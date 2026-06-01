“SmarteR” โอนแบรนด์ท็อปส์ คว้า 2 รางวัลโลก PLMA 2026

Own Brand ไทยไม่แพ้ใครในเวทีโลก ท็อปส์ ในเครือเซ็นทรัล รีเทล ส่งแบรนด์ ‘SmarteR’
คว้า 2 รางวัลระดับโลก PLMA 2026 ชูนวัตกรรมรักษ์โลก ย้ำมาตรฐานสินค้า “คุ้มค่า ใช้งานจริง และดีต่อโลก”
ท็อปส์ ธุรกิจกลุ่มฟู้ด ในเครือเซ็นทรัล รีเทล ตอกย้ำมาตรฐานคุณภาพสินค้า Own Brand ไทยสู่เวทีระดับสากล ล่าสุดคว้า 2 รางวัลจากเวที “PLMA 2026 International Salute to Excellence Awards” หนึ่งในเวทีประกาศรางวัลด้านสินค้า Private Label ที่ทรงเกียรติที่สุดของอุตสาหกรรมค้าปลีกระดับโลก ซึ่งมอบให้แก่ผลิตภัณฑ์ Own Brand ที่โดดเด่นด้านนวัตกรรม คุณภาพ การออกแบบ และแนวคิดด้านความยั่งยืน
โดยในปีนี้ผลิตภัณฑ์จากแบรนด์ “SmarteR” (สมาร์ทเตอร์) ของท็อปส์สามารถคว้ารางวัลในกลุ่ม Eco-Friendly Laundry Products และกลุ่ม Home & Kitchen พร้อมได้รับคำชื่นชมจากคณะกรรมการในด้าน “Great Value for Money” สะท้อนแนวคิดการพัฒนาสินค้าที่ผสานทั้งนวัตกรรม ความสะดวกในการใช้งาน และความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมได้อย่างลงตัว ตอกย้ำบทบาทของท็อปส์ในฐานะผู้นำธุรกิจฟู้ดค้าปลีกที่มุ่งขับเคลื่อนนวัตกรรม และความยั่งยืนอย่างต่อเนื่อง
นายธนวัตร จิรจริยาเวช กรรมการผู้จัดการ บริษัท เซ็นทรัล ฟู้ด รีเทล จำกัด ในเครือเซ็นทรัล รีเทล กล่าวว่า “ในปัจจุบัน ประเด็นด้านสิ่งแวดล้อมและการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกกำลังกลายเป็นแรงขับเคลื่อนสำคัญของโลกธุรกิจ ส่งผลให้องค์กรต่าง ๆ เร่งปรับตัวสู่เป้าหมาย Net Zero และแนวทางการดำเนินธุรกิจที่ยั่งยืนมากขึ้น
ขณะเดียวกัน ผู้บริโภคยุคใหม่ก็ให้ความสำคัญกับการเลือกสินค้าที่ไม่เพียงตอบโจทย์ด้านคุณภาพและความคุ้มค่า แต่ยังต้องช่วยลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และสนับสนุนการใช้ชีวิตอย่างยั่งยืนได้จริงในชีวิตประจำวัน
“ท็อปส์จึงให้ความสำคัญกับการพัฒนาสินค้า Own Brand ที่ผสานทั้งนวัตกรรม ฟังก์ชันการใช้งาน และแนวคิดรักษ์โลกเข้าด้วยกัน ซึ่งรางวัล PLMA 2026 ถือเป็นอีกหนึ่งความสำเร็จสำคัญที่สะท้อนถึงศักยภาพของทีมในการพัฒนาสินค้าที่สามารถแข่งขันในระดับสากลได้อย่างต่อเนื่อง ทั้งในด้านคุณภาพ นวัตกรรม ความคุ้มค่า และความยั่งยืน”
สำหรับผลิตภัณฑ์ Own Brand ของท็อปส์ ที่ได้รับรางวัล “PLMA 2026 International Salute to Excellence Awards” ได้แก่
• SmarteR Dryer Sheets – แผ่นอบผ้าหอมสำหรับเครื่องอบผ้า ที่พัฒนาขึ้นเพื่อเป็นอีกหนึ่งทางเลือกของผลิตภัณฑ์ดูแลผ้าที่ใช้งานง่าย ผ้านุ่มขึ้น ลดรอยยับ หอมยาวนาน ควบคุมปริมาณการใช้ได้อย่างเหมาะสม ลดการใช้เกินความจำเป็น พร้อมเลือกใช้บรรจุภัณฑ์กระดาษ FSC Mix–Certified (Forest Stewardship Council) ที่สนับสนุนการจัดการทรัพยากรอย่างยั่งยืน โดยได้รับรางวัลในกลุ่ม Eco-Friendly Laundry Products
• SmarteR Biodegradable Sink Strainer & Food Waste Filtering Bags – นวัตกรรมถุงกรองเศษอาหารย่อยสลายได้ ที่ช่วยจัดการเศษอาหารภายในครัวเรือนได้อย่างสะดวกและถูกสุขอนามัยมากขึ้น โดยเลือกใช้วัสดุที่สนับสนุนแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน และช่วยลดปริมาณขยะพลาสติกในระยะยาว ได้รับรางวัลในกลุ่ม Home & Kitchen
“ความสำเร็จจากเวทีระดับโลกครั้งนี้ ยังสะท้อนแนวคิด ‘Small Acts Together’ ที่เชื่อว่าการเปลี่ยนแปลงเล็ก ๆ ในชีวิตประจำวัน ไม่ว่าจะเป็นการเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ที่ช่วยลดการใช้ทรัพยากร ลดปริมาณขยะ หรือเลือกบรรจุภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากขึ้น ล้วนสามารถสร้างผลกระทบเชิงบวกต่อโลกได้ในระยะยาว ท็อปส์จึงยังคงเดินหน้าพัฒนาสินค้า Own Brand ที่ผสานทั้งคุณภาพ นวัตกรรม และความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมเข้าด้วยกัน เพื่อส่งมอบทางเลือกที่ดีขึ้นให้กับผู้บริโภค พร้อมร่วมขับเคลื่อนสังคมและสิ่งแวดล้อมให้เติบโตอย่างยั่งยืน” นายธนวัตร กล่าว
สำหรับงาน PLMA International Salute to Excellence Awards เวทีประกาศรางวัลระดับโลกด้านสินค้า Private Label จัดโดยสมาคมผู้ผลิตแบรนด์สินค้าเอกชน (Private Label Manufacturers Association: PLMA) ถือเป็นเวทีระดับนานาชาติที่ยกย่องความโดดเด่นของผู้ค้าปลีกทั่วโลกในการพัฒนาแบรนด์สินค้า Own Brand ผ่านแนวคิดด้านนวัตกรรม คุณภาพ ความคิดสร้างสรรค์ และความยั่งยืน ครอบคลุมหลากหลายหมวดหมู่สินค้า ทั้งอาหาร เครื่องดื่ม ผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ ของใช้ภายในบ้าน และสินค้าไลฟ์สไตล์
โดยในปีนี้มีผลิตภัณฑ์กว่า 600 รายการ จากผู้ค้าปลีก 67 ราย ใน 27 ประเทศทั่วโลก เข้าร่วมการพิจารณาใน 91 หมวดหมู่ และท็อปส์สามารถคว้ารางวัลจากเวทีดังกล่าวได้เป็นปีที่ 3 สะท้อนศักยภาพการพัฒนา Own Brand ไทยสู่มาตรฐานระดับสากล หลังจากในปีที่ผ่านมา ผลิตภัณฑ์จากแบรนด์ My Choice และ SmarteR ก็ได้รับรางวัลจากเวทีเดียวกันเช่นกัน ตอกย้ำบทบาทของท็อปส์ในฐานะผู้นำค้าปลีกไทยที่เดินหน้าพัฒนานวัตกรรมสินค้าอย่างต่อเนื่องเพื่อผู้บริโภคและโลกอย่างยั่งยืน