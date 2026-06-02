“บขส."เปิด 20 เส้นทางธรรมชาติ ชวนนั่งรถโดยสารเที่ยวหน้าฝนทั้งเมืองหลัก เมืองรองทั่วประเทศ

นายอรรถวิท รักจำรูญ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ขนส่ง จำกัด (BKS) หรือ บขส.เปิดเผยว่า ปัจจุบันบริษัทฯ ได้เปิดให้บริการเดินรถโดยสารที่ครอบคลุมทั้งเมืองหลัก เมืองรอง และอำเภอท่องเที่ยวสำคัญทั่วประเทศ ซึ่งสามารถเชื่อมจากกรุงเทพฯ สู่แหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติได้โดยตรง จึงขอเชิญชวนประชาชนเดินทางท่องเที่ยวช่วงฤดูฝน ด้วยรถโดยสารสาธารณะ เพื่อสัมผัสกับแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่มีความอุดมสมบูรณ์และสวยงามที่สุด ลดข้อจำกัดด้านการเดินทางของนักท่องเที่ยวที่ไม่ใช้รถยนต์ส่วนตัว
รวมถึงช่วยส่งเสริมกระแสการท่องเที่ยวรูปแบบ “Green Season” และ “Low Travel” ที่ได้รับความนิยมอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะกลุ่มคนรุ่นใหม่และวัยทำงาน ที่เน้นการเดินทางเสพประสบการณ์ พักผ่อนท่ามกลางธรรมชาติ ท่องเที่ยววิถีชุมชน และถ่ายภาพสร้างคอนเทนต์ผ่านสื่อสังคมออนไลน์
เส้นทางท่องเที่ยวช่วงฤดูฝนด้วยการใช้บริการรถโดยสารของ BKS เชื่อมไปยังจังหวัดน่าเที่ยว รวม 20 เส้นทางทั่วประเทศ ดังนี้
ภาคเหนือ : สายหมอก ป่าเขียว และเส้นทางฝนกลางหุบเขา จำนวน 7 เส้นทาง ได้แก่ 1.กรุงเทพฯ – หล่มสัก – หล่มเก่า 2.กรุงเทพฯ – ทุ่งช้าง 3.กรุงเทพฯ – แม่สอด 4.กรุงเทพฯ – เชียงใหม่ 5.กรุงเทพฯ – บ้านด่านลานหอย 6.กรุงเทพฯ – คลองลาน และ 7.กรุงเทพฯ – สากเหล็ก – พิษณุโลก ซึ่งมีแหล่งท่องเที่ยวยอดฮิตมากมาย เช่น ภูทับเบิก, ผาซ่อนแก้ว, ดอยภูคา, วัดพระธาตุดอยหินกิ่ว, อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์, ประตูท่าแพ, หุบป่าตาด, น้ำตกคลองลาน และอุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้า
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือและตะวันออก : สายธรรมชาติชุ่มฉ่ำและมูริมโขง จำนวน 8 เส้นทาง ได้แก่ 1.กรุงเทพฯ – โขงเจียม 2.กรุงเทพฯ – อุบลราชธานี 3.กรุงเทพฯ – กระนวน – บ้านแพง 4.กรุงเทพฯ – กุมภวาปี – บึงกาฬ 5.กรุงเทพฯ – สกลนคร – นาแก 6.กรุงเทพฯ – กาฬสินธุ์ – ห้วยผึ้ง – เขาวง 7.กรุงเทพฯ – เชียงคาน และ 8.กรุงเทพฯ – ตราด ซึ่งมีแหล่งท่องเที่ยวยอดฮิตมากมาย เช่น ผาชะนะได, ถ้ำนาคี, หินสามวาฬ (ภูสิงห์), วัดพระธาตุพนมวรมหาวิหาร, โค้งปิ้งงู, เขื่อนลำปาว, ภูทอก, สกายวอล์คเชียงคาน, ถนนคนเดินเชียงคาน และน้ำตกพลิ้ว
ภาคใต้ : สายฝน ป่าดิบชื้น และมนต์เสน่ห์แห่งทะเลหมอกเขตร้อน จำนวน 5 เส้นทาง ได้แก่ 1.กรุงเทพฯ – คลองท่อม – กระบี่ 2.กรุงเทพฯ – ตะกั่วป่า – โคกกลอย 3.กรุงเทพฯ – ตรัง – สตูล 4.กรุงเทพฯ – หาดใหญ่ – สงขลา และ 5.กรุงเทพฯ – ด่านเจดีย์สามองค์ ซึ่งมีแหล่งท่องเที่ยวยอดฮิตมากมาย เช่น สระมรกต, จุดชมวิวเสม็ดนางชี, วัดเขาแก้ว, หาดสมิหลา, ตลาดกิมหยง, น้ำตกไทรโยก, น้ำตกเอราวัณ และวัดเจดีย์สามองค์