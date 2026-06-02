AOT ประชุม ACI APAC & MID Regional HR เดินหน้าปั้นบุคลากรการบินยุคใหม่

AOT เดินหน้าปั้นบุคลากรการบินยุคใหม่ เตรียมความพร้อมสู่ฮับการบินภูมิภาค พร้อมจัดประชุม ACI Asia-Pacific and Middle East Regional Human Resources Committee 1st Meeting 2026
นางฉฎาณิศา ชำนาญเวช รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ (สายงานทรัพยากรบุคคลและอำนวยการ) บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) (AOT) หรือ ทอท.เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุม ACI Asia-Pacific and Middle East Regional Human Resources Committee (ACI APAC & MID Regional HR Committee) 1st Meeting 2026 โดยมี นายรัชชาณล กิตติพัทธ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ (สายงานทรัพยากรบุคคลและอำนวยการ) ในฐานะกรรมการ ACI APAC & MID Regional HR Committee เข้าร่วมการประชุมฯ เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2569 ณ โรงแรม Bangkok Marriott Marquis Queen’s Park
การประชุมดังกล่าวจัดขึ้นภายใต้หัวข้อ “Building the Engine: People-Centric Organizational Transformation” เพื่อเป็นเวทีระดับสากลในการแลกเปลี่ยนวิสัยทัศน์ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลของธุรกิจอากาศยานภายใต้สถานการณ์การเปลี่ยนแปลงของอุตสาหกรรมการบินทั่วโลก พร้อมกันนี้ นาวาอากาศตรี สมชนก เทียมเทียบรัตน์ รักษาการรองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ (สายงานมาตรฐานท่าอากาศยานและการบิน) ได้เข้าร่วมการเสวนาในหัวข้อ Organizational Transformation โดยบรรยายเกี่ยวกับการปรับเปลี่ยนค่านิยมหลักแนวคิดของผู้นำยุคใหม่ เพื่อมุ่งสร้างวัฒนธรรมการทำงานให้มีประสิทธิภาพสูง และเปลี่ยนผ่านการดำเนินงานในปัจจุบันสู่ความยั่งยืนในระยะยาว