บอร์ดบริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) แต่งตั้ง นายพุฒิพงศ์ ปราสาททองโอสถ ดำรงตำแหน่ง (รักษาการ) ประธานกรรมการบริษัทฯ
กรุงเทพฯ / 2 มิถุนายน 2569 บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) (BA) หรือสายการบินบางกอกแอร์เวย์ส แจ้งว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2569 มีมติแต่งตั้ง นายพุฒิพงศ์ ปราสาททองโอสถ รองประธานกรรมการบริษัท ให้ดำรงตำแหน่ง (รักษาการ) ประธานกรรมการ บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 28 พฤษภาคม 2569 เป็นต้นไป
การแต่งตั้งดังกล่าวมีขึ้นเพื่อให้การกำกับดูแลกิจการและการดำเนินงานของบริษัทเป็นไปอย่างต่อเนื่อง ภายใต้หลักธรรมาภิบาลที่ดี พร้อมสนับสนุนการขับเคลื่อนองค์กรให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ กลยุทธ์และทิศทางการดำเนินธุรกิจขององค์กร ตลอดจนเสริมสร้างความเชื่อมั่นแก่ผู้ถือหุ้น นักลงทุน พนักงาน และผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน