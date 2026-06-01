“แกร็บ” หั่นค่า GP เหลือ 9% “ไลน์แมน” เพิ่มสิทธิ์ประโยชน์ หนุน “ไทยช่วยไทยพลัส 60/40”

ผู้จัดการรายวัน 360 - แกร็บฟู้ด ไลน์แมน ขานรับโครงการ “ไทยช่วยไทยพลัส 60/40” จัดเต็มสิทธิประโยชน์หนุนผู้ประกอบการร้านอาหารและผู้ใช้บริการ แกร็บฟู้ดหั่นค่าคอมมิชชัน (GP) เหลือเพียง 9% เสริมทัพด้วยโปรแกรมดันยอดขาย-ส่วนลดพิเศษสูงสุด 20,000 บาทต่อร้าน ด้าน LINE MAN อัดสิทธิประโยชน์เพียบ ลดค่าจีพี โปรโมชันส่งฟรี ส่วนลดค่าบริการระบบ POS เป็นต้น
การกลับมาของโครงการฟื้นฟูเศรษฐกิจของรัฐบาลอย่าง ‘ไทยช่วยไทยพลัส 60/40’ จึงถือเป็นจังหวะสำคัญที่จะช่วยกระตุ้นการจับจ่ายในช่วงกลางปีและเยียวยาผลกระทบจากวิกฤตพลังงาน ซึ่งหลังจากเปิดให้ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการฯ 4 วัน (25-28 พ.ค.) ได้รับความสนใจอย่างมากจนมีผู้ลงทะเบียนไปแล้วมากกว่า 26 ล้านสิทธิ์
*** แกร็บฟู้ด หั่นค่าจีพีเหลือ 9%
นางสาวจันต์สุดา ธนานิตยะอุดม กรรมการผู้จัดการใหญ่ แกร็บ ประเทศไทย กล่าวว่า ในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมาผู้ประกอบการร้านอาหารต้องเผชิญกับความท้าทายหลายด้าน ทั้งต้นทุนวัตถุดิบที่ปรับตัวสูงขึ้นจากวิกฤตพลังงาน และกำลังซื้อที่ลดลงอันเนื่องมาจากสภาวะเศรษฐกิจที่กำลังซบเซา
“แกร็บพร้อมสนับสนุนและขับเคลื่อนนโยบายดังกล่าว ด้วยการมอบค่าคอมมิชชันพิเศษเหลือเพียง 9% พร้อมแพ็คเกจพิเศษอัดแน่นด้วยสิทธิประโยชน์ถึง 10 เด้งให้กับผู้ประกอบการร้านอาหารที่เลือกเข้าร่วมโครงการฯ ผ่าน GrabFood ร่วมด้วยการส่งแคมเปญ ‘GrabFood X ไทยช่วยไทยพลัส 60/40’ เพื่อช่วยกระตุ้นตลาด โดยมีซุปตาร์อย่าง ‘น้องเกล’ ในฐานะ Friend of Grab มาร่วมโปรโมตแคมเปญตลอดโครงการ”
แคมเปญ“GrabFood X ไทยช่วยไทยพลัส 60/40” จัดเต็มสิทธิประโยชน์เพื่อสนับสนุนผู้ประกอบการร้านอาหารที่ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการ “ไทยช่วยไทยพลัส 60/40” กับ GrabFood ซึ่งประกอบด้วย
1. ลดค่าคอมมิชชัน (GP) เหลือเพียง 9% สำหรับร้านที่สมัครเข้าร่วมโครงการฯ กับ GrabFood ในวันที่ 10 มิถุนายน 2569
2. สนับสนุนแคมเปญดันยอดขายและโค้ดส่วนลดให้ร้านอาหารรวมมูลค่าสูงสุด 20,000 บาทต่อร้าน เพื่อดึงกลุ่มลูกค้า และกระตุ้นการตัดสินใจซื้อ
3. อัดฉีดสินเชื่อเงินสดเพื่อเสริมสภาพคล่องให้กับร้านอาหารด้วยวงเงินตั้งแต่ 2,500 บาท สูงสุดถึง 2,000,000 บาท
4. โปรโมชันส่งฟรี 5 กิโลเมตรแรก สำหรับทุกออเดอร์ที่เลือกการจัดส่งแบบประหยัด (SAVER)
5. แจกส่วนลดพิเศษให้ลูกค้าสูงสุด 12,000 บาทต่อคน สำหรับใช้สั่งอาหารผ่านโครงการฯ เพื่อกระตุ้นการสั่งซ้ำและดันยอดขายให้ร้านอาหารเติบโต
6. มอบเครดิตการโฆษณาผ่าน GrabAds สูงสุดมูลค่า 1,200 บาท สำหรับทุกร้านที่ลงทะเบียนรับสิทธิพิเศษบนแอปฯ GrabMerchant เพื่อใช้โปรโมตและเพิ่มการมองเห็นของร้านค้าบนแพลตฟอร์ม
7. ปูพรมสื่อโฆษณาและกิจกรรมการตลาดเต็มรูปแบบ ผ่านทั้งช่องทางออนไลน์และออฟไลน์ทั่วประเทศไทย
8. เติมเกลหน้าร้าน ด้วยสื่อประชาสัมพันธ์และอุปกรณ์ตกแต่งหน้าร้านสุดเอ็กซ์คลูซีฟ จาก “น้องเกล-แอบิเกล รังษีสิงห์พิพัฒน์” Friend of Grab คนล่าสุด พร้อมป้ายโปรโมชันสุดน่ารัก “เติมเกลแล้ว สั่งร้านนี้เลย” โดยมอบให้ฟรีเฉพาะ 40,000 ร้านแรกที่ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการฯ กับ GrabFood เท่านั้น
9. มอบคูปอง GrabMart มูลค่าสูงสุด 2,000 บาทต่อคน ให้ลูกค้าได้นำไปช้อปสินค้าอุปโภคบริโภคจากซูเปอร์มาร์เก็ต ร้านสะดวกซื้อ และร้านค้าทั่วไป
10. สิทธิ์ลุ้นรางวัลใหญ่ ขายอาหารผ่าน GrabFood ฟรีตลอด 1 ปี (GP 0%) พร้อมรางวัลพิเศษอื่นๆ อีกมากมาย รวมมูลค่ากว่า 20 ล้านบาท
ผู้ประกอบการร้านอาหารที่สนใจเข้าร่วมโครงการ “ไทยช่วยไทยพลัส 60/40” กับ GrabFood เพื่อรับสิทธิประโยชน์จากแคมเปญ “GrabFood X ไทยช่วยไทยพลัส 60/40” เตรียมลงทะเบียนบนแอปฯถุงเงินและเลือกเข้าร่วมโครงการฯ กับ GrabFood ได้ตั้งแต่วันที่ 10 มิถุนายน 2569 เป็นต้นไป ตามขั้นตอนดังต่อไปนี้
สำหรับร้านอาหารศึกษาข้อตกลงและเงื่อนไขการเข้าร่วมแคมเปญได้ตั้งแต่วันที่ 29 พ.ค. 2569 เป็นต้นไป
1. เข้าแบนเนอร์ โครงการไทยช่วยไทยพลัส 60/40 บนแอปฯ GrabMerchant
2. คลิกดูรายละเอียดและ กด “ยอมรับข้อตกลงและเงื่อนไข”
3. ตรวจสอบ “เลขประจำตัวผู้เสียภาษี” ให้ตรงกับในแอปฯ ถุงเงิน
สำหรับร้านอาหารลงทะเบียนบนแอปฯถุงเงิน และเลือกเข้าร่วมโครงการฯ กับ GrabFood ในวันที่ 10 มิ.ย. 2569 เป็นต้นไป
1. เข้าแอปฯ ถุงเงิน กด “สมัครฟรี” ที่แบนเนอร์
2. เลือกเข้าร่วมไทยช่วยไทยพลัส 60/40 กับแพลตฟอร์ม Grab
3. คัดลอก “รหัสร้านค้า” จากแอปฯ GrabMerchant เพื่อกรอกข้อมูลบนแอปฯ ถุงเงิน
4. ยืนยันตัวตนด้วยรหัส OTP
*** ไลน์แมน อัดสิทธิประโยชน์เพียบ
นายยอด ชินสุภัคกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร LINE MAN Wongnai กล่าวว่า ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา LINE MAN อยู่เคียงข้างผู้ประกอบการไทยในทุกช่วงของการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ ตั้งแต่โครงการภาครัฐในเฟสแรก และขานรับนโยบายภาครัฐมาอย่างต่อเนื่อง ช่วยสร้างรายได้ให้กับร้านอาหารและ Ecosystem พร้อมผลักดันการเติบโตของเศรษฐกิจอย่างเป็นรูปธรรม ด้วยความเชื่อมั่นจากร้านอาหารทั่วประเทศ เป็นแพลตฟอร์มอันดับ 1 ที่ร้านอาหารไว้วางใจ ด้วยจุดแข็ง “ใช้ง่าย-ขายดี-มีลูกค้าแน่น”
ความสำเร็จจากโครงการ “คนละครึ่ง พลัส” สะท้อนศักยภาพของแพลตฟอร์มอย่างชัดเจน โดยมีร้านอาหารกว่า 65% ของร้านที่เข้าร่วมโครงการ หรือมากกว่า 50,000 ร้าน เลือกขายผ่าน LINE MAN และสามารถสร้างยอดขายโตขึ้นเฉลี่ย 5 เท่า นอกจากนี้ยังช่วยขยายโอกาสทางธุรกิจให้กับร้านอาหาร ด้วยการเพิ่มฐานลูกค้าใหม่ 22% เพิ่มความถี่ในการสั่งซื้อ 30% และดันมูลค่าต่อบิลเติบโต 15% สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนในระยะยาว
นายยอด กล่าวว่า “LINE MAN ให้ความสำคัญกับการสนับสนุนนโยบายภาครัฐมาอย่างต่อเนื่อง พร้อมร่วมเป็นอีกแรงสำคัญในการบรรเทาผลกระทบทางเศรษฐกิจในปัจจุบันอย่างเต็มที่ ผ่านโครงการไทยช่วยไทยพลัส (60/40) โดย LINE MAN มุ่งสร้างประโยชน์ให้กับทุกภาคส่วนในระบบ ทั้งร้านค้า ไรเดอร์ และผู้ใช้งาน ผ่านการเพิ่มโอกาสสร้างรายได้ ควบคู่กับการช่วยลดภาระค่าครองชีพของประชาชนในภาพรวม”
ในด้านการสนับสนุนร้านค้า LINE MAN เตรียมมอบสิทธิประโยชน์อย่างครอบคลุม อาทิ การลดค่าธรรมเนียม GP สำหรับออเดอร์จากโครงการไทยช่วยไทยพลัส (60/40), การมอบเครดิตโฆษณา เพื่อเพิ่มการมองเห็นในแอปพลิเคชัน, โปรโมชันส่งฟรี, สื่อประชาสัมพันธ์ ณ จุดขาย (POSM), คูปองส่วนลดสำหรับร้านค้า, ส่วนลดค่าบริการระบบ POS และการสนับสนุนกิจกรรมทางการตลาดทั้งออนไลน์และออฟไลน์
ด้านการสื่อสารการตลาด LINE MAN ยังคงดึง “หนุ่ม กรรชัย กำเนิดพลอย” นั่งแท่นพรีเซนเตอร์ต่อเนื่อง หลังจากประสบความสำเร็จในการสร้างการจดจำจากโครงการ “LINE MAN เบอร์ 1 คนละครึ่ง พลัส” โดยในครั้งนี้จะต่อยอดสู่การเป็นกระบอกเสียงสำคัญของแคมเปญ “LINE MAN เบอร์ 1 ไทยช่วยไทย พลัส 60/40” เพื่อกระตุ้นการรับรู้และการมีส่วนร่วมของประชาชนทั่วประเทศ พร้อมขับเคลื่อนยอดขายให้ร้านอาหารเติบโตควบคู่กับการช่วยลดค่าใช้จ่ายของผู้บริโภคอย่างเป็นรูปธรรม