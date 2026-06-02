หมอปราเสริฐ ปราสาททองโอสถ ได้รับการเชิดชูเกียรติ รางวัล Grand Philanthropy Award

นายพุฒิพงศ์ ปราสาททองโอสถ กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) หรือสายการบินบางกอกแอร์เวย์ส เป็นผู้แทนครอบครัวปราสาททองโอสถเข้ารับมอบรางวัล Grand Philanthropy Award ซึ่งมอบแก่ นายแพทย์ ปราเสริฐ ปราสาททองโอสถ เพื่อเชิดชูเกียรติในฐานะนักธุรกิจผู้บุกเบิก และผู้สร้างคุณูปการสำคัญต่อการพัฒนาประเทศ ผ่านบทบาทในอุตสาหกรรมการบิน สาธารณสุข ตลอดจนโครงสร้างพื้นฐานที่สำคัญในหลากหลายมิติ ในพิธีมอบรางวัล PRACHACHAT BUSINESS AWARDS 2026 ซึ่งจัดขึ้นเป็นครั้งแรกเนื่องในโอกาสครบรอบ 50 ปี ของหนังสือพิมพ์ประชาชาติธุรกิจ
ในโอกาสนี้ ได้รับเกียรติจาก ดร.สุรเกียรติ์ เสถียรไทย นายกสภาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นผู้มอบรางวัล พร้อมด้วย ดร.เอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง และนายปราปต์ บุนปาน กรรมการผู้จัดการเครือมติชน ร่วมเป็นเกียรติในพิธี ณ พารากอน ฮอลล์ ศูนย์การค้าสยามพารากอน
รางวัล Grand Philanthropy Award จัดตั้งขึ้นเพื่อยกย่องบุคคลผู้สร้างการเปลี่ยนแปลงและคุณูปการต่อสังคมและประเทศชาติ โดยในปีนี้ นายแพทย์ ปราเสริฐ ปราสาททองโอสถ ได้รับรางวัลอันทรงเกียรตินี้ ซึ่งได้รับการยอมรับในฐานะนักธุรกิจไทยผู้มีวิสัยทัศน์ และบทบาทสำคัญในการวางรากฐานและพัฒนาองค์กรที่สร้างประโยชน์ต่อประเทศอย่างต่อเนื่อง
ตลอดเส้นทางการทำงาน นายแพทย์ ปราเสริฐ ปราสาททองโอสถ ได้สร้าง “โครงสร้างแห่งโอกาส” (Infrastructure of Opportunity) ที่เชื่อมโยงผู้คน ชุมชน และเศรษฐกิจเข้าด้วยกัน ผ่านการพัฒนาองค์กรที่มีบทบาทสำคัญต่อการขับเคลื่อนประเทศในหลายมิติ ทั้งการบุกเบิกและพัฒนาอุตสาหกรรมการบินและการท่องเที่ยวผ่านสายการบินบางกอกแอร์เวย์ส สายการบินชั้นนำระดับภูมิภาคซึ่งมีบทบาทสำคัญในการเชื่อมโยงเมืองท่องเที่ยว วัฒนธรรม และเศรษฐกิจในภูมิภาคต่างๆ ของประเทศ ส่งเสริมการกระจายรายได้และสร้างโอกาสให้แก่ชุมชนท้องถิ่น
ขณะเดียวกัน ยังมีบทบาทสำคัญในการยกระดับระบบสาธารณสุขไทย ผ่าน บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน) หรือ BDMS เครือข่ายโรงพยาบาลเอกชนชั้นนำของประเทศ ที่มีบทบาทสำคัญในการยกระดับมาตรฐานการรักษาพยาบาลและการเข้าถึงบริการด้านสุขภาพของประชาชน
นอกจากนี้ นายแพทย์ ปราเสริฐ ปราสาททองโอสถ ยังให้ความสำคัญต่อการส่งเสริมการศึกษา การเรียนรู้ รวมถึงการอนุรักษ์และสืบสานศิลปวัฒนธรรมไทย ซึ่งล้วนเป็นรากฐานสำคัญของการพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืน
คุณูปการดังกล่าวไม่เพียงสร้างโอกาสและยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้คนจำนวนมาก หากยังสะท้อนถึงวิสัยทัศน์ เจตนารมณ์ในการสร้างคุณค่าระยะยาวให้แก่สังคม ซึ่งยังคงได้รับการสืบสานและต่อยอดผ่านองค์กรต่างๆ ที่นายแพทย์ ปราเสริฐได้วางรากฐานไว้
การมอบรางวัล Grand Philanthropy Award ในครั้งนี้จึงมิได้เป็นเพียงการยกย่องบุคคลผู้ประสบความสำเร็จในโลกธุรกิจ หากยังเป็นการเชิดชูต้นแบบของผู้นำผู้มองการณ์ไกล ที่เชื่อมั่นว่าความสำเร็จที่แท้จริงต้องเติบโตควบคู่ไปกับการสร้างคุณค่าร่วมให้แก่เศรษฐกิจ สังคม และประเทศชาติ เพื่อส่งต่อโอกาส แรงบันดาลใจ และความยั่งยืนสู่คนรุ่นต่อไป
สำหรับ PRACHACHAT BUSINESS AWARDS 2026 จัดขึ้นเนื่องในโอกาสครบรอบ 50 ปี “ประชาชาติธุรกิจ” เพื่อเชิดชูองค์กรและบุคคลที่มีบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทย สะท้อนคุณค่าของการดำเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใส ธรรมาภิบาล และความรับผิดชอบต่อสังคม พร้อมสร้างแรงบันดาลใจให้ภาคธุรกิจไทยเติบโตอย่างยั่งยืน และร่วมยกระดับศักยภาพของประเทศสู่เวทีสากล