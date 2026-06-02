ปตท.สผ. มอบเงิน20ล้านบาทสนับสนุนสมาคมกีฬาฟุตบอลฯต่อเนื่องเป็นปีที่ 3

บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) หรือ ปตท.สผ. โดยนางสาวโศภิษฐา โชติช่วงb ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานภาพลักษณ์องค์กร การสื่อสาร และความรู้องค์กร มอบเงินสนับสนุน จำนวน 20 ล้านบาท ต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 แก่สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ โดยมี นายชาญวิทย์ ผลชีวิน อุปนายก สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยฯ เป็นผู้รับมอบเพื่อร่วมส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพนักกีฬาฟุตบอลและบุคลากรทางการกีฬาของไทย และยกระดับวงการฟุตบอลไทยสู่มาตรฐานสากล โดยมีนายเอกพล พลนาวี เลขาธิการสมาคมฯ และนายบัณฑิต พัฒนศักดิ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานบำรุงรักษาและความมั่นคงระบบ ปตท.สผ. เข้าร่วมในพิธี ซึ่งจัดขึ้น ณ ศูนย์เอนเนอร์ยี่คอมเพล็กซ์ กรุงเทพฯ
การสนับสนุนดังกล่าว เป็นไปตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเพื่อสนับสนุนสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยฯ ตั้งแต่ปี 2567-2570 รวมมูลค่าการสนับสนุนทั้งสิ้น 80 ล้านบาท