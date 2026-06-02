เวนคืนล่าช้า! รฟท.ขยายเวลา "กลุ่มเอเอส-ช.ทวี" สร้างทางคู่ "บ้านไผ่-นครพนม" สัญญา 1 อีก 983 วัน

บอร์ด รฟท.ขยายเวลา “กลุ่มเอเอส-ช.ทวี” ก่อสร้างทางคู่ "บ้านไผ่-นครพนม" สัญญา 1 อีก 983 วันไปสิ้นสุด พ.ย. 72 เหตุส่งมอบพื้นที่ล่าช้า และไฟเขียวว่าจ้าง "กลุ่มทีม คอนซัลติ้ง" วงเงิน 392 ล้านบาทควบคุมก่อสร้าง "รถไฟสายสีแดงอ่อน"
นายอนันต์ โพธิ์นิ่มแดง รองผู้ว่าการการรถไฟแห่งประเทศไทย รักษาการในตำแหน่งผู้ว่าการการรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการการรถไฟแห่งประเทศไทย (บอร์ด รฟท.) ที่มีนายปิยพงษ์ จิวัฒนกุลไพศาล อธิบดีกรมทางหลวง (ทล.) เป็นประธาน เมื่อวันที่ 29 พ.ค. 2569 มีมติอนุมัติให้ขยายเวลาทำการตามสัญญา และแก้ไขสัญญาจ้างก่อสร้างโครงการรถไฟสายใหม่ บ้านไผ่-มหาสารคาม- ร้อยเอ็ด-มุกดาหาร-นครพนม สัญญาที่ 1 ช่วงบ้านไผ่-หนองพอก ระยะทาง 177.50 กม. (ครั้งที่1) ออกไปอีก 983 วัน นับถัดจากวันสิ้นสุด วันที่ 22 ก.พ. 2570 ไปสิ้นสุดวันที่ 1 พ.ย. 2572 สาเหตุเนื่องจากมีการส่งมอบพื้นที่ล่าช้ากว่าแผนงาน โดยกิจการร่วมค้า เอเอส-ช.ทวี แอนด์ แอสโซซิเอทส์ เป็นผู้รับจ้าง
โครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่สายบ้านไผ่-มุกดาหาร-นครพนม ระยะทาง 354.783 กม. งบประมาณกว่า 6.6 หมื่นล้านบาท ปัจจุบันมีผลงานสะสมอยู่ที่ 33.399% ล่าช้ากว่าแผนงาน 21.283% (แผนงาน 54.682%) โครงการมีข้อติดขัดในเรื่องเวนคืน เรื่องสิทธิครอบครองที่ดินในแต่ละ ประเภท ทั้งที่ดินมีโฉนด ที่ดินหน่วยงานราชการที่มีสัญญาเช่าใช้ประโยชน์ เป็นต้น ทำให้เกิดความล่าช้า จากกำหนดแล้วเสร็จเดิมปี 2571 ซึ่งแผนล่าสุดอาจจะต้องเลื่อนไปเป็นปี 2572-2573
แบ่งการก่อสร้างออกเป็น 2 สัญญา ได้แก่ สัญญาที่ 1 บ้านไผ่-หนองพอก ระยะทาง 177.50 กม. มีผลงานสะสมอยู่ที่ 55.952 % ล่าช้า 34.904% (แผนงาน 90.856 %) โดยมีกิจการร่วมค้า เอเอส-ช.ทวี แอนด์ แอสโซซิเอทส์ เป็นผู้รับจ้าง วงเงิน 27,095 ล้านบาท
และสัญญาที่ 2 หนองพอก-สะพานมิตรภาพ 3 ระยะทาง 177.28 กม. ผลงานสะสมอยู่ที่ 11.811% ล่าช้า 8.244% (แผนงาน 20.055%) โดยก่อนหน้านี้มีการขยายเวลาก่อสร้างสัญญาที่ 2 วันที่ 30 มี.ค. 70 ไปสิ้นสุดวันที่ 16 เม.ย. 2571 โดยมีกิจการร่วมค้า ยูนิค ประกอบด้วย บมจ.ยูนิคเอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น (UNIQ) บริษัท พี.ซีอีที จำกัด บริษัท ไทยพีค่อน และอุตสาหกรรม จำกัด และบริษัท วัชรขจร จำกัด เป็นผู้รับจ้าง วงเงิน 28,306 ล้านบาท
@ไฟเขียวจ้าง "กลุ่มทีม คอนซัลติ้ง" 392 ล้านบาทคุมก่อสร้าง "รถไฟสีแดงอ่อน"
นายอนันต์กล่าวว่า นอกจากนี้ บอร์ด รฟท.ยังมีมติอนุมัติสั่งจ้างกิจการค้าร่วม (Consortium) ในนามกลุ่มบริษัท ทีม คอนซัลติ้ง เอนจิเนียริ่ง แอนด์ แมเนจเมนท์ จำกัด (มหาชน) ประกอบด้วย 1. บริษัท ทีม คอนซัลติ้ง เอนจิเนียริ่ง แอนด์ แมเนจเมนท์ จำกัด (มหาชน) (Lead Firm) 2. บริษัท เอ็มเอชพีเอ็ม จำกัด 3. บริษัท เอ็ม เอ เอ คอนซัลแต้นส์ จำกัด เป็นผู้ให้บริการควบคุมงานก่อสร้างโครงการระบบรถไฟชานเมืองสายสีแดงอ่อน ช่วงศิริราช-ตลิ่งชัน-ศาลายา และสถานีเพิ่มเติม 3 สถานี (สถานีสะพานพระราม 6 สถานีบางกรวย-กฟผ. และสถานีบ้านฉิมพลี) ในราคาค่าจ้างเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 392 ล้านบาท รวมภาษีมูลค่าเพิ่มร้อยละ 7 แล้ว
ก่อนหน้านี้ รฟท.ได้ลงนามสัญญาจ้างก่อสร้างโครงการระบบรถไฟชานเมืองสายสีแดง ส่วนต่อขยาย (สีแดงอ่อน) ช่วงศิริราช-ตลิ่งชัน-ศาลายา กับ กิจการร่วมค้า ยูที (ประกอบด้วย 1. บริษัท ยูนิค เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) (Lead Firm) และ 2. บริษัท ทรัสตี้ คอนสตรัคชั่น จำกัด มูลค่าโครงการ 14,720 ล้านบาท โดยคาดว่าจะออก NTP เริ่มงานก่อสร้างในเดือนก.ค. 2569 ใช้ระยะเวลาก่อสร้าง 36 เดือน (3 ปี) กำหนดแล้วเสร็จในปี 2572