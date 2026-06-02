7-Eleven จับมือ 14 พันธมิตรนมและเครื่องดื่มสุขภาพ เปิดแคมเปญ “นมหลากสไตล์ที่ 7-Eleven” รับวันนมโลก ส่งเสริมคนไทยเข้าถึงโภชนาการที่ดี

เนื่องในวันนมโลก (World Milk Day) เซเว่น อีเลฟเว่น เดินหน้าส่งเสริมการเข้าถึงโภชนาการที่ดีสำหรับคนไทยทุกช่วงวัย จับมือพันธมิตรผู้ผลิตนมและเครื่องดื่มสุขภาพชั้นนำ 14 แบรนด์ เปิดตัวแคมเปญ “นมหลากสไตล์ที่ 7-Eleven” คัดสรรผลิตภัณฑ์นมและเครื่องดื่มทางเลือกที่หลากหลาย เพื่อให้ผู้บริโภคสามารถเลือกดูแลสุขภาพได้อย่างเหมาะสมกับไลฟ์สไตล์ พร้อมจัดโปรโมชั่นพิเศษตลอดเดือนมิถุนายน ช่วยแบ่งเบาภาระค่าครองชีพและสนับสนุนการบริโภคอาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาการ
นมถือเป็นหนึ่งในแหล่งสารอาหารสำคัญที่ช่วยเสริมสร้างสุขภาพ โดยอุดมไปด้วยแคลเซียม ฟอสฟอรัส โปรตีน และวิตามินที่จำเป็นต่อร่างกาย มีส่วนช่วยในการเสริมสร้างกระดูกและฟัน รวมถึงสนับสนุนการเจริญเติบโตและการดูแลสุขภาพในทุกช่วงวัย
สำหรับแคมเปญนี้ เซเว่น อีเลฟเว่น ได้ร่วมกับพันธมิตรชั้นนำ ได้แก่ Dutch Mill, Meiji, Foremost, Vitamilk, Tofusan, GoodMate, Glico, Heritage, F&N, Anlene, Nestlé, Hooray, 137 Degrees และแบรนด์ชั้นนำอื่น ๆ นำเสนอผลิตภัณฑ์ที่ครอบคลุมทั้งนมโค นมพืช เครื่องดื่มสุขภาพ และผลิตภัณฑ์เสริมโภชนาการ เพื่อตอบโจทย์ความต้องการของผู้บริโภคที่หลากหลาย
ไม่ว่าจะเป็นวัยทำงานที่ต้องการความสะดวกรวดเร็วในการดูแลสุขภาพ ผู้ที่ออกกำลังกายและต้องการโปรตีนคุณภาพดี ผู้สูงอายุที่ต้องการดูแลมวลกล้ามเนื้อและสุขภาพกระดูก หรือเด็กและเยาวชนที่อยู่ในช่วงการเจริญเติบโต ทุกคนสามารถเลือกผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสมกับตนเองได้จากร้านเซเว่น อีเลฟเว่นกว่า 16,000 สาขาทั่วประเทศ
นอกจากการส่งเสริมสุขภาพแล้ว แคมเปญ “นมหลากสไตล์ที่ 7-Eleven” ยังสะท้อนความตั้งใจของเซเว่น อีเลฟเว่นในการช่วยลดภาระค่าครองชีพของประชาชน ผ่านโปรโมชั่นลดราคาผลิตภัณฑ์นมและเครื่องดื่มสุขภาพตลอดเดือนมิถุนายน พร้อมมอบสิทธิประโยชน์
สำหรับสมาชิก ALL member รับคะแนนดาวสะสมเพื่อใช้แทนเงินสดหรือแลกรับของพรีเมียม พิเศษ! เมื่อซื้อผลิตภัณฑ์นมที่ร่วมรายการครบ 80 บาท รับสิทธิ์แลกซื้อกระบอกนมชินจังลายลิขสิทธิ์สุดน่ารัก เพื่อส่งเสริมการใช้ซ้ำและสร้างสีสันในการดูแลสุขภาพในชีวิตประจำวัน
กิจกรรมไฮไลต์อีกอย่างที่ชวนคนรักสุขภาพมาร่วมจอย กับ กิจกรรม ALL member Milk Run Presented by 7-Eleven ในวันที่ 12 กรกฎาคม 2569 16.00 - 19.00 น. ณ สวนวชิรเบญจทัศ (สวนรถไฟ) มีระยะทาง 3 กิโลเมตร และ 5 กิโลเมตร เปิดรับสมัคร 1 – 30 มิถุนายน 2569 ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เพจ 7-Eleven Thailand
เซเว่น อีเลฟเว่น มุ่งมั่นเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างสังคมสุขภาวะที่ดี สนับสนุนให้คนไทยเข้าถึงอาหารและเครื่องดื่มที่มีคุณภาพได้อย่างสะดวก ใกล้บ้าน และคุ้มค่า เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของคนไทยทุกคน