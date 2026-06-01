ONYX Hospitality Group เดินหน้ารุกตลาดเอเชีย-แปซิฟิก วางหมากขยายพอร์ตอย่างมีชั้นเชิง มุ่งสร้างการเติบโตอย่างมีคุณภาพและยั่งยืน

บริษัท ออนิกซ์ ฮอสพิทาลิตี้ กรุ๊ป (ONYX Hospitality Group) ผู้นำด้านการบริหารจัดการโรงแรม รีสอร์ต เซอร์วิสอพาร์ตเมนต์ และที่พักอาศัยระดับหรูในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ตอกย้ำทิศทางการดำเนินธุรกิจในช่วงเวลาที่อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการกำลังเปลี่ยนผ่าน โดยมุ่งเน้นความสำคัญไปที่ "คุณภาพของการเติบโต" มากกว่าการขยายขนาดของพอร์ตสินทรัพย์เพียงอย่างเดียว
สำหรับกลุ่มออนิกซ์ฯ การเติบโตไม่ได้หมายถึงการเปิดโรงแรมเพิ่มขึ้นในหลากหลายจุดหมายปลายทางเท่านั้น แต่ต้องอาศัยความเข้าใจเชิงลึกต่อระบบนิเวศการเดินทางในภาพรวม ตั้งแต่โครงสร้างดีมานด์ พฤติกรรมนักเดินทาง การพัฒนาเมือง ไปจนถึงศักยภาพทางเศรษฐกิจในระยะยาว ก่อนตัดสินใจลงทุนหรือรับบริหารโครงการใหม่
ด้วยประสบการณ์กว่า 60 ปีในอุตสาหกรรมการบริการ กลุ่มออนิกซ์ฯ จึงวางบทบาทของตนเองในฐานะพันธมิตรเชิงกลยุทธ์ที่ร่วมประเมินโอกาสและความเสี่ยงไปพร้อมกับนักลงทุน โดยมุ่งเน้นการสร้างการเติบโตที่มั่นคงและยั่งยืน มากกว่าการขยายธุรกิจเชิงปริมาณในระยะสั้น
นายคาชเฉียบ โวรา (Kashyap Vora) รองประธานกรรมการอาวุโสฝ่ายการลงทุนและพัฒนาธุรกิจ บริษัท ออนิกซ์ ฮอสพิทาลิตี้ กรุ๊ป กล่าวถึงภาพรวมอุตสาหกรรมว่า “ธุรกิจฮอสพิทาลิตี้ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกกำลังก้าวเข้าสู่ช่วงเวลาที่มีความซับซ้อนมากขึ้น และต้องอาศัยความรอบคอบ วินัยเชิงกลยุทธ์ และความเข้าใจตลาดในระดับที่ลึกยิ่งขึ้น การตัดสินใจลงทุนในปัจจุบันไม่สามารถพิจารณาจากตัวเลขการฟื้นตัวของนักท่องเที่ยวหรืออัตราการเข้าพักในระยะสั้นได้เพียงอย่างเดียว แต่จำเป็นต้องมองภาพรวมของระบบนิเวศการเดินทางอย่างครบถ้วน ทั้งการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน การเติบโตของภาคธุรกิจ แนวโน้มการบริโภค ตลอดจนแนวโน้มการเดินทางระหว่างประเทศที่เปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่อง”
“ปัจจุบัน การขยายพอร์ตโฟลิโอไม่ได้วัดจากจำนวนโรงแรมภายในเครืออีกต่อไป แต่คือการจัดวางพอร์ตเชิงกลยุทธ์ที่มีความแข็งแกร่ง สามารถสนับสนุนผลประกอบการ และสร้างมูลค่าเพิ่มในระยะยาวให้แก่ทุกภาคส่วน แต่ละโครงการจำเป็นต้องมีบทบาทที่ชัดเจนภายในพอร์ตโฟลิโอ ไม่ว่าจะในด้านการกระจายความเสี่ยง การเพิ่มศักยภาพผลตอบแทน การสร้างมูลค่าเชิงกลยุทธ์ หรือความสามารถในการต่อยอดธุรกิจในระยะยาว ดังนั้น การเติบโตอย่างยั่งยืนจึงต้องอาศัยการคัดเลือกการลงทุนอย่างมีวินัย ความเข้าใจตลาดเชิงลึก และความสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ระยะยาวขององค์กร”
เขากล่าวเพิ่มเติมว่า “แนวทางดังกล่าวสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ระยะยาวของออนิกซ์ ฮอสพิทาลิตี้ กรุ๊ป ที่มุ่งสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนและขับเคลื่อนด้วยคุณภาพ ผ่านแนวทางการทำงานที่ออกแบบให้เหมาะสมกับแต่ละโครงการโดยเฉพาะ (Tailored Approach) ซึ่งรวมถึงการพิจารณาโครงสร้างการลงทุน รูปแบบความร่วมมือ และการวางตำแหน่งแบรนด์ เพื่อให้มั่นใจว่าจะตอบโจทย์เชิงกลยุทธ์ สร้างผลกำไรที่ยั่งยืน และก่อให้เกิดมูลค่าในระยะยาว”
“เราให้ความสำคัญกับการทำงานร่วมกับพันธมิตรและเจ้าของโครงการที่มีวิสัยทัศน์ คุณค่า และความมุ่งมั่นด้านคุณภาพในทิศทางเดียวกัน เพราะการพัฒนาโรงแรมเป็นการลงทุนระยะยาว ความสอดคล้องด้านมาตรฐานคุณภาพ การบริหารความเสี่ยง และเป้าหมายการเติบโต ถือเป็นปัจจัยสำคัญในการสร้างผลประกอบการที่ยั่งยืน สร้างคุณค่าในระยะยาว และนำไปสู่ความสำเร็จร่วมกันของทุกภาคส่วน”
จากองค์ความรู้ด้านตลาดและความเข้าใจพฤติกรรมผู้บริโภคที่สั่งสมมายาวนานกว่า 60 ปี ออนิกซ์ ฮอสพิทาลิตี้ กรุ๊ป ยังคงเดินหน้าพัฒนาแนวทางการบริหารพอร์ตโฟลิโอที่ให้ความสำคัญกับความสอดคล้องระหว่างจุดหมายปลายทาง แบรนด์ และพันธมิตรทางธุรกิจ
ภายใต้กรอบดังกล่าว ปัจจุบันกลุ่มออนิกซ์ฯ มีโรงแรมและที่พักภายใต้พอร์ตโฟลิโอรวม 49 แห่ง ใน 7 จุดหมายปลายทางเชิงกลยุทธ์ทั่วภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก โดยภายในปี 2573 กลุ่มบริษัทตั้งเป้าหมายในการขยายพอร์ตโฟลิโอให้มีจำนวนทรัพย์สินรวมมากกว่า 75 แห่งในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก โดยการเติบโตดังกล่าวจะเกิดขึ้นบนพื้นฐานของการคัดเลือกโครงการอย่างรอบคอบ และการทำงานร่วมกับพันธมิตรที่มีวิสัยทัศน์สอดคล้องกัน เพื่อให้แต่ละการลงทุนสร้างคุณค่าได้จริงทั้งในเชิงกลยุทธ์และเชิงผลตอบแทน
ในปี 2569 วาระที่องค์กรก้าวสู่หมุดหมายสำคัญครบรอบ 60 ปี ออนิกซ์ ฮอสพิทาลิตี้ กรุ๊ป เดินหน้าตอกย้ำความมุ่งมั่นในการสร้างการเติบโตอย่างมีคุณภาพ ภายใต้แนวทางการบริหารความเสี่ยงอย่างมีวินัยและธรรมาภิบาลที่รอบคอบ เพื่อเสริมสร้างความเชื่อมั่นให้แก่นักลงทุน เจ้าของโครงการ และพันธมิตรทางธุรกิจในทุกตลาดที่ดำเนินงาน พร้อมวางรากฐานสู่การเติบโตระยะยาวอย่างมั่นคงและยั่งยืนในทศวรรษต่อไป
ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ ออนิกซ์ ฮอสพิทาลิตี้ กรุ๊ป เยี่ยมชมได้ที่: www.onyx-hospitality.com