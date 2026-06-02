เอสซีจี จับมือ FPT ยกระดับศักยภาพองค์กรและอุตสาหกรรมด้วย AI และดิจิทัลเทคโนโลยี

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์

เอสซีจี ผู้นำธุรกิจในภูมิภาคอาเซียน ร่วมกับ FPT บริษัทเทคโนโลยีระดับโลก ลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) เพื่อศึกษาและพัฒนานวัตกรรมปัญญาประดิษฐ์ (AI) เจเนอเรชันใหม่ พร้อมเร่งขับเคลื่อน Digital Transformation เพื่อเสริมศักยภาพการดำเนินธุรกิจของเอสซีจี ครอบคลุมทุกกลุ่มธุรกิจและการดำเนินงานหลัก

ความร่วมมือครั้งนี้มุ่งยกระดับการดำเนินงานของเอสซีจีผ่านการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี AI และแพลตฟอร์มดิจิทัลอัจฉริยะ อาทิ ระบบปฏิบัติการที่ขับเคลื่อนด้วย AI (AI-Driven Operations) แพลตฟอร์มองค์กรอัจฉริยะ (Intelligent Enterprise Platform) และการพัฒนาระบบ ERP ยุคใหม่ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงาน เสริมความคล่องตัวทางธุรกิจ และสนับสนุนการเติบโตอย่างยั่งยืนในระยะยาว

ผู้บริหารภาคธุรกิจไทย-เวียดนาม ร่วมแลกเปลี่ยนข้อตกลงความร่วมมือทวิภาคีเชิงยุทธศาสตร์ ณ กรุงเทพฯ ในโอกาสการเยือนไทยอย่างเป็นทางการของนายโต เลิม (To Lam) เลขาธิการใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์และประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม
นายเลวี่ เหงียน (Levi Nguyen) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร FPT ประเทศไทย และ FPT ไต้หวัน ภายใต้ FPT Corporation กล่าวว่า “AI กำลังเข้ามาเปลี่ยนนิยามของการดำเนินงาน การสร้างนวัตกรรม และการแข่งขันขององค์กรในยุคเศรษฐกิจดิจิทัล FPT มุ่งมั่นเป็นพันธมิตรด้าน AI และ Digital Transformation ระดับโลก เพื่อสนับสนุนให้องค์กรสามารถสร้างการดำเนินงานที่ชาญฉลาด ยืดหยุ่น และพร้อมสำหรับอนาคต เราเชื่อว่าความร่วมมือกับเอสซีจีในครั้งนี้จะช่วยเร่งสร้างนวัตกรรม ยกระดับความยั่งยืน และผลักดันการเติบโตระยะยาวผ่านการขับเคลื่อนองค์กรด้วยข้อมูลและเทคโนโลยีดิจิทัลในระดับภูมิภาค”

นายธรรมศักดิ์ เศรษฐอุดม กรรมการผู้จัดการใหญ่ เอสซีจี กล่าวว่า “เอสซีจีกำลังเร่งขับเคลื่อนองค์กรจาก Data-Driven Organization ไปสู่ AI-Driven Enterprise โดยมุ่งนำเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ หุ่นยนต์ และระบบอัตโนมัติ (Artificial Intelligence, Robotics & Automation) มาประยุกต์ใช้ในกระบวนการดำเนินงานหลัก เพื่อยกระดับประสิทธิภาพ เพิ่มความคล่องตัวทางธุรกิจ และสร้างคุณค่าเพิ่มในทุกกลุ่มธุรกิจของเอสซีจี ปัจจุบัน เอสซีจีได้เริ่มพัฒนา Agentic AI หรือ AI Agent เพื่อยกระดับกระบวนการทำงานให้มีความรวดเร็ว แม่นยำ และชาญฉลาดยิ่งขึ้น โดยความร่วมมือกับ FPT ในครั้งนี้ จะช่วยผสานความเชี่ยวชาญด้านอุตสาหกรรมของเอสซีจีเข้ากับศักยภาพด้านเทคโนโลยีดิจิทัลระดับโลกของ FPT เพื่อเร่งพัฒนา AI Solutions ที่สามารถนำไปใช้งานจริงและต่อยอดได้ในวงกว้าง พร้อมเสริมขีดความสามารถการแข่งขันขององค์กรในระยะยาว”

นายเหงียน วัน โคอา (Nguyen Van Khoa) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร FPT Corporation เปิดเผยว่า ในปัจจุบันองค์กรธุรกิจชั้นนำระดับภูมิภาคต่างเดินหน้าสร้างพันธมิตรกับ FPT ในการขับเคลื่อน AI Transformation ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงแนวโน้มที่เติบโตอย่างก้าวกระโดดในการนำเทคโนโลยี AI เข้าไปใช้ในระบบการผลิต การดำเนินงาน และฟังก์ชันทางธุรกิจต่างๆ สำหรับ FPT แล้ว ความท้าทายที่แท้จริงไม่ได้อยู่ที่การเข้าถึงเทคโนโลยี แต่คือการนำ AI เข้าไปประยุกต์ใช้ใน “กระบวนการที่ถูกต้อง (Right Processes) ด้วยบุคลากรที่เหมาะสม (Right People) และภายใต้โมเดลการกำกับดูแลที่แม่นยำ (Right Governance Model)” เพื่อสร้างมูลค่าทางธุรกิจที่เกิดขึ้นจริง ด้วยเหตุนี้ FPT จึงได้พัฒนา CASAN ซึ่งเป็นกรอบแนวคิดความสามารถด้าน AI 5 ระดับ เพื่อช่วยให้องค์กรมี roadmap ที่ชัดเจนในการทำ AI Transformation ตั้งแต่ขั้นเริ่มต้นศึกษา ไปจนถึงการยกระดับให้ AI กลายเป็นขีดความสามารถหลักขององค์กร FPT มุ่งมั่นไม่เพียงแต่จะขยายการใช้งาน AI ในภาคเศรษฐกิจสำคัญๆ แต่ยังพร้อมที่จะมีส่วนร่วมในการพัฒนาโมเดลการเปลี่ยนผ่านสู่ AI ในระดับมหภาค เพื่อสร้างผลลัพธ์ที่สามารถวัดผลและขยายผลได้

ผู้บริหาร FPT (นายเหงียน วัน โคอา) และ SCG (นายธรรมศักดิ์ เศรษฐอุดม) ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) เชิงยุทธศาสตร์ ณ กรุงเทพฯ มุ่งยกระดับภาคอุตสาหกรรมด้วยเทคโนโลยี AI
ความร่วมมือดังกล่าวครอบคลุมการศึกษาและบูรณาการเทคโนโลยี AI, Cloud, IoT และ Data Governance เข้ากับระบบองค์กร เพื่อรองรับการดำเนินงานที่มีความยืดหยุ่น เชื่อมโยง และสามารถขยายผลได้ในอนาคต ทั้งยังสะท้อนวิสัยทัศน์ของเอสซีจีในการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลมาเป็นกลไกสำคัญในการยกระดับขีดความสามารถการแข่งขัน พร้อมขับเคลื่อนองค์กรสู่การเป็น Intelligent Enterprise รองรับการเปลี่ยนแปลงของโลกธุรกิจในอนาคต

ภายใต้ความร่วมมือครั้งนี้ ทั้งสององค์กรจะร่วมศึกษาและพัฒนาโอกาสทางธุรกิจในด้านยุทธศาสตร์สำคัญ ได้แก่

• การปรับโฉมภาคอุตสาหกรรมด้วย AI (AI-Driven Industrial Transformation)

• แพลตฟอร์มดิจิทัลและระบบการดำเนินงานแบบบูรณาการ (Digital Platform & Integrated Operations)

• การยกระดับองค์กรสู่ Digital Transformation และ Process Excellence

• โครงสร้างพื้นฐานดิจิทัล ความปลอดภัยทางไซเบอร์ และการกำกับดูแลข้อมูล (Digital Infrastructure, Security & Governance)

ทั้งนี้ FPT ยังเป็นหนึ่งในผู้ร่วมก่อตั้งหอการค้าเวียดนาม-ไทย (VietCham Thailand) ซึ่งตอกย้ำบทบาทในฐานะพันธมิตรด้านดิจิทัลทรานส์ฟอร์เมชันที่ได้รับความไว้วางใจจากองค์กรชั้นนำของไทย และสะท้อนถึงความร่วมมือด้านเทคโนโลยีและธุรกิจที่แน่นแฟ้นยิ่งขึ้นระหว่างประเทศไทยและเวียดนาม ท่ามกลางการเติบโตอย่างรวดเร็วของเศรษฐกิจดิจิทัลในภูมิภาค
