Security Pitch ผู้นำนวัตกรรมความมั่นคงปลอดภัยไทย จับมือ Aljazeera Falcons ซาอุดีอาระเบีย ดันนวัตกรรมไทยบุกตะวันออกกลาง

เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2569 - นายปกรณ์ ทองจีน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ซีเคียวริตี้ พิทช์ จำกัด ( Security Pitch ) ผู้พัฒนาเทคโนโลยีด้านความมั่นคงปลอดภัยชั้นนำของประเทศไทย ได้ลงนามความร่วมมือ (MOU) ร่วมกับ Mr. Naif Majdali ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท อัลจาซีรา ฟอลคอนส์ จำกัด (Aljazeera Falcons LLC - JFCO) ประเทศซาอุดีอาระเบีย ผู้พัฒนาโซลูชันด้านระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) อากาศยานไร้คนขับ (UAV) และเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ร่วมกับข้อมูลภูมิสารสนเทศ (GeoAI) โดยได้รับเกียรติจาก H.E. Mr. Osama Kokandy ประธาน สภาธุรกิจซาอุดีอาระเบีย-ไทย ร่วมเป็นพยานณ กรุงเทพฯ
การลงนามความร่วมมือในครั้งนี้ เป็นการผลักดันการบูรณาการเทคโนโลยีที่เป็นความเชี่ยวชาญของทั้งสองฝ่ายเพื่อยกระดับและต่อยอดเชิงธุรกิจในประเทศไทยและซาอุดีอาระเบีย ตลอดจนการขยายศักยภาพของเทคโนโลยีไปสู่ประเทศอื่นๆ
นอกจากนี้ ผู้บริหารของทั้งสองฝ่ายได้หารือเกี่ยวกับความสำเร็จของการนำเทคโนโลยีที่บริษัท ซีเคียวริตี้ พิทช์ ( Security Pitch ) พัฒนาขึ้นและได้มีการนำไปใช้พัฒนาโครงการต่าง ๆ ของทั้งภาครัฐและเอกชนรวมถึงเมืองอัจฉริยะ ( Smart City ) ในประเทศไทยตลอดจนได้ร่วมกันวางแผนทิศทางการพัฒนาที่สอดคล้องกับความต้องการโซลูชันด้านความมั่นคงปลอดภัยที่สูงขึ้นอย่างต่อเนื่องของทั้งสองประเทศ
ภายหลังการหารือ H.E. Mr. Osama Kokandy และ Mr. Naif Majdali ได้เยี่ยมชมนวัตกรรมต่าง ๆ ที่บริษัท Security Pitch เป็นผู้พัฒนา ตลอดจน Police Cyborg 1.0 ที่สร้างชื่อเสียงในระดับนานาชาติ และระบบภายในห้องศูนย์บัญชาการความมั่นคงปลอดภัยแบบบูรณาการ (Converged Security Operations Center- CSOC) ของ Security Pitch
นายปกรณ์ ทองจีน Co-Founder & CEO บริษัทซีเคียวริตี้ พิทช์ เปิดเผยว่า “เราได้เดินทางไปเยือนประเทศซาอุดีอาระเบียหลายครั้ง เนื่องจากเล็งเห็นโอกาสและศักยภาพในการเติบโตด้านเทคโนโลยี และได้มีการหารือด้านธุรกิจกับ Aljazeera Falcons LLC - JFCO มาอย่างต่อเนื่อง ครั้งนี้เป็นโอกาสที่ดีอย่างยิ่งที่เราได้มาพบกันที่ประเทศไทยและลงนามตกลงความร่วมมืออย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งเป็นบทพิสูจน์ว่า เทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านความมั่นคงปลอดภัยแบบบูรณาการ ( Converged Security ) ฝีมือคนไทยได้รับการยอมรับในระดับสากล ความร่วมมือนี้จะช่วยตอบโจทย์ในการสร้างระบบนิเวศเมืองอัจฉริยะที่ปลอดภัยและยั่งยืนในภูมิภาคตะวันออกกลางอีกด้วย”
สำหรับบริษัท ซีเคียวริตี้ พิทช์ ( Security Pitch ) คือผู้นำด้านการพัฒนาและให้บริการด้าน Security & Privacy ที่ขับเคลื่อนด้วย AI แบบครบวงจร ( Converged Security ) โดยเชื่อมโยงทั้งการบริหารจัดการการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA) ความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ (Cybersecurity) และความปลอดภัยทางกายภาพ (Physical Security) เข้าไว้ด้วยกัน ภายใต้ผลิตภัณฑ์หลัก ได้แก่ OneFence, OneForce และ OneLife ซึ่งรองรับการใช้งานในองค์กรรัฐ เอกชน เมืองอัจฉริยะ และภาคประชาชนนอกจากนี้ Security Pitch ยังเป็นผู้พัฒนา Police Cyborgนวัตกรรมตำรวจอัจฉริยะที่ได้สร้างชื่อเสียงในระดับนานาชาติ โดยปัจจุบันอยู่ระหว่างการพัฒนา Police Cyborg 2.0 และเตรียมเปิดตัวในอนาคตอันใกล้ สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ https://securitypitch.com
สรุปประเด็นสำคัญ (Key Highlights)
• Security Pitch ร่วมมือระดับสากล: บริษัท ซีเคียวริตี้ พิทช์ จำกัด (Security Pitch) ผู้นำนวัตกรรมความมั่นคงปลอดภัยของไทย ลงนามความร่วมมือ (MOU) กับ Aljazeera Falcons LLC (JFCO) จากซาอุดีอาระเบีย เพื่อผสานเทคโนโลยี ขยายตลาดสู่ตะวันออกกลาง
• โชว์นวัตกรรมฝีมือคนไทย: Security Pitch ได้โชว์ Police Cyborg และโชว์ศักยภาพระบบศูนย์บัญชาการความมั่นคงปลอดภัยแบบบูรณาการ (Converged Security Operations Center – CSOC) ยกระดับการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ (Smart City) ทั้งในไทยและต่างประเทศ
• ผู้นำเทคโนโลยี Security & Privacy ครบวงจร: บริษัท ซีเคียวริตี้ พิทช์ จำกัด (Security Pitch) ขับเคลื่อนความปลอดภัยยุคดิจิทัลด้วย AI ทั้ง Cybersecurity & Physical Security ผ่าน 3 ผลิตภัณฑ์หลัก ได้แก่ OneFence, OneForce และ OneLife
• จับตา "Police Cyborg 2.0": ต่อยอดความสำเร็จของนวัตกรรมตำรวจอัจฉริยะที่ได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติ เตรียมเปิดตัวเวอร์ชัน 2.0 ในอนาคตอันใกล้