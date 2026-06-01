“เพ็ญภาค” ขยายตลาดส่งออก ลุยOEM เสริมอาหาร-เครื่องดื่ม

“เพ็ญภาค” ผู้บุกเบิกตลาดยาสมุนไพรและเครื่องดื่มสุขภาพระดับตำนานที่อยู่คู่คนไทยมานานกว่า 109 ปี ประกาศปรับทิศทางธุรกิจครั้งใหญ่ ทรานส์ฟอร์มสู่การเป็นผู้ผลิตเครื่องดื่มพร้อมดื่ม (RTD) ทั้งกลุ่มไม่มีแอลกอฮอล์ (Non-Alcohol), มีแอลกอฮอล์ (Alcohol) และผลิตภัณฑ์เสริมอาหารอย่างเต็มรูปแบบ ตอกย้ำภาพลักษณ์เจ้าตลาดเครื่องดื่มสมุนไพรอัดก๊าซซ่าเจนใหม่ที่เข้าถึงไลฟ์สไตล์ผู้บริโภคยุคใหม่อย่างลงตัว
ล่าสุดเดินหน้าปักธงรุกตลาดส่งออกในงาน THAIFEX – Anuga Asia 2026 งานแสดงสินค้าอาหารและเครื่องดื่มที่ใหญ่ที่สุดในเอเชีย ณ อิมแพ็ค เมืองทองธานี ชูนวัตกรรมเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพเชิงลึก พร้อมประกาศความพร้อมในการรับจ้างผลิต (OEM) เครื่องดื่มที่ครอบคลุมทุก Segment ด้วยมาตรฐานโรงงานยาครบวงจร
นางไปรยา ไทยชาติ ผู้อำนวยการฝ่ายพาณิชย์ บริษัท เพ็ญภาค เบฟเวอเรจ จำกัด เปิดเผยว่า “ในปี2569นี้เพ็ญภาคพร้อมขยายบทบาทสู่การเป็นผู้ผลิตเครื่องดื่ม RTD และผลิตภัณฑ์เสริมอาหารอย่างเต็มตัว เพื่อให้ครอบคลุมพอร์ตโฟลิโอและตอบโจทย์ทุกความต้องการของกลุ่มเป้าหมายให้มากยิ่งขึ้น โดยในปี 2568 ที่ผ่านมา เพ็ญภาคยังคงรักษายอดการเติบโตได้ตามเป้า และปิดไตรมาส 1 ปี 2569 ด้วยการเติบโต 20% ในกลุ่มเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้า”
ทั้งนี้เราวางกลยุทธ์การตลาดปี 2569 ที่ครอบคลุม 360 องศา โดยตั้งเป้าการเติบโตในกลุ่มเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ที่ 20% และกลุ่มเครื่องดื่มมีแอลกอฮอล์สูงถึง 40%
เพ็ญภาควางแผนการตลาดผ่าน 3 กลยุทธ์หลัก ได้แก่ การต่อยอดเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ที่มีประโยชน์ต่อร่างกาย (Functional Drink) เพื่อตอบโจทย์ความต้องการของกลุ่มเป้าหมายในด้านการดูแลสุขภาพเชิงลึก, การเพิ่มความหลากหลายของสินค้าด้วยวัตถุดิบและกลิ่นอายของผลไม้ในเอเชีย (Asian Fruits & Flavor) เพื่อสร้างความโดดเด่นและเป็นจุดขายที่แตกต่าง, การนำระบบ AI มาเจาะลึกพฤติกรรมร้านค้าและลูกค้า เพื่อพัฒนาโปรโมชั่นและผลิตภัณฑ์ใหม่ให้ตอบสนองความต้องการของตลาดได้อย่างแม่นยำมากยิ่งขึ้น
สำหรับการร่วมออกบูธในงาน THAIFEX – Anuga Asia 2026 ต่อเนื่องเป็นปีที่ 7 นี้ เพ็ญภาคขนทัพผลิตภัณฑ์ครอบคลุม 4 กลุ่มหลักมานำเสนอ เพื่อสรรหาคู่ค้าและตัวแทนจำหน่าย (Distributor) ทั้งในและต่างประเทศ โดยตั้งเป้าขยายสัดส่วนการส่งออกเพิ่มขึ้น 5% จากปัจจุบันที่ส่งออกไปยังสหรัฐอเมริกา รัสเซีย สิงคโปร์ เวียดนาม และกัมพูชา โดยมีผลิตภัณฑ์ไฮไลท์ ได้แก่
1. กลุ่มเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ (Non-Alcohol Functional Drink) ชูนวัตกรรมใหม่ “เพ็ญภาค ซีซ่า” (Penpark CZa) เครื่องดื่มวิตามินอัดก๊าซซ่า น้ำตาล 0% 2 รสชาติ คือ แอลกลูต้า ทับทิม-มะเขือเทศ รวมแอสตาแซนทีน และกลูต้าไธโอนในขวดเดียว เพื่อผิวออร่า ต้านแดดรายแรกในไทย
และไฟเบอร์ มะขามป้อม เครื่องดื่มดูแลรูปร่างและระบบขับถ่าย (มีวิตามินซีสูงกว่าส้มและมะนาว 20 เท่า) พร้อมด้วยแบรนด์ยอดนิยม เครื่องดื่มสมุนไพรพญานาค และพญานาค พร้อมท์
2. กลุ่มเครื่องดื่มมีแอลกอฮอล์ (Alcohol) เปิดตัวพอร์ตโฟลิโอใหม่ “Penpark Spirit” เครื่องดื่ม RTD (มีแอลกอฮอล์ 4-7%) จำนวน 4 SKUs ได้แก่ แอลเนอจี้ (L-Nergy), แอลเนอจี้ ไลท์ (L-Nergy Lite), เหล้าบ๊วย ริวอุเมะ (Ryuume) และมิตรสาโท (Mitr Satho) เจาะกลุ่มวัยรุ่น วัยทำงาน และชาวต่างชาติ
3. กลุ่มผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร กับ “เพ็ญภาคสตรีเยลลี่” เยลลี่สมุนไพรรายแรกที่พัฒนาขึ้นเพื่อผู้หญิงโดยเฉพาะ ช่วยบำรุงมดลูก บำรุงเลือด และลดอาการปวดประจำเดือน
4. กลุ่มยาแผนโบราณ นำเสนอสินค้าที่ครองใจผู้บริโภคมาอย่างยาวนาน ได้แก่ ยาสตรีเพ็ญภาค และยาบำรุงร่างกายพญานาค
อีกหนึ่งไฮไลท์สำคัญของเพ็ญภาคในปีนี้ คือการต่อยอดความสำเร็จของแบรนด์ที่ได้รับความเชื่อถือจากผู้บริโภคทั่วประเทศ ด้วยการเปิดเกมรุกในธุรกิจ OEM (Original Equipment Manufacturer) เพื่อรับจ้างผลิตเครื่องดื่มให้แบรนด์ต่างๆ อย่างเต็มตัว ชูจุดแข็งด้านนวัตกรรมการผลิต บรรจุภัณฑ์ขวดแก้วอัดก๊าซซ่าที่รักษารสชาติและความซ่าได้ยาวนานกว่ารูปแบบอื่น และได้รับมาตรฐานการผลิตระดับสูงเทียบเท่ากับการผลิตยา เพื่อรองรับเมกะเทรนด์ด้านสุขภาพและความงามเพื่ออายุที่ยืนยาว (Longevity)
โดยประเดิมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ครั้งสำคัญร่วมกับ บริษัท ฝาตู้ มีเดีย จำกัด (FATU MEDIA) ผู้ผลิตรายการ Money Game นำโดยนายธนิน คุณความดี และนายธนยศ คงพิเชฐกุล Co-Owner และ CEO ร่วมลงนามในการผลิตเครื่องดื่ม OEM แบรนด์ใหม่อย่างเป็นทางการ โดยเพ็ญภาคจะร่วมคิดค้นสูตร ควบคุมมาตรฐานการผลิตระดับสากล และให้คำปรึกษาด้านการจัดจำหน่ายอย่างครบวงจร
“พฤติกรรมของผู้บริโภคในยุคปัจจุบัน มีความต้องการที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและซับซ้อนขึ้น การทำตลาดเครื่องดื่ม RTD จึงต้องสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ให้ตอบโจทย์และสร้างอารมณ์ร่วมกับผู้บริโภคได้ ซึ่งท่ามกลางความท้าทายด้านเศรษฐกิจในปัจจุบัน เพ็ญภาคเชื่อมั่นว่าจุดแข็งด้านการผลิต นวัตกรรมสินค้า และการเปิดรับพันธมิตรทั้งด้านจัดจำหน่ายและ OEM จะเป็นแรงขับเคลื่อนให้เราเติบโตอย่างยั่งยืน” นางไปรยา กล่าว