เดอะมอลล์ไลฟ์สโตร์ จุดกระแสวันนมโลก ปั้น 'มหัศจรรย์ฟาร์มสุข' สัมผัสโลกเกษตรกรรมกลางห้าง

ในโอกาสวันดื่มนมโลก (World Milk Day) วันที่ 1 มิถุนายน 2569 เดอะมอลล์ไลฟ์สโตร์ ผนึกกำลัง สหกรณ์โคนมหนองโพราชบุรี จำกัด (ในพระบรมราชูปถัมภ์) ไทยประกันชีวิต ส่งกิจกรรม "THE MALL LIFESTORE FUN FARM 2026 มหัศจรรย์ฟาร์มสุข" ยกบรรยากาศฟาร์มแท้ ๆ มาไว้กลางใจเมือง เพื่อตอกย้ำความสำคัญของนมและเกษตรกรไทย ภายใต้แนวคิด "ทุกความสุข เริ่มต้นจากฟาร์มคุณภาพ”
กิจกรรม THE MALL LIFESTORE FUN FARM 2026 มหัศจรรย์ฟาร์มสุข คือการเชื่อมโยงผู้บริโภคกลับสู่ต้นทางของ ‘นม’ ทุกแก้ว ด้วยประสบการณ์ตรง เริ่มตั้งแต่การป้อนอาหารสัตว์ เก็บไข่ และทดลองรีดนมวัวเสมือนจริง ให้เด็ก ๆ ได้เรียนรู้กระบวนการผลิตน้ำนมอย่างสนุกสนาน พร้อมด้วยแลนด์มาร์กกังหันลมยักษ์สูงกว่า 8 เมตร สไลเดอร์ และรถ Mini Tankz ตะลุยรอบฟาร์ม
นอกจากความสนุก ภายในงานยังรวบรวมผลผลิตสดใหม่จากเกษตรกรไทยทั่วประเทศ ตั้งแต่แตงโมสายพันธุ์พิเศษ ทุเรียนพรีเมียม ไปจนถึงข้าวโพดหวานและผักปลอดสาร เพื่อสนับสนุนห่วงโซ่เกษตรกรรมไทยอย่างยั่งยืน
พิเศษ ! วันที่ 1 มิถุนายน ซึ่งเป็นวันดื่มนมโลก เพียงแสดงใบเสร็จจากการใช้จ่ายภายในศูนย์ฯ รับนมหนองโพฟรีทันที รวม 10,000 กล่อง ทุกสาขาเดอะมอลล์ไลฟ์สโตร์ และเดอะมอลล์ โคราช (จำกัด 1 กล่องต่อ 1 ใบเสร็จ)
ร่วมกิจกรรมวันดื่มนมโลก และ กิจกรรมแห่งความสุขสำหรับครอบครัว ได้ที่ เดอะมอลล์ไลฟ์สโตร์ บางแค และ งามวงศ์วาน วันที่ 29 พฤษภาคม – 4 มิถุนายน 2569 และ เดอะมอลล์ไลฟ์สโตร์ ท่าพระ วันที่ 29 มิถุนายน – 5 กรกฎาคม 2569