xs
xsm
sm
md
lg

“บขส."เปิด 20 เส้นทางธรรมชาติ ชวนนั่งรถโดยสารเที่ยวหน้าฝนทั้งเมืองหลัก เมืองรองทั่วประเทศ

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



นายอรรถวิท รักจำรูญ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ขนส่ง จำกัด (BKS) หรือ บขส.เปิดเผยว่า ปัจจุบันบริษัทฯ ได้เปิดให้บริการเดินรถโดยสารที่ครอบคลุมทั้งเมืองหลัก เมืองรอง และอำเภอท่องเที่ยวสำคัญทั่วประเทศ ซึ่งสามารถเชื่อมจากกรุงเทพฯ สู่แหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติได้โดยตรง จึงขอเชิญชวนประชาชนเดินทางท่องเที่ยวช่วงฤดูฝน ด้วยรถโดยสารสาธารณะ เพื่อสัมผัสกับแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่มีความอุดมสมบูรณ์และสวยงามที่สุด ลดข้อจำกัดด้านการเดินทางของนักท่องเที่ยวที่ไม่ใช้รถยนต์ส่วนตัว

รวมถึงช่วยส่งเสริมกระแสการท่องเที่ยวรูปแบบ “Green Season” และ “Low Travel” ที่ได้รับความนิยมอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะกลุ่มคนรุ่นใหม่และวัยทำงาน ที่เน้นการเดินทางเสพประสบการณ์ พักผ่อนท่ามกลางธรรมชาติ ท่องเที่ยววิถีชุมชน และถ่ายภาพสร้างคอนเทนต์ผ่านสื่อสังคมออนไลน์


เส้นทางท่องเที่ยวช่วงฤดูฝนด้วยการใช้บริการรถโดยสารของ BKS เชื่อมไปยังจังหวัดน่าเที่ยว รวม 20 เส้นทางทั่วประเทศ ดังนี้

ภาคเหนือ : สายหมอก ป่าเขียว และเส้นทางฝนกลางหุบเขา จำนวน 7 เส้นทาง ได้แก่ 1.กรุงเทพฯ – หล่มสัก – หล่มเก่า 2.กรุงเทพฯ – ทุ่งช้าง 3.กรุงเทพฯ – แม่สอด 4.กรุงเทพฯ – เชียงใหม่ 5.กรุงเทพฯ – บ้านด่านลานหอย 6.กรุงเทพฯ – คลองลาน และ 7.กรุงเทพฯ – สากเหล็ก – พิษณุโลก ซึ่งมีแหล่งท่องเที่ยวยอดฮิตมากมาย เช่น ภูทับเบิก, ผาซ่อนแก้ว, ดอยภูคา, วัดพระธาตุดอยหินกิ่ว, อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์, ประตูท่าแพ, หุบป่าตาด, น้ำตกคลองลาน และอุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้า

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือและตะวันออก : สายธรรมชาติชุ่มฉ่ำและมูริมโขง จำนวน 8 เส้นทาง ได้แก่ 1.กรุงเทพฯ – โขงเจียม 2.กรุงเทพฯ – อุบลราชธานี 3.กรุงเทพฯ – กระนวน – บ้านแพง 4.กรุงเทพฯ – กุมภวาปี – บึงกาฬ 5.กรุงเทพฯ – สกลนคร – นาแก 6.กรุงเทพฯ – กาฬสินธุ์ – ห้วยผึ้ง – เขาวง 7.กรุงเทพฯ – เชียงคาน และ 8.กรุงเทพฯ – ตราด ซึ่งมีแหล่งท่องเที่ยวยอดฮิตมากมาย เช่น ผาชะนะได, ถ้ำนาคี, หินสามวาฬ (ภูสิงห์), วัดพระธาตุพนมวรมหาวิหาร, โค้งปิ้งงู, เขื่อนลำปาว, ภูทอก, สกายวอล์คเชียงคาน, ถนนคนเดินเชียงคาน และน้ำตกพลิ้ว

ภาคใต้ : สายฝน ป่าดิบชื้น และมนต์เสน่ห์แห่งทะเลหมอกเขตร้อน จำนวน 5 เส้นทาง ได้แก่ 1.กรุงเทพฯ – คลองท่อม – กระบี่ 2.กรุงเทพฯ – ตะกั่วป่า – โคกกลอย 3.กรุงเทพฯ – ตรัง – สตูล 4.กรุงเทพฯ – หาดใหญ่ – สงขลา และ 5.กรุงเทพฯ – ด่านเจดีย์สามองค์ ซึ่งมีแหล่งท่องเที่ยวยอดฮิตมากมาย เช่น สระมรกต, จุดชมวิวเสม็ดนางชี, วัดเขาแก้ว, หาดสมิหลา, ตลาดกิมหยง, น้ำตกไทรโยก, น้ำตกเอราวัณ และวัดเจดีย์สามองค์









“บขส."เปิด 20 เส้นทางธรรมชาติ ชวนนั่งรถโดยสารเที่ยวหน้าฝนทั้งเมืองหลัก เมืองรองทั่วประเทศ
“บขส."เปิด 20 เส้นทางธรรมชาติ ชวนนั่งรถโดยสารเที่ยวหน้าฝนทั้งเมืองหลัก เมืองรองทั่วประเทศ
“บขส."เปิด 20 เส้นทางธรรมชาติ ชวนนั่งรถโดยสารเที่ยวหน้าฝนทั้งเมืองหลัก เมืองรองทั่วประเทศ
“บขส."เปิด 20 เส้นทางธรรมชาติ ชวนนั่งรถโดยสารเที่ยวหน้าฝนทั้งเมืองหลัก เมืองรองทั่วประเทศ
“บขส."เปิด 20 เส้นทางธรรมชาติ ชวนนั่งรถโดยสารเที่ยวหน้าฝนทั้งเมืองหลัก เมืองรองทั่วประเทศ
+1