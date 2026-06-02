จากการเติบโตของพลังงานแสงอาทิตย์สู่นวัตกรรมพลังงานอัจฉริยะ: ทำไมระบบกักเก็บพลังงานจึงกลายเป็นสมรภูมิถัดไปของอุตสาหกรรม

Solis เตรียมนำเสนอโซลูชันระบบกักเก็บพลังงานแบบครบวงจรในงาน SNEC 2026
ในขณะที่อุตสาหกรรมพลังงานแสงอาทิตย์ทั่วโลกยังคงขยายตัวอย่างต่อเนื่อง จุดสนใจของตลาดกำลังเปลี่ยนผ่านอย่างรวดเร็ว จากเพียงแค่การติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์ (PV) ที่มากขึ้น ไปสู่การแก้ปัญหาที่ใหญ่กว่ามาก:
พลังงานหมุนเวียนจะมีความเสถียร ยืดหยุ่น และสามารถจัดการอย่างชาญฉลาดมากขึ้นได้อย่างไร?
คำตอบของคำถามนี้ ชี้ชัดไปที่การใช้ระบบกักเก็บพลังงาน (Energy Storage)
ข้อมูลจากสำนักงานพลังงานสากล (IEA) ระบุว่า ระบบกักเก็บพลังงานด้วยแบตเตอรี่เป็นหนึ่งในเทคโนโลยีพลังงานที่เติบโตเร็วที่สุดในโลกในปี 2025 โดยมีการติดตั้งใช้งานทั่วโลกถึง 108GW — เพิ่มขึ้นเกือบ 40% เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า ในขณะเดียวกัน อุตสาหกรรมยังเห็นความต้องการที่เร่งตัวขึ้น ซึ่งขับเคลื่อนโดยความต้องการความยืดหยุ่นของโครงข่ายไฟฟ้า ความผันผวนของค่าไฟ การเปลี่ยนผ่านสู่ระบบไฟฟ้า (Electrification) และการเติบโตของการใช้พลังงานที่เกี่ยวข้องกับ AI
ส่งผลให้ระบบกักเก็บพลังงานไม่ได้ถูกมองว่าเป็นเพียงเทคโนโลยีสนับสนุนสำหรับพลังงานแสงอาทิตย์อีกต่อไป แต่กำลังกลายเป็นหัวใจสำคัญของระบบพลังงานยุคใหม่
การเปลี่ยนผ่านนี้คาดว่าจะเป็นหนึ่งในธีมหลักของงาน SNEC PV Power Expo 2026 ซึ่งจะจัดขึ้นที่นครเซี่ยงไฮ้ ระหว่างวันที่ 3-5 มิถุนายน 2026 โดยงานนี้ถือเป็นหนึ่งในแพลตฟอร์มระดับโลกชั้นนำสำหรับนวัตกรรมพลังงานแสงอาทิตย์และระบบกักเก็บพลังงาน
ภายใต้บริบทดังกล่าว Solis จะนำเสนอพอร์ตโฟลิโอระบบกักเก็บพลังงานแบบครบวงจร (All-Scenario) ภายในงาน SNEC ซึ่งครอบคลุมการใช้งานทั้งในระดับที่อยู่อาศัย (Residential) เชิงพาณิชย์และอุตสาหกรรม (C&I) และระดับโรงไฟฟ้า (Utility-scale)
ระบบกักเก็บพลังงานสำหรับที่อยู่อาศัย: การจัดการพลังงานในบ้านที่ชาญฉลาดยิ่งขึ้น
เนื่องจากเจ้าของบ้านให้ความสำคัญกับความเป็นอิสระทางพลังงานและการจัดการพลังงานอัจฉริยะมากขึ้น Solis จึงเตรียมจัดแสดงผลิตภัณฑ์ ดังนี้:
• IntelliHouse 5–16kWh Low Voltage — ระบบกักเก็บพลังงานแรงดันต่ำแบบแยกส่วน (Split) ติดตั้งได้ทั้งแบบแขวนผนังและตั้งพื้น สำหรับที่อยู่อาศัย
• FlexHome 5kWh-L/H — ระบบกักเก็บพลังงานแบบแยกส่วน วางซ้อนกันได้ (Stackable) รองรับแรงดันต่ำ/สูง สำหรับที่อยู่อาศัย
• FlexAIO-EH1P 6kW-6/9kWh & EH3P 20kW-6/9kWh — ระบบกักเก็บพลังงานแรงดันสูงแบบออลอินวัน (All-in-One) วางซ้อนกันได้ สำหรับที่อยู่อาศัย
โซลูชันเหล่านี้ได้รับการออกแบบมาเพื่อรองรับความต้องการด้านพลังงานในที่พักอาศัยที่พัฒนาอย่างต่อเนื่อง โดยเน้นที่การบูรณาการ ความยืดหยุ่น และการโต้ตอบด้านพลังงานภายในบ้านที่ชาญฉลาดยิ่งขึ้น
ระบบกักเก็บพลังงาน C&I: สนับสนุนการเพิ่มประสิทธิภาพพลังงานสำหรับธุรกิจ
ในขณะที่ภาคธุรกิจต้องเผชิญกับต้นทุนค่าไฟฟ้าที่สูงขึ้นและความต้องการความมั่นคงทางพลังงานที่เพิ่มขึ้น ระบบกักเก็บพลังงานระดับ C&I (Commercial & Industrial) จึงมีความสำคัญมากขึ้นเรื่อยๆ สำหรับการลดความต้องการพลังงานไฟฟ้าสูงสุด (Peak Shaving) การสำรองไฟฟ้า และความเสถียรในการดำเนินงาน
ในงาน SNEC 2026 ทาง Solis จะนำเสนอ:
• EverCore 261kWh — ระบบกักเก็บพลังงานระดับ C&I
• FlexCore-ID 261kWh — ระบบกักเก็บพลังงานแบบแยกส่วน วางซ้อนกันได้ สำหรับติดตั้งภายในอาคารระดับ C&I
• FlexCore-OD 253kWh — ระบบกักเก็บพลังงานแบบแยกส่วน วางซ้อนกันได้ สำหรับติดตั้งภายนอกอาคารระดับ C&I
ระบบเหล่านี้ได้รับการออกแบบมาเพื่อรองรับการจัดการพลังงานที่ยืดหยุ่นและมีประสิทธิภาพมากขึ้น ในสถานการณ์เชิงพาณิชย์และอุตสาหกรรมที่มีความซับซ้อน
ระบบกักเก็บพลังงานระดับโรงไฟฟ้า: ขับเคลื่อนความยืดหยุ่นของโครงข่ายไฟฟ้าในอนาคต
สำหรับการใช้งานในระดับโรงไฟฟ้า (Utility-Scale) Solis จะจัดแสดง:
• ConsusPrime — ระบบกักเก็บพลังงานระดับโรงไฟฟ้า
ระบบนี้ได้รับการพัฒนาเพื่อรองรับการบูรณาการพลังงานหมุนเวียนและความยืดหยุ่นฝั่งโครงข่ายไฟฟ้า (Grid-side) โดยเข้ามาตอบโจทย์ความต้องการที่เพิ่มขึ้นด้านการควบคุมความถี่ (Frequency Regulation) การตัดยอดความต้องการไฟฟ้า (Peak Shaving) และการสร้างสมดุลพลังงานขนาดใหญ่
ในขณะที่อุตสาหกรรมกำลังก้าวผ่านจาก “ยุคพลังงานแสงอาทิตย์” ไปสู่ “ยุคพลังงานแสงอาทิตย์ร่วมกับระบบกักเก็บพลังงาน” (Solar-plus-storage era) ระบบกักเก็บพลังงานกำลังกลายมาเป็นส่วนสำคัญแห่งอนาคตของโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานโลก
พบกับ Solis ได้ที่บูธ 5.1H ในงาน SNEC PV Power Expo 2026 เพื่อค้นพบว่า โซลูชันระบบกักเก็บพลังงานแบบบูรณาการกำลังขับเคลื่อนการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานในก้าวต่อไปได้อย่างไร
