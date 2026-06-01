บาร์บีก้อน ปรับเกมสู้ศึกปิ้งย่าง ยกเครื่องเมนูใหม่รอบ 39 ปี

บาร์บีคิวพลาซ่า ปรับเกมครั้งใหญ่ในรอบ 39 ปี เสิร์ฟ "Menu Vision 2026" ยกระดับเมนู–ขยายทางเลือกการกิน รับพฤติกรรมผู้บริโภคยุคใหม่
ในวันที่ธุรกิจร้านอาหารไม่ได้แข่งขันกันแค่ “รสชาติ” แต่ขยับสู่เกม “ประสบการณ์ลูกค้า” มากขึ้น บาร์บีคิวพลาซ่า จึงเดินหน้าปรับเกมครั้งใหญ่ในรอบ 39 ปี ผ่าน “Menu Vision 2026” ยกระดับเมนูใหม่พร้อมกันกว่า 160 สาขาทั่วประเทศ ทั้งการเพิ่มความหลากหลายของเมนู ยกระดับคุณภาพวัตถุดิบ และขยายทางเลือกการกินให้ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ผู้บริโภคยุคใหม่มากขึ้น เพื่อตอบรับพฤติกรรมลูกค้าในปัจจุบันที่ไม่ได้มองหาเพียงความอร่อยหรือความคุ้มค่า แต่ต้องการร้านอาหารที่สามารถเป็นส่วนหนึ่งของทุกโมเมนต์การกินร่วมกันได้มากขึ้น
การเปลี่ยนแปลงครั้งนี้สะท้อนทิศทางการพัฒนาแบรนด์ของ บาร์บีคิวพลาซ่า ที่ต้องการขยายภาพจำจากร้านปิ้งย่างครอบครัว สู่ร้านอาหารที่ตอบโจทย์ผู้บริโภคได้กว้างขึ้น ทั้งสายเนื้อ สายซีฟู้ด กลุ่มเพื่อน คนทำงาน และครอบครัวยุคใหม่ ผ่านการเพิ่มเมนู วัตถุดิบพรีเมียม และตัวเลือกการกินที่หลากหลายขึ้น โดยยังคง DNA เรื่องความสนุกในการกินร่วมกันและบรรยากาศอบอุ่นแบบครอบครัวเอาไว้เช่นเดิม
นายเรืองชาย สุพรรณพงศ์ ประธานบริหารสายงานปฏิบัติองค์กร บริษัท ฟู้ดแพชชั่น จำกัด เปิดเผยว่า การเปลี่ยนแปลงครั้งนี้ไม่ใช่เพียงการออกเมนูใหม่ แต่เป็นการยกระดับประสบการณ์เมนูภายใต้แนวคิด ‘One Size Fits One’ ที่เกิดจากอินไซต์ของผู้บริโภคที่เปลี่ยนไป วันนี้ลูกค้าไม่ได้เข้าร้านอาหารด้วยความต้องการแบบเดียวกันอีกต่อไป บางคนมองหาความคุ้มค่า บางคนมองหาวัตถุดิบพรีเมียม ขณะที่บางกลุ่มมองหาร้านที่สามารถตอบโจทย์คนบนโต๊ะได้พร้อมกัน
“Iราจึงกลับมาทบทวนตั้งแต่การออกแบบ Menu Book การจัดหมวดหมู่เมนู ไปจนถึงการบริหารหน้าร้าน เพื่อให้ลูกค้าสามารถเลือกมื้ออาหารที่เหมาะกับตัวเองได้ง่ายขึ้น และทำให้ บาร์บีคิวพลาซ่า ตอบโจทย์ได้ตั้งแต่มื้อประจำวันไปจนถึงโอกาสพิเศษมากขึ้นกว่าเดิม”
ไม่ว่าจะเป็นกลุ่มลูกค้าคนรักหมูที่วันนี้มีตัวเลือกมากขึ้น กลุ่มคนรักเนื้อที่เราเพิ่มชุดพรีเมียมวากิว หรือกลุ่มลูกค้าที่มองหาความคุ้มค่า ก็ยังสามารถเลือกอิ่มได้ในราคาที่เข้าถึงง่าย เริ่มต้นเพียง 255 บาท กับชุดประหยัดหมูขณะเดียวกันเรายังออกแบบชุดเมนูให้ตอบโจทย์การกินในแต่ละโอกาสมากขึ้น ตั้งแต่มื้อครอบครัวด้วย ชุดซูเปอร์เนื้อและชุดซูเปอร์หมู ไปจนถึงชุด Birthday สำหรับสมาชิก GON member ที่สามารถเลือกได้ถึง 9 เมนูในราคา 799 บาท เพื่อให้ลูกค้าเลือกมื้อที่ใช่สำหรับตัวเองได้ง่ายขึ้น ไม่ว่าจะมาในโอกาสไหนก็ตาม
นายเรืองชาย กล่าวว่า ขณะเดียวกัน เรายังมองไปถึงประสบการณ์การใช้บริการในภาพรวม ลูกค้าในวันนี้ไม่ได้เลือกร้านจากแค่รสชาติ แต่เลือกจากความสะดวก บรรยากาศ และประสบการณ์ระหว่างมื้ออาหาร เราจึงทบทวนทุก Touchpoint ตั้งแต่การเลือกเมนู การบริการ ไปจนถึงการจัด Flow หน้าร้าน พร้อมปรับระบบ Operation และ Service ให้รองรับเมนูใหม่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งการ Training พนักงาน การจัดการวัตถุดิบ และการบริหารการเสิร์ฟในหน้าร้าน เพื่อให้ทุกสาขาสามารถส่งมอบมาตรฐานการบริการและคุณภาพได้ในทิศทางเดียวกัน พร้อมให้พนักงานเข้าใจความต้องการของลูกค้าแต่ละกลุ่มได้มากขึ้น และสร้างบรรยากาศการกินที่เข้าถึงง่าย เป็นกันเอง และตอบโจทย์การใช้เวลาร่วมกันของลูกค้าได้มากขึ้น
นายชนินทร์ ชูพจน์เจริญ ประธานบริหารสายงานนวัตกรรมผลิตภัณฑ์และการผลิต บริษัท ฟู้ดแพชชั่น จำกัด กล่าวว่า “จุดเริ่มต้นของการปรับเมนูครั้งใหญ่ครั้งนี้ มาจากการศึกษาอินไซต์และ Pain Point ของผู้บริโภคที่เปลี่ยนไป เราพบว่าลูกค้ายุคใหม่มองหาทางเลือกในการกินที่มากกว่าเดิม ทั้งด้านวัตถุดิบ รสชาติ และรูปแบบการกิน ขณะเดียวกันก็ต้องการร้านอาหารที่สามารถตอบโจทย์คนบนโต๊ะได้ครบ ไม่ว่าจะเป็นสายเนื้อ สายซีฟู้ด หรือกลุ่มที่ชื่นชอบเมนูทานเล่นและเมนูแชร์ร่วมกัน
ตลอด 39 ปีที่ผ่านมา บาร์บีคิวพลาซ่าเชื่อเสมอว่า หัวใจของประสบการณ์ปิ้งย่างไม่ได้อยู่แค่วัตถุดิบคุณภาพ แต่คือความลงตัวระหว่างวัตถุดิบและน้ำจิ้มที่กินคู่กัน เราจึงให้ความสำคัญกับการพัฒนาทั้งสองสิ่งนี้มาอย่างต่อเนื่อง จนกลายเป็นจุดแข็งของแบรนด์ในฐานะ Master of Grill & Sauce ตั้งแต่น้ำจิ้มบาร์บีคิวสูตรต้นตำรับ, น้ำจิ้ม GON กระทะ ไปจนถึงน้ำจิ้มใหม่อย่างน้ำจิ้มเนื้อย่างยากินิกุสูตรแอปเปิ้ลสด และน้ำจิ้มซีฟู้ดที่ร้านปั่นสดทุกวัน ซึ่งแต่ละสูตรถูกออกแบบมาให้เข้ากับวัตถุดิบแต่ละประเภท เพื่อเติมเต็มรสชาติและทำให้ทุกมื้อมีเอกลักษณ์ในแบบของบาร์บีคิวพลาซ่า
สำหรับ Menu Vision 2026 ครั้งนี้ เราไม่ได้มองแค่การเพิ่มเมนูใหม่ แต่เป็นการต่อยอดจุดแข็งของบาร์บีคิวพลาซ่าให้ชัดขึ้น ผ่านการออกแบบเมนู เพิ่มวัตถุดิบพรีเมียม และน้ำจิ้ม อย่างชุดพรีเมียมวากิวที่เสิร์ฟคู่กับน้ำจิ้มเนื้อย่างยากินิกุสูตรแอปเปิ้ลสด, ชุดซูเปอร์ซีฟู้ดกุ้งจัมโบ้ที่เสิร์ฟพร้อมน้ำจิ้มซีฟู้ด ไปจนถึงชุดพรีเมียมหมูที่เข้ากันได้ดีกับน้ำจิ้มซอสบาร์บีคิวสูตรต้นตำรับและน้ำจิ้ม GON กระทะ พร้อมกันนี้ เรายังเพิ่มเมนูใหม่อีกหลายรายการ ทั้งแซลมอนเกรดซาชิมิ เมนูทานเล่น และขนมหวาน เพื่อเติมสีสันให้กับมื้ออาหาร และเปิดทางเลือกให้ลูกค้าเลือกกินได้สนุกขึ้นในทุกโอกาส
การปรับเมนูครั้งนี้สะท้อนพฤติกรรมของผู้บริโภคยุคใหม่ที่ไม่ได้มองหาร้านอาหารที่ตอบโจทย์เพียงคนใดคนหนึ่งบนโต๊ะ แต่ต้องการร้านที่ทุกคนสามารถเลือกกินร่วมกันได้อย่างลงตัว ซึ่งทุกเมนูที่เราพัฒนาขึ้น ไม่ได้คิดแค่เรื่องความอร่อย แต่ต้องสร้างสมดุลทั้งเรื่องคุณภาพ ความคุ้มค่า และความเข้าถึงง่าย เพื่อให้บาร์บีคิวพลาซ่ายังคงเป็นร้านที่คนสามารถกลับมากินร่วมกันได้ในทุกโอกาส” นายชนินทร์ฯ กล่าว
Menu Vision 2026 ถือเป็นอีกก้าวสำคัญของบาร์บีคิวพลาซ่าในการขับเคลื่อนกลยุทธ์ระยะยาวของแบรนด์ ผ่านการขยายฐานลูกค้า เพิ่มโอกาสการใช้บริการในหลากหลายช่วงเวลา และปรับภาพจำของแบรนด์ให้สอดรับกับพฤติกรรมผู้บริโภคยุคใหม่มากขึ้น โดยจะเริ่มพร้อมกันทั่วประเทศตั้งแต่วันที่ 4 มิถุนายน 2569 เป็นต้นไป