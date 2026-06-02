โรงกำจัดขยะผลิตไฟฟ้าหนองแขมแห่งที่2พร้อมCOD เชื่อมระบบจ่ายไฟ35เมกะวัตต์เข้าสู่กริด

โรงกำจัดขยะผลิตไฟฟ้าหนองแขม แห่งที่ 2 ขนาดไม่น้อยกว่า 1,000 ตันต่อวัน พร้อมเดินเครื่องเชื่อมต่อระบบไฟฟ้าจ่ายไฟฟ้า 35เมกะวัตต์เข้าสู่ระบบ ด้วยเทคโนโลยี Waste-to-Energy ในการเปลี่ยนขยะมูลฝอยให้เป็นพลังงานสะอาด เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาเมืองอย่างยั่งยืน
นายเหอ หนิง ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ซีแอนด์จี เอ็นไวรอนเมนทอล โปรเท็คชั่น (ประเทศไทย) จำกัด เปิดเผยว่า โครงการกำจัดมูลฝอยด้วยวิธีการเผาไหม้เพื่อผลิตพลังงานไฟฟ้า ขนาดไม่น้อยกว่า 1,000 ตันต่อวัน ที่ศูนย์กำจัดมูลฝอยหนองแขม ได้ดำเนินการเชื่อมต่อระบบไฟฟ้า First Synchronization แสดงความพร้อมของระบบงานทั้งหมด ตั้งแต่กระบวนการกำจัดขยะ การผลิตพลังงานไฟฟ้า ไปจนถึงการเชื่อมต่อโครงข่ายไฟฟ้าภายใต้สัญญาซื้อขายไฟฟ้า (PPA) กับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) 35เมกะวัตต์จ่ายไฟผ่านระบบสายส่งแรงดันไฟฟ้า 115 กิโลโวลต์ และสถานีไฟฟ้าย่อยทวีวัฒนา ของการไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) ส่งพลังงานไฟฟ้าสะอาดเข้าสู่ระบบโครงข่ายไฟฟ้า (National Power Grid) อย่างเป็นรูปธรรม
โครงการแห่งนี้นับเป็นโครงการกำจัดมูลฝอยด้วยวิธีการเผาไหม้เพื่อผลิตพลังงานไฟฟ้าแห่งที่ 2 ของบริษัทฯ ต่อเนื่องจากโครงการต้นแบบขนาด 500 ตันต่อวัน ซึ่งเปิดดำเนินการมาแล้วกว่า 10 ปี โดยถือเป็นหนึ่งในโครงสร้างพื้นฐานด้านสิ่งแวดล้อมที่สำคัญของกรุงเทพมหานคร ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการขยะมูลฝอย ลดปริมาณขยะที่ต้องนำไปฝังกลบ และสร้างมูลค่าเพิ่มจากของเสียผ่านการผลิตพลังงานหมุนเวียน (Waste-to-Energy) เพื่อเสริมความมั่นคงทางพลังงานของประเทศ
นายเหอ หนิง กล่าวว่าโครงการกำจัดมูลฝอยด้วยวิธีการเผาไหม้เพื่อผลิตพลังงานไฟฟ้า ณ ศูนย์กำจัดมูลฝอยหนองแขม กรุงเทพมหานคร มีขีดความสามารถในการกำจัดขยะไม่น้อยกว่า 1,000 ตันต่อวัน (รองรับขยะสูงสุด 1,600 ตันต่อวัน) ดำเนินงานภายใต้รูปแบบการร่วมลงทุนระหว่างภาครัฐและเอกชน (BOT) เพื่อยกระดับประสิทธิภาพการจัดการขยะมูลฝอยของกรุงเทพมหานครให้เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และสร้างประโยชน์ด้านพลังงานควบคู่กันไปจาก “ขยะ” สู่ “พลังงานสะอาด”