโภคสากลมากขึ้นผ่านการนำเสนอรสชาติของซอสพริกศรีราชาภายใต้แบรนด์ Flying Goose มากที่สุดในตลาดกว่า 50 รสชาติ และเครื่องปรุงอาหารไทยภายใต้แบรนด์ Exotic Food กว่า 700 SKUs
นอกจากการพัฒนาคุณภาพสินค้า บริษัทให้ความสำคัญกับการสร้างแบรนด์ในระยะยาว ผ่านกิจกรรมส่งเสริมแบรนด์และการทำ Collaboration ร่วมกับเชฟชื่อดัง และร้านอาหารท้องถิ่นชื่อดัง และไลฟ์สไตล์แบรนด์ในต่างประเทศ เช่น Anya Hindmarch® และ Percival เพื่อสร้างประสบการณ์ใหม่ ๆ ให้กับผู้บริโภค และทำให้แบรนด์สามารถเชื่อมโยงกับวัฒนธรรมอาหารและไลฟ์สไตล์ของผู้บริโภคในแต่ละประเทศได้อย่างใกล้ชิด
ล่าสุดนำเสนอผลิตภัณฑ์กว่า 700 SKU ผ่านแนวคิด “Premium Global Thai Brand”ในงาน THAIFEX – Anuga Asia 2026 ซึ่งถือเป็นเวทีสำคัญในการเปิดโอกาสทางธุรกิจและขยายตลาดสู่ต่างประเทศ โดยปีที่แล้วบริษัทฯสร้างยอดขายกว่า 2,000 ล้านบาท