Griffith Foods SEA เรียนรู้แนวทางเกษตรฟื้นฟูร่วมกับคู่ค้า เพื่อส่งเสริมระบบอาหารที่ยั่งยืน

เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2569 คณะผู้บริหารบริษัท กริฟฟิทท์ ฟู้ดส์ จำกัด ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (Griffith Foods Limited - SEA) เข้าเยี่ยมชมแปลงสาธิตด้านเกษตรฟื้นฟูของบริษัท สยาม ควอลิตี้ สตาร์ช จำกัด (Siam Quality Starch Co., Ltd.) จังหวัดชัยภูมิ เพื่อเรียนรู้แนวทางการทำเกษตรที่ช่วยฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสนับสนุนการพัฒนาระบบอาหารที่ยั่งยืน โดยสอดคล้องกับ Aspiration ข้อที่ 1 ในเรื่องของการสร้างเครือข่ายระบบอาหารที่ยั่งยืนร่วมกับพันธมิตร (Partnering to Create Sustainable Food System Networks) ภายใต้ 2030 Aspirations ของกริฟฟิทท์ ฟู้ดส์
ข้อมูลเกี่ยวกับ บริษัท กริฟฟิทท์ ฟู้ดส์ (Griffith Foods Limited)
กริฟฟิทท์ ฟู้ดส์ เป็นพันธมิตรระดับโลกด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร ที่ให้บริการพัฒนาผลิตภัณฑ์คุณภาพสูงแก่บริษัทอาหาร ด้วยความเชี่ยวชาญด้านการทำอาหารและการออกแบบผลิตภัณฑ์ตามความต้องการ บริษัทก่อตั้งขึ้นในปี ค.ศ. 1919 และมีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่เมืองอัลซิป รัฐอิลลินอยส์ ประเทศสหรัฐอเมริกา โดยเป็นธุรกิจครอบครัวที่มีชื่อเสียงด้านนวัตกรรมจากความร่วมมือ ภายใต้พันธกิจ “เราผสานความใส่ใจและความสร้างสรรค์เพื่อหล่อเลี้ยงโลก - We Blend Care and Creativity to Nourish the World”
ปัจจุบัน กริฟฟิทท์ ฟู้ดส์ ดำเนินธุรกิจในกว่า 40 ประเทศ ครอบคลุม 6 ทวีป มีพนักงานมากกว่า 5,000 คน รวมถึงเชฟกว่า 40 คน และนักวิทยาศาสตร์ด้านอาหารกว่า 340 คน ที่ทำงานร่วมกันเพื่อพัฒนาโซลูชันที่หล่อเลี้ยงผู้คน โลก และชุมชน ความสามารถด้านผลิตภัณฑ์ของบริษัทครอบคลุมเครื่องปรุงรส ซอส น้ำสลัด ระบบเคลือบอาหาร และโซลูชันโปรตีนทางเลือก โดยมุ่งเน้นกลุ่มธุรกิจหลัก ได้แก่ ธุรกิจบริการอาหาร ผู้ผลิตอาหาร ผู้แปรรูปโปรตีน และธุรกิจค้าปลีก
ข้อมูลเพิ่มเติม: www.griffithfoods.com/apac