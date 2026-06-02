เอสซีจี จับมือ FPT ยกระดับศักยภาพองค์กรและอุตสาหกรรมด้วย AI และดิจิทัลเทคโนโลยี

เอสซีจี ผู้นำธุรกิจในภูมิภาคอาเซียน ร่วมกับ FPT บริษัทเทคโนโลยีระดับโลก ลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) เพื่อศึกษาและพัฒนานวัตกรรมปัญญาประดิษฐ์ (AI) เจเนอเรชันใหม่ พร้อมเร่งขับเคลื่อน Digital Transformation เพื่อเสริมศักยภาพการดำเนินธุรกิจของเอสซีจี ครอบคลุมทุกกลุ่มธุรกิจและการดำเนินงานหลัก
ความร่วมมือครั้งนี้มุ่งยกระดับการดำเนินงานของเอสซีจีผ่านการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี AI และแพลตฟอร์มดิจิทัลอัจฉริยะ อาทิ ระบบปฏิบัติการที่ขับเคลื่อนด้วย AI (AI-Driven Operations) แพลตฟอร์มองค์กรอัจฉริยะ (Intelligent Enterprise Platform) และการพัฒนาระบบ ERP ยุคใหม่ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงาน เสริมความคล่องตัวทางธุรกิจ และสนับสนุนการเติบโตอย่างยั่งยืนในระยะยาว
นายเลวี่ เหงียน (Levi Nguyen) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร FPT ประเทศไทย และ FPT ไต้หวัน ภายใต้ FPT Corporation กล่าวว่า “AI กำลังเข้ามาเปลี่ยนนิยามของการดำเนินงาน การสร้างนวัตกรรม และการแข่งขันขององค์กรในยุคเศรษฐกิจดิจิทัล FPT มุ่งมั่นเป็นพันธมิตรด้าน AI และ Digital Transformation ระดับโลก เพื่อสนับสนุนให้องค์กรสามารถสร้างการดำเนินงานที่ชาญฉลาด ยืดหยุ่น และพร้อมสำหรับอนาคต เราเชื่อว่าความร่วมมือกับเอสซีจีในครั้งนี้จะช่วยเร่งสร้างนวัตกรรม ยกระดับความยั่งยืน และผลักดันการเติบโตระยะยาวผ่านการขับเคลื่อนองค์กรด้วยข้อมูลและเทคโนโลยีดิจิทัลในระดับภูมิภาค”
นายธรรมศักดิ์ เศรษฐอุดม กรรมการผู้จัดการใหญ่ เอสซีจี กล่าวว่า “เอสซีจีกำลังเร่งขับเคลื่อนองค์กรจาก Data-Driven Organization ไปสู่ AI-Driven Enterprise โดยมุ่งนำเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ หุ่นยนต์ และระบบอัตโนมัติ (Artificial Intelligence, Robotics & Automation) มาประยุกต์ใช้ในกระบวนการดำเนินงานหลัก เพื่อยกระดับประสิทธิภาพ เพิ่มความคล่องตัวทางธุรกิจ และสร้างคุณค่าเพิ่มในทุกกลุ่มธุรกิจของเอสซีจี ปัจจุบัน เอสซีจีได้เริ่มพัฒนา Agentic AI หรือ AI Agent เพื่อยกระดับกระบวนการทำงานให้มีความรวดเร็ว แม่นยำ และชาญฉลาดยิ่งขึ้น โดยความร่วมมือกับ FPT ในครั้งนี้ จะช่วยผสานความเชี่ยวชาญด้านอุตสาหกรรมของเอสซีจีเข้ากับศักยภาพด้านเทคโนโลยีดิจิทัลระดับโลกของ FPT เพื่อเร่งพัฒนา AI Solutions ที่สามารถนำไปใช้งานจริงและต่อยอดได้ในวงกว้าง พร้อมเสริมขีดความสามารถการแข่งขันขององค์กรในระยะยาว”
นายเหงียน วัน โคอา (Nguyen Van Khoa) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร FPT Corporation เปิดเผยว่า ในปัจจุบันองค์กรธุรกิจชั้นนำระดับภูมิภาคต่างเดินหน้าสร้างพันธมิตรกับ FPT ในการขับเคลื่อน AI Transformation ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงแนวโน้มที่เติบโตอย่างก้าวกระโดดในการนำเทคโนโลยี AI เข้าไปใช้ในระบบการผลิต การดำเนินงาน และฟังก์ชันทางธุรกิจต่างๆ สำหรับ FPT แล้ว ความท้าทายที่แท้จริงไม่ได้อยู่ที่การเข้าถึงเทคโนโลยี แต่คือการนำ AI เข้าไปประยุกต์ใช้ใน “กระบวนการที่ถูกต้อง (Right Processes) ด้วยบุคลากรที่เหมาะสม (Right People) และภายใต้โมเดลการกำกับดูแลที่แม่นยำ (Right Governance Model)” เพื่อสร้างมูลค่าทางธุรกิจที่เกิดขึ้นจริง ด้วยเหตุนี้ FPT จึงได้พัฒนา CASAN ซึ่งเป็นกรอบแนวคิดความสามารถด้าน AI 5 ระดับ เพื่อช่วยให้องค์กรมี roadmap ที่ชัดเจนในการทำ AI Transformation ตั้งแต่ขั้นเริ่มต้นศึกษา ไปจนถึงการยกระดับให้ AI กลายเป็นขีดความสามารถหลักขององค์กร FPT มุ่งมั่นไม่เพียงแต่จะขยายการใช้งาน AI ในภาคเศรษฐกิจสำคัญๆ แต่ยังพร้อมที่จะมีส่วนร่วมในการพัฒนาโมเดลการเปลี่ยนผ่านสู่ AI ในระดับมหภาค เพื่อสร้างผลลัพธ์ที่สามารถวัดผลและขยายผลได้
ความร่วมมือดังกล่าวครอบคลุมการศึกษาและบูรณาการเทคโนโลยี AI, Cloud, IoT และ Data Governance เข้ากับระบบองค์กร เพื่อรองรับการดำเนินงานที่มีความยืดหยุ่น เชื่อมโยง และสามารถขยายผลได้ในอนาคต ทั้งยังสะท้อนวิสัยทัศน์ของเอสซีจีในการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลมาเป็นกลไกสำคัญในการยกระดับขีดความสามารถการแข่งขัน พร้อมขับเคลื่อนองค์กรสู่การเป็น Intelligent Enterprise รองรับการเปลี่ยนแปลงของโลกธุรกิจในอนาคต
ภายใต้ความร่วมมือครั้งนี้ ทั้งสององค์กรจะร่วมศึกษาและพัฒนาโอกาสทางธุรกิจในด้านยุทธศาสตร์สำคัญ ได้แก่
• การปรับโฉมภาคอุตสาหกรรมด้วย AI (AI-Driven Industrial Transformation)
• แพลตฟอร์มดิจิทัลและระบบการดำเนินงานแบบบูรณาการ (Digital Platform & Integrated Operations)
• การยกระดับองค์กรสู่ Digital Transformation และ Process Excellence
• โครงสร้างพื้นฐานดิจิทัล ความปลอดภัยทางไซเบอร์ และการกำกับดูแลข้อมูล (Digital Infrastructure, Security & Governance)
ทั้งนี้ FPT ยังเป็นหนึ่งในผู้ร่วมก่อตั้งหอการค้าเวียดนาม-ไทย (VietCham Thailand) ซึ่งตอกย้ำบทบาทในฐานะพันธมิตรด้านดิจิทัลทรานส์ฟอร์เมชันที่ได้รับความไว้วางใจจากองค์กรชั้นนำของไทย และสะท้อนถึงความร่วมมือด้านเทคโนโลยีและธุรกิจที่แน่นแฟ้นยิ่งขึ้นระหว่างประเทศไทยและเวียดนาม ท่ามกลางการเติบโตอย่างรวดเร็วของเศรษฐกิจดิจิทัลในภูมิภาค
ความร่วมมือครั้งนี้มุ่งยกระดับการดำเนินงานของเอสซีจีผ่านการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี AI และแพลตฟอร์มดิจิทัลอัจฉริยะ อาทิ ระบบปฏิบัติการที่ขับเคลื่อนด้วย AI (AI-Driven Operations) แพลตฟอร์มองค์กรอัจฉริยะ (Intelligent Enterprise Platform) และการพัฒนาระบบ ERP ยุคใหม่ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงาน เสริมความคล่องตัวทางธุรกิจ และสนับสนุนการเติบโตอย่างยั่งยืนในระยะยาว
นายเลวี่ เหงียน (Levi Nguyen) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร FPT ประเทศไทย และ FPT ไต้หวัน ภายใต้ FPT Corporation กล่าวว่า “AI กำลังเข้ามาเปลี่ยนนิยามของการดำเนินงาน การสร้างนวัตกรรม และการแข่งขันขององค์กรในยุคเศรษฐกิจดิจิทัล FPT มุ่งมั่นเป็นพันธมิตรด้าน AI และ Digital Transformation ระดับโลก เพื่อสนับสนุนให้องค์กรสามารถสร้างการดำเนินงานที่ชาญฉลาด ยืดหยุ่น และพร้อมสำหรับอนาคต เราเชื่อว่าความร่วมมือกับเอสซีจีในครั้งนี้จะช่วยเร่งสร้างนวัตกรรม ยกระดับความยั่งยืน และผลักดันการเติบโตระยะยาวผ่านการขับเคลื่อนองค์กรด้วยข้อมูลและเทคโนโลยีดิจิทัลในระดับภูมิภาค”
นายธรรมศักดิ์ เศรษฐอุดม กรรมการผู้จัดการใหญ่ เอสซีจี กล่าวว่า “เอสซีจีกำลังเร่งขับเคลื่อนองค์กรจาก Data-Driven Organization ไปสู่ AI-Driven Enterprise โดยมุ่งนำเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ หุ่นยนต์ และระบบอัตโนมัติ (Artificial Intelligence, Robotics & Automation) มาประยุกต์ใช้ในกระบวนการดำเนินงานหลัก เพื่อยกระดับประสิทธิภาพ เพิ่มความคล่องตัวทางธุรกิจ และสร้างคุณค่าเพิ่มในทุกกลุ่มธุรกิจของเอสซีจี ปัจจุบัน เอสซีจีได้เริ่มพัฒนา Agentic AI หรือ AI Agent เพื่อยกระดับกระบวนการทำงานให้มีความรวดเร็ว แม่นยำ และชาญฉลาดยิ่งขึ้น โดยความร่วมมือกับ FPT ในครั้งนี้ จะช่วยผสานความเชี่ยวชาญด้านอุตสาหกรรมของเอสซีจีเข้ากับศักยภาพด้านเทคโนโลยีดิจิทัลระดับโลกของ FPT เพื่อเร่งพัฒนา AI Solutions ที่สามารถนำไปใช้งานจริงและต่อยอดได้ในวงกว้าง พร้อมเสริมขีดความสามารถการแข่งขันขององค์กรในระยะยาว”
นายเหงียน วัน โคอา (Nguyen Van Khoa) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร FPT Corporation เปิดเผยว่า ในปัจจุบันองค์กรธุรกิจชั้นนำระดับภูมิภาคต่างเดินหน้าสร้างพันธมิตรกับ FPT ในการขับเคลื่อน AI Transformation ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงแนวโน้มที่เติบโตอย่างก้าวกระโดดในการนำเทคโนโลยี AI เข้าไปใช้ในระบบการผลิต การดำเนินงาน และฟังก์ชันทางธุรกิจต่างๆ สำหรับ FPT แล้ว ความท้าทายที่แท้จริงไม่ได้อยู่ที่การเข้าถึงเทคโนโลยี แต่คือการนำ AI เข้าไปประยุกต์ใช้ใน “กระบวนการที่ถูกต้อง (Right Processes) ด้วยบุคลากรที่เหมาะสม (Right People) และภายใต้โมเดลการกำกับดูแลที่แม่นยำ (Right Governance Model)” เพื่อสร้างมูลค่าทางธุรกิจที่เกิดขึ้นจริง ด้วยเหตุนี้ FPT จึงได้พัฒนา CASAN ซึ่งเป็นกรอบแนวคิดความสามารถด้าน AI 5 ระดับ เพื่อช่วยให้องค์กรมี roadmap ที่ชัดเจนในการทำ AI Transformation ตั้งแต่ขั้นเริ่มต้นศึกษา ไปจนถึงการยกระดับให้ AI กลายเป็นขีดความสามารถหลักขององค์กร FPT มุ่งมั่นไม่เพียงแต่จะขยายการใช้งาน AI ในภาคเศรษฐกิจสำคัญๆ แต่ยังพร้อมที่จะมีส่วนร่วมในการพัฒนาโมเดลการเปลี่ยนผ่านสู่ AI ในระดับมหภาค เพื่อสร้างผลลัพธ์ที่สามารถวัดผลและขยายผลได้
ความร่วมมือดังกล่าวครอบคลุมการศึกษาและบูรณาการเทคโนโลยี AI, Cloud, IoT และ Data Governance เข้ากับระบบองค์กร เพื่อรองรับการดำเนินงานที่มีความยืดหยุ่น เชื่อมโยง และสามารถขยายผลได้ในอนาคต ทั้งยังสะท้อนวิสัยทัศน์ของเอสซีจีในการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลมาเป็นกลไกสำคัญในการยกระดับขีดความสามารถการแข่งขัน พร้อมขับเคลื่อนองค์กรสู่การเป็น Intelligent Enterprise รองรับการเปลี่ยนแปลงของโลกธุรกิจในอนาคต
ภายใต้ความร่วมมือครั้งนี้ ทั้งสององค์กรจะร่วมศึกษาและพัฒนาโอกาสทางธุรกิจในด้านยุทธศาสตร์สำคัญ ได้แก่
• การปรับโฉมภาคอุตสาหกรรมด้วย AI (AI-Driven Industrial Transformation)
• แพลตฟอร์มดิจิทัลและระบบการดำเนินงานแบบบูรณาการ (Digital Platform & Integrated Operations)
• การยกระดับองค์กรสู่ Digital Transformation และ Process Excellence
• โครงสร้างพื้นฐานดิจิทัล ความปลอดภัยทางไซเบอร์ และการกำกับดูแลข้อมูล (Digital Infrastructure, Security & Governance)
ทั้งนี้ FPT ยังเป็นหนึ่งในผู้ร่วมก่อตั้งหอการค้าเวียดนาม-ไทย (VietCham Thailand) ซึ่งตอกย้ำบทบาทในฐานะพันธมิตรด้านดิจิทัลทรานส์ฟอร์เมชันที่ได้รับความไว้วางใจจากองค์กรชั้นนำของไทย และสะท้อนถึงความร่วมมือด้านเทคโนโลยีและธุรกิจที่แน่นแฟ้นยิ่งขึ้นระหว่างประเทศไทยและเวียดนาม ท่ามกลางการเติบโตอย่างรวดเร็วของเศรษฐกิจดิจิทัลในภูมิภาค