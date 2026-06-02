xs
xsm
sm
md
lg

มิสทิน ร่วมกับ กรมทะเล ฟื้นฟูระบบนิเวศทางทะเลครั้งใหญ่ ผ่านโครงการ “รักษ์ทะเล WITH ME”

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



มิสทิน ร่วมกับ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (ทช.) จัดโครงการ “รักษ์ทะเล WITH ME มิสทินร่วมใจรักษ์ฟื้นฟูแนวปะการังแหล่งท่องเที่ยวของไทย” เพื่อร่วมอนุรักษ์และฟื้นฟูปะการังรวมถึงทรัพยากรทางทะเลสร้างจิตสำนึกด้านสิ่งแวดล้อม และส่งเสริมการท่องเที่ยวทางทะเลอย่างยั่งยืน โดยกิจกรรมจัดขึ้นในวันศุกร์ที่ 29 พฤษภาคม 2569 ณ ชายหาดพัทยา ฝั่ง Walking Street Pattaya อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี พร้อมรวมพลังจากภาครัฐ ภาคเอกชน เครือข่ายอาสาสมัครนักดำน้ำ นักศึกษา และประชาชนผู้รักทะเลเข้าร่วมกิจกรรมอย่างคับคั่ง โดยมิสทินยังคงตอกย้ำแนวคิด “ความงามควบคู่สิ่งแวดล้อม” ด้วยการพัฒนาผลิตภัณฑ์กันแดดที่เป็นมิตรต่อปะการังและระบบนิเวศทางทะเล โดยผลิตภัณฑ์กันแดดของมิสทินทุกรุ่นได้รับการออกแบบภายใต้แนวคิดการลดผลกระทบต่อธรรมชาติทางทะเล ตอบโจทย์ทั้งผู้บริโภคและการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ อีกทั้งมิสทินยังถือเป็นแบรนด์กันแดดแบรนด์เดียวที่ได้รับอนุญาตให้ใช้ตราสัญลักษณ์ของ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (ทช.) สะท้อนถึงมาตรฐานและความร่วมมือด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลอย่างจริงจัง

ภายในพิธีเปิดงาน ได้รับเกียรติจาก คุณอุกกฤต สตภูมินทร์ รองอธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย คุณวีรพัฒน์ กุดแถลง รองปลัดเมืองพัทยาเข้าร่วมงาน โดยมีคุณปราการ สท้านโยธิน กรรมการผู้จัดการของมิสทิน กล่าวถึงเจตนารมณ์ของบริษัทในการขับเคลื่อนกิจกรรม CSR ด้านอนุรักษ์และฟื้นฟูปะการังรวมถึงทรัพยากรทางทะเล และการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทะเลไทยอย่างต่อเนื่อง ผ่านโครงการ “รักษ์ทะเล WITH ME”

ในครั้งนี้มิสทินได้ร่วมสนับสนุนอุปกรณ์เก็บขยะ อุปกรณ์ปลูกปะการัง และผลิตภัณฑ์ครีมกันแดด MISTINE AQUA V ให้แก่เครือข่ายอาสาสมัครนักดำน้ำ เพื่อใช้ในการปฏิบัติกิจกรรมฟื้นฟูทรัพยากรทางทะเล พร้อมร่วมส่งต่อพลังแห่งการอนุรักษ์สู่สังคม โดยมีตัวแทนร้านค้ามิสทินร่วมมอบสิ่งของเพื่อสาธารณประโยชน์แก่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอีกด้วย

อีกหนึ่งไฮไลต์สำคัญของโครงการ คือ กิจกรรมดำน้ำเก็บขยะใต้ทะเลและดำน้ำปลูกปะการัง บริเวณหาดเกเร เกาะล้าน จังหวัดชลบุรี โดยเครือข่ายอาสาสมัครนักดำน้ำและเจ้าหน้าที่ได้ร่วมกันฟื้นฟูระบบนิเวศทางทะเล ผ่านภารกิจเก็บขยะใต้ทะเลและปลูกปะการังบนโครงสร้าง “โลโก้ MISTINE” พร้อมทุ่นลอยน้ำบริเวณที่ปลูกปะการังเพื่อเป็นสัญลักษณ์แห่งความร่วมมือในการคืนชีวิตให้ทะเลไทย และสร้างแหล่งเรียนรู้ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลให้เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม

นอกจากนี้ ยังมีกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์บนชายหาดร่วมกับนักศึกษาจาก มหาวิทยาลัยบูรพา และ มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมของคนรุ่นใหม่ในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมทางทะเล และปลูกจิตสำนึกด้านการดูแลทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน โครงการ “รักษ์ทะเล WITH ME” ถือเป็นอีกหนึ่งกิจกรรม CSR สำคัญที่สะท้อนถึงความมุ่งมั่นของมิสทินในการดำเนินธุรกิจควบคู่ไปกับการดูแลสิ่งแวดล้อม พร้อมสร้างความร่วมมือระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชน เพื่อร่วมกันอนุรักษ์ปะการังรวมถึงทรัพยากรทางทะเลไทยให้คงความสวยงามและยั่งยืนต่อไปในอนาคต






























มิสทิน ร่วมกับ กรมทะเล ฟื้นฟูระบบนิเวศทางทะเลครั้งใหญ่ ผ่านโครงการ “รักษ์ทะเล WITH ME”
มิสทิน ร่วมกับ กรมทะเล ฟื้นฟูระบบนิเวศทางทะเลครั้งใหญ่ ผ่านโครงการ “รักษ์ทะเล WITH ME”
มิสทิน ร่วมกับ กรมทะเล ฟื้นฟูระบบนิเวศทางทะเลครั้งใหญ่ ผ่านโครงการ “รักษ์ทะเล WITH ME”
มิสทิน ร่วมกับ กรมทะเล ฟื้นฟูระบบนิเวศทางทะเลครั้งใหญ่ ผ่านโครงการ “รักษ์ทะเล WITH ME”
มิสทิน ร่วมกับ กรมทะเล ฟื้นฟูระบบนิเวศทางทะเลครั้งใหญ่ ผ่านโครงการ “รักษ์ทะเล WITH ME”
+11