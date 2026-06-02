PTTGC-GGCเซ็นต่อสัญญาเงินกู้ยืมระหว่างกันเพื่อเสริมสภาพคล่องระยะสั้น

PTTGC เซ็นต่อสัญญาเงินกู้ยืมระหว่างกันกับGGC วงเงินรวมไม่เกิน 1,200ล้านบาท ระบะเวสั้น1ปี เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการสภาพคล่องระยะสั้นของกลุ่มบริษัทฯ
นายทิติพงษ์ จุลพรศิริดี รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานการเงินและบัญชี
บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จํากัด (มหาชน) (PTTGC ) ได้ลงนามสัญญาในรูปแบบของการกู้ยืมเงิน ระหว่างกัน (Inter - Company Borrowing & Lending) ("ICBL") กับบริษัท โกลบอลกรีนเคมิคอล จํากัด (มหาชน) (GGC) ซึ่งบริษัทฯ ถือหุ้นอยู่ร้อยละ 72.29 เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2566 และได้มีการต่อสัญญาในลําดับต่อมา โดยมีจุดประสงค์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการสภาพคล่องระยะสั้นของกลุ่มบริษัทฯ
โดยบริษัทฯ ได้ลงนามในการต่อสัญญา ICBL ระหว่างบริษัทฯ กับ GGC เป็นที่เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2569 มีรายละเอียดที่สําคัญดังนี้คือ
-การรับความช่วยเหลือทางการเงิน วงเงินไม่เกิน 200ล้านบาท ระยะเวลา 1 ปี (31 พฤษภาคม 2569 - 30 พฤษภาคม 2570)
อัตราดอกเบี้ยปกติ อ้างอิงตามตลาด อัตราดอกเบี้ย THOR หรือ Thai Overnight Repurchase Rate หมายถึง อัตราดอกเบี้ยอ้างอิงตลาดซื้อคืนพันธบัตร ภาคเอกชนระยะข้ามคืนระหว่างธนาคาร บวกส่วน ต่างอัตราดอกเบี้ย (Interest Rate Spread)
-การให้ความช่วยเหลือทางการเงิน วงเงินไม่เกิน 1,000 ล้านบาท ระยะเวลา 1 ปี (31 พฤษภาคม 2569 - 30 พฤษภาคม 2570)อัตราดอกเบี้ยปกติ อ้างอิงตามตลาด อัตราดอกเบี้ย THOR” หรือ Thai Overnight Repurchase Rate หมายถึง อัตราดอกเบี้ยอ้างอิงตลาดซื้อคืนพันธบัตร ภาคเอกชนระยะข้ามคืนระหว่างธนาคาร บวกส่วน ต่างอัตราดอกเบี้ย (Interest Rate Spread)