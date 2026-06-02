โฉมหน้าการผลิตไทยจะเปลี่ยนไป ด้วยนวัตกรรมใน Manufacturing Expo

ภาคการผลิตไทยกำลังเผชิญแรงกดดันครั้งใหม่หลายอย่าง อาร์เอ็กซ์ ไบเทค จึงชวนผู้ประกอบการจากทั่วโลกมาร่วมพลิกโฉมการผลิตด้วยนวัตกรรมใหม่ในงาน “Manufacturing Expo 2026” มหกรรมเครื่องจักรและเทคโนโลยีเพื่อการผลิตและอุตสาหกรรมสนับสนุนที่ครบครันที่สุดในอาเซียน รวมกว่า 2,000 แบรนด์ จาก 30 ประเทศ 29 พาวิลเลียนนานาชาติ ครอบคลุมเทคโนโลยีผลิตพลาสติก แม่พิมพ์ ชิ้นส่วนยานยนต์ หุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ อิเล็กทรอนิกส์ การเตรียมพื้นผิวและชุบสี และโซลูชันด้านการบริหารจัดการโรงงานและอาคาร 7 งานเฉพาะทางในมหกรรมเดียว ระหว่างวันที่ 17 – 20 มิถุนายน นี้ เต็มพื้นที่ฮอลล์ 98 – 104 รวมกว่า 45,000 ตร.ม. ของ ไบเทค บางนา
นางวราภรณ์ ธรรมจรีย์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท อาร์เอ็กซ์ ไบเทค (ประเทศไทย) จำกัด เผยถึงแนวคิดการจัดงานในปีนี้ว่าจัดขึ้นภายใต้ธีม “Innovations that Define All Industries” หรือ “นวัตกรรมที่สร้างนิยามใหม่ให้ทุกการผลิต” “ที่เราเลือกธีมนี้ เพราะคำว่า ‘นวัตกรรม’ เป็นสิ่งที่ผู้ร่วมงานของเราบอกว่า นี่คือสิ่งที่พวกเขาต้องการ ปีที่ผ่านมา เราเห็นเจ้าของโรงงานและผู้บริหารระดับสูงในแผนกต่าง ๆ มาร่วมงานประมาณ 30% ตามด้วยระดับผู้จัดการอีก 29% และวิศวกร, ฝ่ายจัดซื้อ, ฝ่าย R&D, ฝ่าย QC, ฝ่ายไอที และฝ่ายปฏิบัติการอื่น ๆ อีก 41% เดินทางมาจาก 37 จังหวัดทั่วประเทศและ 86 ประเทศจาก 6 ทวีปทั่วโลก ทั้งจากอาเซียน เอเชีย ยุโรป แอฟริกา อเมริกาเหนือ โอเชียเนีย และอเมริกาใต้ โดยมาจากหลากหลายสาขาอุตสาหกรรม ทั้งยานยนต์ อิเล็กทรอนิกส์และเครื่องใช้ไฟฟ้า อุปกรณ์ทางการแพทย์ อาหารและเครื่องดื่ม อากาศยาน บรรจุภัณฑ์ เครื่องสำอาง อัญมณีและนาฬิกา เฟอร์นิเจอร์ ก่อสร้างและอาคาร อุปกรณ์สำหรับน้ำมันและก๊าซ เป็นต้น
“ผู้ชมงาน InterPlas Thailand ซึ่งเกี่ยวกับการผลิตพลาสติก ให้ความสำคัญกับเครื่องจักรและอุปกรณ์ที่ใช้ในการฉีดพลาสติก เคมีภัณฑ์หรือวัตถุดิบ และเครื่องจักรผลิตบรรจุภัณฑ์ สะท้อนให้เห็นความต้องการพัฒนาขีดความสามารถทางการผลิต และความต้องการวัตถุดิบใหม่ ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งวัตถุดิบที่อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม”
ด้านไฮไลต์นวัตกรรมในปีนี้ อาทิ
• InterPlas Thailand: อิมพอร์ตจากเยอรมนี เครื่องฉีดพลาสติก precisionMolding (500 - 3,200 kN) ระบบ All-Electric โดดเด่นด้านความแม่นยำ ประหยัดพลังงาน พร้อมเทคโนโลยี MuCell Micro-Foaming ช่วยลดน้ำหนักชิ้นงาน สนับสนุนแนวทางยานยนต์น้ำหนักเบาและแนวทางการผลิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและอุตสาหกรรมยานยนต์ยุคใหม่ นอกจากนั้น ยังตอบโจทย์อุตสาหกรรมการผลิตอุปกรณ์ทางการแพทย์และอิเล็กทรอนิกส์อีกด้วย โดย KraussMaffei Machinery (China)
• InterMold Thailand: เครื่องตัดลวดและแปรรูปโลหะด้วยไฟฟ้า (Wire-cut EDM) ซีรีส์ Wire-cut EDM AL i Groove+ Edition series เน้นประสิทธิภาพการประหยัดพลังงานและยกระดับผลผลิต จุดเด่นคือ สามารถลดการใช้พลังงานลงได้สูงสุดถึง 50% และเพิ่มผลผลิตได้มากขึ้น 20% เมื่อเทียบกับรุ่นก่อนหน้า ด้วยระบบอินเวอร์เตอร์เต็มรูปแบบ โดย SODICK (THAILAND)
• Automotive Manufacturing: โซลูชันการผลิตอัจฉริยะจาก TOX® จากเยอรมนี ให้บริการด้านการออกแบบการผลิต การติดตั้ง การปรับแต่งระบบ การฝึกอบรม และบริการหลังการขาย สำหรับเครื่องจักร รวมถึงสายการผลิตอย่างครบวงจร โดย SUZHOU TOX PRESSOTECHNIK (AMTS Pavilion)
• Assembly & Automation Technology: ครั้งแรกในไทย กับ Free Navigations AGV ระบบ AGV อัจฉริยะที่ไม่ต้องใช้เส้นนำทางบนพื้น ปรับเส้นทางการวิ่งได้อย่างยืดหยุ่น เหมาะกับโรงงานยุคใหม่ที่มีการเปลี่ยนผังการผลิตอยู่ตลอดเวลา ควบคุมผ่าน iPad พร้อมระบบ LiDAR และเทคโนโลยีความปลอดภัยขั้นสูง ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการขนส่งภายในโรงงาน โดย Creform Yazaki (Thailand)
• Surface & Coatings: สั่งผลิตพิเศษจากสหรัฐอเมริกา Pureray XRF Supreme เทคโนโลยีวิเคราะห์และวัดความหนาสารเคลือบผิวแบบไม่ทำลายชิ้นงาน แม่นยำสูง สามารถวิเคราะห์ชั้นเคลือบได้พร้อมกันสูงสุดถึง 10 ชั้น เหมาะสำหรับอุตสาหกรรม Electroplating และ PCB ที่ต้องการความรวดเร็ว แม่นยำ และลดขั้นตอนการเทียบมาตรฐาน โดย PURERAY INSTRUMENT (THAILAND)
• NEPCON Thailand: SIPLACE V เครื่องจับวางอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ความเร็วสูง เป็นแบรนด์เครื่องวางชิ้นส่วนระดับท็อปของโลก เครื่องที่ได้รับการออกแบบขึ้นใหม่นี้ ได้ผสมผสานประสิทธิภาพชั้นนำ ความยืดหยุ่นขั้นสุด และความแม่นยำสูงสุด เข้ากับการรองรับการทำงานร่วมกับไลน์ผลิต SMT เดิมที่มีอยู่ได้อย่างสมบูรณ์ โดย ASMPT SMT SINGAPORE PTE. LTD.
• FacTech: ร่วมพลิกโฉมโรงงานของคุณกับ SCG เพราะทีมผู้เชี่ยวชาญของ SCG จะมาให้คำปรึกษากับผู้ประกอบการโรงงานทุกอุตสาหกรรมด้านระบบหลังคา UPVC เพราะระบบหลังคา เป็นส่วนสำคัญกับการจัดการพลังงาน สิ่งแวดล้อม และแม้กระทั่งสุขภาพของพนักงานในโรงงาน รวมทั้งระบบโซลาร์เซลล์ ที่ SCG มีสูตรและผู้เชี่ยวชาญที่จะช่วยคำนวณให้เจ้าของโรงงานเสียค่าไฟให้น้อยที่สุดจากการติดโซลาร์เซลล์ได้ นอกจากนั้น ยังมีระบบ ONNEX by SCG โซลูชันด้านพลังงาน เทคโนโลยีเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพโรงงาน รวมถึงแนวทางการเปลี่ยนผ่านสู่ Sustainable Factory ที่สามารถนำไปปรับใช้กับธุรกิจได้จริง
นอกจากพื้นที่จัดแสดงเทคโนโลยีแล้ว ภายในงานยังจัดสัมมนาและเวทีแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ 90 หัวข้อ จากวิทยากร 133 ท่าน ด้วยความร่วมมือกับ 43 องค์กรพันธมิตรในการพัฒนาเนื้อหา ได้แก่
• Automotive Summit ร่วมกับสถาบันยานยนต์จัดขึ้นเป็นปีที่ 13 ภายใต้แนวคิด “Smart Mobility – Smarter is Future ยานยนต์อัจฉริยะ ขับเคลื่อนสู่โลกอนาคต” ครอบคลุม 4 มิติแนวคิดหลัก “ปลอดภัย สะดวก ประหยัด รักษ์โลก” พบวิทยากรนานาชาติซึ่งเป็นผู้นำในวงการยานยนต์
• TAPMA Conference จัดโดยสมาคมผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ไทย บรรยายพิเศษในหัวข้อ “ทิศทางอุตสาหกรรมยานยนต์ไทย ภายใต้การเปลี่ยนผ่านของอุตสาหกรรมโลก”
• Manufacturing Expo Forum รวมเวทีสัมมนาเฉพาะทางในฮอลล์ 104 มีสัมมนาหลายหัวข้อ อาทิ
- PLASTICS FORUM จัดร่วมกับสถาบันพลาสติก ร่วมระดมสมองมุ่งสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอน พูดคุยเรื่องนวัตกรรมอัจฉริยะ เพื่ออุตสาหกรรมพลาสติกที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
- INTERMOLD FORUM จัดร่วมกับสถาบันไทย-เยอรมัน เพื่อสะท้อนให้เห็นถึงโอกาสและความท้าทายของอุตสาหกรรมนี้ เนื้อหาจะเน้นที่นวัตกรรมตลอดห่วงโซ่คุณค่าของการฉีดพลาสติกภายใต้แรงกดดันจากต้นทุนพลังงานและวัสดุที่เพิ่มสูงขึ้น
- ROBOTICS & AUTOMATION SYMPOSIUM จัดร่วมกับสถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม และสมาคมผู้ประกอบการระบบอัตโนมัติและหุ่นยนต์ไทย เพื่อเน้นการส่งเสริมการเปลี่ยนเกมการผลิตด้วยโรโบติกส์และระบบอัตโนมัติ เพื่อยกระดับอุตสาหกรรมไทยให้ทัดเทียมกับสากล
- NEPCON Forum จัดร่วมกับศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (เนคเทค สวทช.) โดยมีประเด็นไฮไลต์คือมาตรการส่งเสริม Smart Investment, การวิเคราะห์ทิศทางห่วงโซ่คุณค่าในอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์, การกำหนดโรดแมปองค์กรด้วย Thailand 4.0 Index
- SURFACE & COATINGS FORUM เวทีสัมมนาโดยผู้เชี่ยวชาญ นักวิจัย และผู้นำด้านเทคโนโลยีทั้งไทยและต่างประเทศ มาแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และสำรวจบทบาทของการเปลี่ยนผ่านสู่ดิจิทัลและความยั่งยืนที่มีผลต่อเทคโนโลยีการชุบและเคลือบพื้นผิววัสดุ จัดร่วมกับสมาคมเครือข่ายอุตสาหกรรมชุบโลหะไทย พร้อมการมอบรางวัล Surface & Coatings Innovation Prize 2026
- Industrial AI Developer Summit จัดขึ้นเป็นครั้งที่ 2 ร่วมกับสมาคมปัญญาประดิษฐ์ประเทศไทยและสมาคมไทยไอโอที เน้นการนำ AI มาเปลี่ยนเกมการผลิตสู่โรงงานอัจฉริยะ
• FacTech Focus เวทีวิเคราะห์เทคโนโลยีการจัดการโรงงานยุคใหม่ เช่น การจัดการน้ำ ของเสีย และระบบติดตามข้อมูลแบบเรียลไทม์ รวม 19 หัวข้อสำหรับเจ้าของและผู้บริหารโรงงาน ในฮอลล์ 98
ภายในงานจะมีกิจกรรมและโซนพิเศษ อาทิ BIOPLASTICS ZONE โซนนวัตกรรมพลาสติกชีวภาพ, 3D Tech Pavilion เทคโนโลยีการพิมพ์ 3 มิติ และ Tools & Tooling Pavilion ศูนย์รวมเครื่องมือและอุปกรณ์สำหรับงานอุตสาหกรรม และจะมีกิจกรรม Surface & Coating Innovation Prize 2026 การประกวดนวัตกรรมด้านการชุบเคลือบโลหะและวัสดุ เปิดโอกาสให้นักอุตสาหกรรม นักวิจัย และคนรุ่นใหม่ ได้นำเสนอผลงานด้านการชุบเคลือบโลหะและวัสดุ ชิงเงินรางวัลรวมมูลค่ากว่า 100,000 บาท, IPC Hand Soldering Skill Development Workshop การแข่งขันและฝึกอบรมทักษะบัดกรีตามมาตรฐานสากล, The 2nd WorldSkills Thailand Roadshow สาขา Mechatronics, Robot Systems Integration และ Autonomous Mobile Robotics จัดร่วมกับกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน และ WorldSkills Thailand Friendly Match 2026 สาขา Welding รวบรวมตัวแทนช่างเชื่อมจาก 10 ประเทศอาเซียน ก่อนก้าวสู่การแข่งขันระดับเอเชีย
“ทั้งนี้ เรายังมีบริการจับคู่ธุรกิจในชื่อ Meet My Match ที่ผู้ชมงานซึ่งลงทะเบียนล่วงหน้า จะได้รับอีเมลพร้อม Username และพาสเวิร์ดเพื่อเข้าใช้แพลตฟอร์มออนไลน์ ทำการนัดหมายเจรจาธุรกิจกับผู้แสดงสินค้าที่ตนเองสนใจ เพื่อไปพบกันภายในบริเวณ Business Matching Lounge ภายในงาน” นางวราภรณ์กล่าว
งาน Manufacturing Expo 2026 จะมีขึ้นระหว่างวันที่ 17 – 20 มิถุนายน 2569 เวลา 10.00-18.00 น. ณ ฮอลล์ 98 – 104 ไบเทค บางนา มีค่าเข้าชมงาน 500 บาท แต่ถ้าลงทะเบียนล่วงหน้าภายใน 16 มิถุนายน จะได้รับสิทธิ์เข้าชมงานฟรี ลงทะเบียนได้ที่ www.manufacturing-expo.com ลงทะเบียนครั้งเดียวสามารถเข้าชมงานแสดงสินค้าได้ทั้ง 7 งานตลอด 4 วัน พร้อมสิทธิ์เข้าฟังสัมมนาและใช้งานแพลตฟอร์มเจรจาธุรกิจล่วงหน้า สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 0 2686 7222 หรืออีเมล contactcenter@rxbitec.com