ขบ.เตือนซื้อรถใหม่ ห้ามใช้ป้ายแดง ระบุชื่อห้าง “ผิดกฎหมาย”โทษหนัก

กรมการขนส่งทางบก เตือน!! รถใหม่ใช้ป้ายแดงที่ระบุชื่อห้างร้าน “ผิดกฎหมาย”โทษปรับสูงสุดไม่เกิน 10,000 บาท แนะวิธีการตรวจสอบป้ายแดงที่ถูกต้อง ย้ำรีบจดทะเบียน ชี้ติดป้ายแดงได้ไม่เกิน 30 วัน นับจากวันรับรถ
นายสรพงศ์ ไพฑูรย์พงษ์ อธิบดีกรมการขนส่งทางบก (ขบ.) กล่าวว่า จากกรณี มีข้อร้องเรียนว่ามีผู้นำป้ายทะเบียนสีแดงที่มีลักษณะการระบุชื่อห้างร้านมาติดรถและนำมาใช้งานบนท้องถนนนั้น กรมการขนส่งทางบกขอชี้แจงว่า ป้ายลักษณะดังกล่าวไม่ใช่ป้ายแดงที่เป็นเครื่องหมายพิเศษที่กรมฯ อนุญาตเพื่อออกให้แก่บริษัทตัวแทนจำหน่ายรถแต่อย่างใด และขอเตือนผู้ที่นำมาใช้งาน เข้าข่ายใช้รถไม่จดทะเบียน มีความผิดตามมาตรา 6 (1) ประกอบมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติรถยนต์ พ.ศ. 2522 ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 10,000 บาท และตามพระราชบัญญัติรถยนต์ พ.ศ. 2522 เครื่องหมายพิเศษ (ป้ายแดง) อนุญาตให้ใช้กับรถยนต์เท่านั้น
นอกจากนี้ เครื่องหมายพิเศษ (ป้ายแดง) ถือเป็นเอกสารราชการ กรมการขนส่งทางบก เตือนผู้ที่นำป้ายแดงปลอมไปติดรถ อาจมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญาฐานปลอมเอกสารราชการหรือใช้เอกสารราชการปลอม มีโทษถึงขั้นจำคุก ตั้งแต่ 6 เดือน - 5 ปี ปรับตั้งแต่ 1,000 -10,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
สำหรับ “ป้ายแดง” เป็นเครื่องหมายพิเศษที่กรมการขนส่งทางบกออกให้แก่บริษัทตัวแทนจำหน่ายรถสำหรับใช้ติดรถเพื่อขายหรือเพื่อซ่อมแซมเท่านั้น ซึ่งแต่ละบริษัทตัวแทนจำหน่ายรถจะมีป้ายแดงหมุนเวียน และต้องใช้คู่กับสมุดคู่มือประจำรถ อีกทั้งการใช้ป้ายแดงต้องได้รับอนุญาตจากกรมการขนส่งทางบกเท่านั้น
สำหรับประชาชนผู้ซื้อรถใหม่สามารถตรวจความถูกต้องของป้ายแดงได้ โดยลักษณะของป้ายแดงจะแบ่งออกเป็นสองบรรทัด บรรทัดบนเป็นตัวอักษรบอกหมวดนำหน้าหมายเลขเครื่องหมายพิเศษ และระหว่างตัวอักษรบอกหมวดกับหมายเลขเครื่องหมายพิเศษ มีขีดตามทางยาวคั่นกลาง บรรทัดล่างเป็นตัวอักษรบอกชื่อจังหวัด นอกจากนี้ ตัวแผ่นป้ายแดงต้องมีตัวย่อนูน ขส ที่มุมด้านล่างขวา มีลายน้ำตราเครื่องหมายราชการกรมการขนส่งทางบก (รูปมาตุลีเทพบุตรขับรถเทียมม้า) ปรากฏในแผ่นป้ายทะเบียนรถ ซึ่งเป็นลักษณะเฉพาะที่กำหนดไว้ ทั้งนี้ ผู้ใช้รถยนต์ป้ายแดงต้องจดบันทึกข้อมูลการใช้รถลงในสมุดคู่มือประจำรถเสมอ ข้อมูลดังกล่าวได้แก่ ชื่อ-นามสกุลผู้ขับ ชื่อยี่ห้อรถยนต์ หมายเลขตัวรถหมายเลขเครื่องยนต์ ความประสงค์ในการใช้รถ วัน/เดือน/ปี รวมถึงระยะเวลาที่นำรถไปใช้
ทั้งรี้ ขอแนะผู้ซื้อรถตรวจสอบจำนวนวันการใช้รถขณะติดป้ายแดงต้องไม่เกิน 30 วัน นับจากวันรับรถ แล้วให้เร่งดำเนินการจดทะเบียนให้ถูกต้องตามกฎหมาย เพื่อป้องกันปัญหากรณีถูกโจรกรรมซึ่งยากต่อการติดตามตรวจสอบ ทั้งนี้ หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับป้ายแดง หรือการจดทะเบียนรถ สามารถติดต่อได้ที่ สายด่วนกรมการขนส่งทางบก 1584 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง